Metroid Prime 4: Beyond - Leitfaden zu allen Upgrades und Anzügen von Samus Aran

Metroid Prime 4: Beyond, Nintendos letzter großer Release von 2025 für Switch und Switch 2, bleibt der Serientradition treu: Am Anfang verlierst du alle deine Fähigkeiten und erholst sie dann allmählich zurück, zusammen mit einer Menge sehr cooler neuer, um tiefer in dein Abenteuer auf dem Planeten Viewros vorzudringen. Das ist klassisches Metroid-Design: Starte machtlos, baue dich Stück für Stück wieder auf und wirst am Ende stärker als je zuvor. In diesem Leitfaden führen wir dich Schritt für Schritt durch den Weg, wie du jede verlorene Fähigkeit wiedererlangen und jedes neue System, jeden Anzug, jedes Upgrade und jede Bewegungsmechanik freischalten kannst, denn Beyond ist voll davon.

Bevor du in den Guide eintauchst, empfehlen wir, das Menü (-) zu öffnen, um deinen aktuellen Fortschritt und Samus' Gesamtzustand zu überprüfen: Welche Armkanonenfunktionen du wiedererlangt hast, was der Morph Ball aktuell bewirken kann und ob Vi-O-La aktiv ist. Das hilft dabei, zu verfolgen, welche Fähigkeiten welche Gebiete freischalten, und vermeidet es, in Orte zu geraten, die man noch nicht vollständig erkunden kann.

Wie man den Varia-Anzug bekommt

Das ist Samus Arans ikonischste und bekannteste Rüstung und ironischerweise eine derjenigen, die sie in ihren Abenteuern am wenigsten benutzt, weil sie ihr entweder genommen wird oder durch etwas noch Fortgeschritteneres ersetzt wird. In Metroid Prime 4: Beyond trägt sie den Varia-Anzug, wenn sie auf Tanamaar landet und während ihrer ersten Schritte auf Viewros. Allerdings trennen dich story-Events sehr schnell von ihm, und du bekommst es erst ganz am Ende des Spiels zurück...

Wie man den Psychischen Kristall bekommt

Dieses Lamornianische Erbe-Artefakt sitzt in Samus' Stirn über dem Visier. Es verleiht ihr psionische Fähigkeiten und gibt ihr (sozusagen) die Erlaubnis, Viewros zu durchqueren und mit dessen Gedächtnisstrukturen zu interagieren. Man erhält es, sobald man den Chrono-Turm erreicht, unmittelbar nachdem Samus viele ihrer Fähigkeiten beraubt wurde (wer hätte das vorhersehen können?) und offiziell als Auserwählte anerkannt wird.

Psychischer Strahl , ein Projektil, das Samus mental steuern kann

Psychisches Visier enthüllt verborgene Lamorn-Konstrukte, Erinnerungsechos und psychische Bahnen



Wie man den Psychic Glove bekommt

Dieses frühe Upgrade ermöglicht es Samus, psychische Motes und Lamorn-Objekte zu manipulieren – Strukturen, die erst physisch vorhanden sind, wenn du sie materialisierst. Man erhält den Handschuh, indem man durchvoranschreitet, eine der ersten großen Regionen von Viewros.

Manifestiere unsichtbare Plattformen



Psychische Blockaden verschieben



Aktiviere Lamorn-Strukturen



Zeichne Wege, die nur durch psychische Projektion existieren



Wie man den Raketenstarter bekommt

Freut Sie sich, Myles MacKenzie kennenzulernen? Das solltest du besser sein, denn der gesprächigste Ingenieur der Galaktischen Föderation wird Samus während eines Großteils des Spiels begleiten (und ihr Lösungen verraten). Als Ausgleich wird der Raketenwerfer in dem großen Behälter gefunden, auf dem er steht.

Wie man den Kontrollstrahl bekommt

Eine der einfallsreichsten Neuerungen von Beyond: ein Strahl, den Samus telepathisch steuern kann, während die Zeit fast zum Stillstand kommt. Es ist das Nächste, was Metroid je daran gekommen ist, Samus "die Macht benutzen zu lassen".

Du erhältst sie, indem du die leuchtende Brücke in Fury Green überquerst und dem Erinnerungsecho folgst, das zu einem Lamorn-Aktivierungsknoten führt.

Wie man den Psycho-Bomben- und Morph-Ball-Sprung bekommt

Nachdem, Fury Greens Boss, besiegt hat, erblüht die Umgebung wieder zum Leben und Samus erhält das Psycho-Bomben-Modul für den Morph Ball.

Lege psychische Sprengstoffe ab



Halte A oder ZR gedrückt, um einen manipulierbaren psychischen Mote zu erschaffen



Führen Sie klassische Bombensprünge aus



Interagiere mit Lamorn-Systemen, die nur auf psionische Energie reagieren



Wie man den Vi-O-La-Anzug bekommt.

Sobald duabgeschlossen hast, erhält Samus Zugang zu einem Lamorn-3D-Drucker, der ihren neuen Fahranzug anfertigt, der speziell dafür angepasst ist, dass sie mit Vi-O-La, dem neuronalen Lamorn-Motorrad, interagieren kann.

Wie man das Vi-O-La-Motorrad bekommt und wie man es nennt

Das vorherige Upgrade schaltet das Motorrad selbst frei: Vi-O-La, ein schlankes, einsitziges neuronales Motorrad, das während der Lamorn-Ära der Maschinen in Massenproduktion produziert wurde. Die Sequenz, in der Samus die Werkslinie reaktiviert und buchstäblich ihr eigenes Motorrad herstellt, ist einer der denkwürdigsten Momente des Spiels.

"Fahrzeug: Lamorn Neural-Bike, Klasse V. Zweirädriges, einsitziges Modell für Hochgeschwindigkeitsbewegung."

Wenn du dich jemals fragst, wohin das Motorrad fährt, wenn du aussteigst, drücke +, um es zurückzurufen, vorausgesetzt, der Bereich erlaubt Fahrzeugnutzung.

Wie man die Psychic Boots bekommt und doppelt springt

Der Sieg über, den biomechanischen Aufseher von Volt Forge, belohnt Samus mit einem neuen Paar Stiefel. Diese ermöglichen es ihr:



Laufe und renne auf psychischen, materialisierten Plattformen



Führe einen Doppelsprung in der Luft aus



Wie man den Feuerchip bekommt

Nach Volt Forge geht man zum, wo flüssige Seen den weiteren Fortschritt blockieren. Bevor du das Biom verlässt, erkunde die Seitenerweiterung auf der Karte mit der Aufschrift "Schrottdepot".

Im Inneren findest du einen riesigen Kran, der ein intensives rotes Leuchten aus seinem Arm ausstrahlt. Dieses Leuchten enthüllt einen Lamorn-Schaltkreis, in dem der Feuerchip untergebracht ist.

Zerstöre den Kranarm, sodass das Modul fällt, und interagiere dann mit ihm, um den Chip zu extrahieren.

"Dieser Stromkreis enthält einen Lamornischen Chip. Du brauchst einen Galaktischen Föderationsingenieur der Klasse IV oder höher, um es zu modifizieren und zu integrieren."

Wie man den Feuerschuss bekommt

Sobald du den Feuerchip aus dem Flare Pool extrahiert hast, gib ihn zurück zu deinem Lieblings-Chatterbox-Ingenieur: MacKenzie.

Er wird das neue Modul gerne in Samus' Armkanone einbauen und dabei übermäßig detailliert erklären, wie Lamornianische Elementarschaltkreise funktionieren.

Sobald er integriert ist, wird der Fire Shot zu deinem Hauptwerkzeug, um gefrorene Barrieren zu beseitigen, hinderliche Pflanzen zu schmelzen und kältebasierte Kreaturen in Viewros zu bekämpfen.

Siehe auch Fire Shot-Upgrades.

Wie man das Psychische Lasso bekommt.

Ihre Reise in denführt Sie an Private Reger Tokabi her, oder genauer gesagt, an seine unglaubliche Schießkunst.

Nachdem du dank seiner Scharfschützendeckung den Hinterhalt durch ein Rudel Schneewölfe überlebt hast, erkundest du die gefrorenen Lamornischen Biolabore.

In einer der Überwachungskammern, nachdem du das Passwort-Glyph mit deinem Psychic Visor verfolgt hast, erhältst du das Psychic Lasso.

Dieses Upgrade lässt die psionische Energie die Form eines seilartigen Seils annehmen, das Samus ermöglicht, entfernte Objekte zu sich zu ziehen.

"Schneewolf: einheimischer vierbeiniger Räuber. Jagt in Rudeln über die eisigen Ebenen des Eisgürtels."

Wie man den Psychic Boost Ball bekommt

Besiege, den kolossalen gepanzerten Krebstierboss des Eisgürtels, und du bekommst den Psychic Boost Ball.

Dieses Upgrade erlaubt es Samus, die Rotationskinertie in Morph-Ball-Form aufzuladen und sie freizusetzen, um mit hoher Geschwindigkeit vorwärts zu starten – unerlässlich, um Barrikaden zu durchbrechen und bestimmte Lamornische Turbinenmechanismen anzutreiben.

Wie man den Eischip bekommt

Nachdem Sie die Hauptbedrohungen im Eisgürtel beseitigt haben, besuchen Sie erneut den ersten Kartenraum: den

Hier kannst du den Control Beam nutzen, um einen Schuss durch ein rissiges Fenster zu ziehen, den Kranarm abzusenken und die Kryokapsel freizugeben.

Zugang zum oberen Laufsteg, aktiviere das Kranterminal mit dem Boost Ball und beanspruche den Eischip in der umgestürzten Kapsel.

"Kryokapsel: hermetisch versiegeltes Gefäß. Kühlsystem, das darauf ausgelegt ist, Organismen bei extrem niedrigen Temperaturen zu konservieren."

Wie man den Ice Shot bekommt

Kehren Sie zum Lager von Fury Green zurück und übergeben Sie den Eischip an MacKenzie.

Er baut sie in deine Armkanone ein, schaltet den Eisschuss frei, perfekt zum Einfrieren von Gegnern, zur Stabilisierung überhitzter Schaltkreise und zum Erstellen temporärer Fortbewegungsplattformen.

Siehe auch Ice Shot-Upgrade-Leitfaden.

Wie man den Vi-O-La IC-Anzug bekommt

Um das weite Lavameer inzu überqueren, benötigt Vi-O-La eine zusätzliche Verbesserung.

Merkwürdigerweise wird das Upgrade nicht direkt auf dem Motorrad installiert, sondern als brandneuer Samus-Anzug: der Vi-O-La IC Suit.

Sobald Samus auf der Fertigungsplattform der Volt Forge gedruckt wurde, hält es extremer Hitze stand, und das Motorrad schaltet automatisch in den IC-Modus, das sicher über Magma schwebt.

"Dieses Upgrade erhöht die Magmaresistenz. Vi-O-La schaltet automatisch in den IC-Modus, wenn man über Lava fährt."

Wie man den Psychic Grapple bekommt

Tief imerwartet der schlangenartige Titan

Besiegst du dieses 150 Meter lange Ungetüm in einem der filmreifsten Bosskämpfe des Spiels, erhältst du den Psychic Gapple.

Dieses Upgrade ermöglicht es Samus, sowohl physische als auch von psychischen Haltepunkten zu schwingen, was Langstreckenfortbewegung, Luftmomenträtsel und Magdrahdas klassische zeitlich begrenzte Fluchtsequenz ermöglicht.

"Klammere dich an physische und psychische Greifpunkte. Oszillierende Schwünge ermöglichen den Antrieb zu entfernten Zielen."

Wie man den Thunder Chip bekommt

Erinnerst du dich an das elektrifizierte Untergeschoss im Turm 1 von Volt Forge, das dich sofort erwischt hat, als du nah dran warst?

Kehre jetzt mit dem Psychic Grapple dorthin zurück. Man kann den zerstörten Steg durchqueren und zum Energiekern hinabsteigen, wo ein funkelnder Lamornischer Turm den Donnerchip beherbergt.

Entfernen Sie das Schutzpanel, beanspruchen Sie den Chip – und bereiten Sie sich auf einen Kampf mit der zweiten Sylux-Mimik-Drohne vor.

Wie man den Thunder Shot bekommt

Zurück zu MacKenzie! Liefert den Donnerchip dem Ingenieur im Fury-Green-Lager, und er wird den Donnerschuss installieren.

Dieses Upgrade elektrisiert Samus' Armkanone, sodass sie Schaltkreise überlasten, mechanische Feinde deaktivieren und ruhende Lamornische Pylone aktivieren kann.

Siehe auch Thunder Shot-Upgrades.

Wie man den VUE-995 Combat Android bekommt

Kehre mit deinen neuen Upgrades zum Eisgürtel zurück und überwinde die elektrifizierte Blockade, um das Equipment Depot zu erreichen.

Hier findest du den VUE-995 Combat Android, deaktiviert, aber wiederherstellbar. Nach der Reparatur unterstützt er Samus in der gesamten Region und ist die einzige Einheit, die verstärkte magnetische Schlösser heben kann... oder Betsy zu steuern.

Wie man den Psychic Spider Ball bekommt

Mit Hilfe des Androiden kannst du tiefer in denvordringen.

Im Inneren verleihen die Lamornianer Samus eines ihrer letzten Relikte: den Psychic Spider Ball.

Dieses Upgrade erlaubt es dem Morph Ball, an speziellen psychischen Knoten zu haften, sodass Samus Starts wie ein Jo-Jo zwischen Greifkugeln ketten und den Eingang der Großen Minen erreichen kann.

Wie man die Superrakete bekommt

Abschließen Sie Level 2 der, erhalten Sie die Superrakete.Es handelt sich um eine deutlich stärkere Version der Standardrakete – ideal, um verstärkte Türen zu durchbrechen und Gegner im späten Spielverlauf zu eliminieren.

Wie man die Psychic Power Bomb bekommt

Besiege den kolossalen, die mächtigste Variante der Spezies und Wächter der Großen Minen.

Damit schaltet die Psychic Power Bomb frei, die ultimative Morph-Ball-Waffe, die Gibardamium, das härteste Material auf Viewros, zerstören kann.

"Omega Griever: größte und stärkste bekannte Griever-Form. Zusätzlich verstärkt durch die beispiellose Absorption von glaucöser Energie."

Wie man Varmis besiegt

In den sinkenden Treibsanden des Sol Valley begegnest du den massiven Krebstieren

Es stiehlt die Energiezelle des Mechas und zwingt dich zu einem Verfolgungskampf. Schlage seinen Schwanz mit einem geladenen Boost Drift und beende den Kampf dann "von innen".

Wo man Tokabi im Sol Valley findet

Bevor du die Mech-Teile transportieren kannst, musst du Tokabi finden – der (wieder) in die Wüste abgewandert ist.

Zum Glück ist er immer in der Nähe von Rauchwolken. Diesmal findet ihr ihn südöstlich der Warmis-Arena, zwischen Flare Pool und dem Spring Sanctuary.

Das Zuhören seiner Familiengeschichten belohnt dich mit dem Teleporter-Chip.

Wie man alle sechs Mech-Teile bekommt

Gib den Teleporter-Chip an MacKenzie. Anstatt sie in deiner Armkanone zu installieren, teilt er sie in sechs Mech-Teil-Teleportationsmechanismen auf:



Energiezelle

Brustplatte

Linker Unterarm

Linkes Bein

Kopf

Teilchenkanone (Endkomponente)



Der letzte Teil ist im Vulkan im Flare Pool versteckt. Besiege den Goron-ähnlichen Minibus und teleportiere das letzte Mech-Stück zurück ins Lager.

Wie man die Erinnerungsfrucht bekommt

Vor dem finalen Angriff auf den Chrono-Turm teilt dir Duke mit, dass du das Kraftfeld desnicht durchbrechen kannst.

Konsultiere seinen speziellen Leitfaden, um ihn zu holen und Samus' verbleibendes psionisches Potenzial freizusetzen.

Wie man den Legacy-Anzug bekommt

Die ultimative Farbe des Spiels, nur am absoluten Ende erhältlich.

Siehe den oben spezialisierten Leitfaden, um zu erfahren, wo und wie man es bekommt.

Wie man nach Hause zurückkehrt

[Spoiler]

Wenn Sie bereit sind, sprechen Sie mit Duke. Der versammelte Mech wird das Team zum Chrono-Turm für die finale Konfrontation tragen.

Drinnen erwartet Sylux, zusammen mit Enthüllungen über deine Verbindung zu ihm.

Besiege alle drei Phasen, einschließlich seiner alternativen Mandibelform in der Dimension "jenseits", um den Teleporter mit den fünf Schlüsseln und deinem Psychischen Kristall zu versorgen.

Wie man den Hard Mode freischaltet

Sobald du die Credits und den Missionsübersichtsbildschirm zum ersten Mal gesehen hast, schaltet sich der Hard Mode automatisch frei, was dir einen schwierigeren zweiten Durchlauf ermöglicht.