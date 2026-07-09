Assassin's Creed: Black Flag Resynced Guide: Tipps und Tricks, um schnell reich zu werden

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Wenn es um Assassin's Creed: Black Flag Resynced geht, gibt es eigentlich nicht viel, das grundsätzlich 'neu' ist. Dieses Remake ist genau das, ein Remake, was bedeutet, dass die meisten Aktivitäten, Sammelobjekte und Geheimnisse so sind, wie man sie aus dem originalen Assassin's Creed IV: Black Flag in Erinnerung hat, nur jetzt mit einem glänzenderen Anstrich.

Während du dich vielleicht daran erinnerst, wo du bestimmte versteckte Leckereien findest, oder bestehende Walkthroughs nutzt, um schwer fassbare Sammelobjekte zu finden, hast du vielleicht vergessen oder brauchst eine Auffrischung, wie du die Wirtschaft des Spiels am besten nutzen kannst und wie du schnell Geld generierst, um Great Inagua wieder aufzubauen und den Jackdaw zu verbessern, um die Marineaktivitäten zu erleichtern. Wenn das nach dir klingt, lies weiter.

Wie man im 'frühen Spiel' in Assassin's Creed: Black Flag Resynced Geld verdient

Geld zu verdienen in Assassin's Creed: Black Flag Resynced wird im Verlauf des Spiels leichter. Wie man so schön sagt, man muss Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Aber dieser Glaube ist schwer in die Praxis umzusetzen, wenn man überhaupt pleite ist.

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Wenn die Stabilisatoren schließlich entfernt sind und die weitere Karibik Ihnen offen steht, gibt es einige Aktivitäten, die ideal sind, um schnell Geld zu verdienen. Zum einen solltest du die Truhen suchen, die auf jeder Insel und jedem Ort gefunden werden. Diese findest du, indem du sie mit Viewpoints synchronisierst, da die Truhen-Symbole dann auf deiner Karte platziert werden. Das Öffnen dieser Einheiten ist meist so einfach wie das Finden der Truhe und die Interaktion mit ihr, mit dem Vorbehalt, dass einige von feindlichen Einheiten verteidigt werden. In der Regel bringen Truhen jeweils zwischen 400 und 1.000 Gold, daher sind sie eine wichtige Möglichkeit, schnell Geld zu sammeln.

Darüber hinaus finden Sie Schatzkarten von verstorbenen Skeletten und suchen Sie ihre vergrabene Truhe. Diese sind meist mit Geld und Goodies gefüllt, sodass Sie Geld verdienen können, ohne sich selbst zu sehr zu schaden.

Ansonsten kannst du, wenn du Zucker und Rum aus Ressourcenkisten bekommst, diese Ressourcen leicht gegen Geld verkaufen, aber es lohnt sich auch, sie zu behalten, da sie später nützlich sein werden. Apropos Ressourcen...

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Was man im 'frühen Spiel' nicht tun sollte

... Verkaufe keine Holz-, Metall- oder Stoffressourcen. Du wirst das brauchen, um den Jackdaw aufzurüsten, und so verlockend die schnellen Mittel auch sein mögen, diese Ressourcen sind im Vergleich zu normalen Münzen viel schwerer zu bekommen.

Darüber hinaus ist der Jackdaw in den frühen Spielabschnitten nicht für viel mehr als Navigation und Erkundung geeignet. Versuche nicht, dein Schiff als Bestie auf offenen Wellen zu benutzen, um Schiffe zu jagen und sie für Beute zu plündern. Am Ende gibst du mehr Geld für Reparaturen aus als für Nettogewinne, also spar dir Kopfschmerzen und halte diese Aggression für einen anderen Tag in dir.

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Schließlich sollten Sie dem Drang widerstehen, Geld in Geschäften auszugeben. Und wir meinen bei allem. Versuche, keine neuen Schwerter oder Pistolen zu kaufen, und kaufe auch keine Munition oder Heilmittel, es sei denn, du bist dringend darauf angewiesen. Man kann die meisten davon aus Leichen oder weit verbreitet in den Levels plündern, und das Aufrüsten deiner Schwerter oder Pistolen wird Edward nicht wirklich viel verbessern, zumindest nicht in den frühen Stufen.

Sobald du das 'frühe Spiel' hinter dir hast, was ist der beste Weg, um Geld zu verdienen?

Sobald du zum Kapitän der Jackdawn ernannt bist und einen Hafenmeister freigeschaltet hast, bist du sofort versucht, neue Gegenstände für dein Schiff zu kaufen. Versuche, das vorerst zu vermeiden. Sie müssen nicht mehr lange warten, das versprechen wir, aber Mittel für das, was kommt, anzuhäufen, ist auf lange Sicht wirklich, wirklich hilfreich.

Du solltest dein Geld sparen, bis du Great Inagua erreichst. Dies ist das Versteck von Edward und seiner Flotte, und es ist eine Siedlung, die du mit ein paar kleinen Verbesserungen verbessern kannst. Wir sprechen hier von geringfügigen, da Black Flag nie wirklich RPG-Rollenspiel-Niveau erreicht hat, also gibt es drei Upgrades für das Hauptanwesen und sieben Siedlungseinrichtungen zu verbessern, einige mit drei Stufen zum Freischalten. Diese Upgrades sind nicht gerade billig, und wenn wir eine ungefähre Summe nennen müssten, würde es uns nicht wundern, wenn man 100.000 Gold braucht, um Great Inagua vollständig aufzurüsten.

Wir empfehlen, damit zu beginnen, das Herrenhaus zu verbessern, um die Sammelbox freizuschalten, ihre Kapazität zu erhöhen und die Geschwindigkeit zu erhöhen, mit der sie passives Geld verdient. Das sind die teuersten Upgrades von allen, aber wenn sie fertig sind, geh in die Stadt und baue den Fischerpier und den Treasure Dealer, die einzigen beiden neuen Einrichtungen im Vergleich zum Originalspiel. Sie werden diese brauchen, da sie das vom Versteck generierte Geld auf passive Weise erhöhen und so die Menge an Geld erhöhen, die Sie sammeln können.

Von hier aus können Sie einfach anfangen, Geld anderswo auszugeben, während Sie häufig nach Great Inagua zurückkehren, um Geld aus der Sammelbox zu sammeln.

Was kommt als Nächstes, wenn das Versteck renoviert ist?

Nun kommt die enorme Zeit und Konzentration, die nötig ist, um den Jackdaw zu verbessern. Unser Rat wäre, die Panzerung des Rumpfes, den Schaden deiner Mörser- und Breitseitenkanonen sowie die Anzahl deiner Breitseitekanonen zu verbessern. Du könntest diese Bereiche als Gesundheit und Schadensaussatz deines Schiffes bezeichnen, wenn wir den Jackdaw wie einen RPG-Charakter behandeln würden, also arbeite so lange wie möglich an diesen Kernattributen, bevor du dich dann auf die Verbesserung von Drehgeschützen, das Hinzufügen eines Rammers, die Verbesserung der Mannschaftsunterkünfte und die Erweiterung des Lagerraums verlassst.

Wenn die Jackdaw in einem guten und komfortablen Zustand ist, kann man zu den offenen Wellen fahren und anfangen, Schoner, Briggs und vielleicht sogar die eine oder andere Fregatte zu zerschlagen. Wir würden empfehlen, Mann-Kriege und größere Fregatten zu vermeiden, bis die Jackdaw größtenteils vollständig aufgerüstet ist, aber du kannst anfangen, anderen Schiffstypen Chaos anzurichten und sogar kleinere Forts zu bekämpfen. Zu diesem letzten Punkt geben Forts viel Geld aus und ermöglichen es, Kenways Flotte zu nutzen, ein weiteres passives Fondsgenerierungssystem, das zumindest früh weniger effektiv ist als Great Inagua. Im Grunde kannst du erbeutete Schiffe auf Missionen und Aufträge schicken, wobei die Belohnung oft eine Einmalzahlung ist. Der Haken ist, dass du Geld für die Reparatur von Schiffen ausgeben musst, Schiffe versenkt werden können, bestimmte Schiffstypen für bestimmte Missionen brauchst und nicht jede Mission Geld belohnt. Nutze also das System, aber erwarte nicht, dich darauf verlassen zu müssen.

Schließlich wirst du zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich in der Lage sein, Attentatsaufträge und sogar Marineaufträge anzunehmen. Das sind rudimentäre und grundlegende Nebenquest-ähnliche Herausforderungen, bei denen du einen Feind töten oder ein bestimmtes Schiff zerstören musst. Typischerweise sind die Attentatsaufträge leicht abzuschließen und belohnen gutes Geld, während die Marine-Alternativen schwieriger sein können und wahrscheinlich für das "späte Spiel" reserviert sind, falls du bis dahin noch Geld brauchst.

Weitere schnelle Tipps und Tricks, die man beachten sollte

Obwohl dies die meisten Tipps und Tricks sind, die Sie benötigen, um ein wohlhabender Wal in der Karibik zu werden, gibt es einige letzte Strategien, die Sie beachten sollten, um Ihre Finanzen noch ein Stück weiter zu verbessern.