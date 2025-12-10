Metroid Prime 4: Beyond - Eisgürtel - Leitfaden zu Raketenerweiterungen, Elementarschuss-Erweiterungen und Energietanks

HQ

Ein Samus-Aran-Spiel mit 100 % abzuschließen, gehört dazu. Das ist das Sahnehäubchen auf dem Erlebnis. Ob besser oder schlecht, die Fans haben das Gefühl, wir müssen es tun. Einige der interessantesten Rätsel und Herausforderungen in Metroid Prime 4: Beyond für Nintendo Switch 2 und die originale Switch liegen genau in den Geheimnissen, die sie als Sammelobjekte verbirgt. Neben den klassischen Energietanks und den üblichen Explosivmunitionserweiterungen (Raketen und Psychic Power Bombs) enthält das Spiel nun auch Elementarschuss-Erweiterungen für die spezielle Munition der Armkanone.

Und was bedeutet das? Eine noch größere Anzahl von Geheimnissen zu entdecken! In diesem Leitfaden sammeln wir jede Erweiterung im Eisgürtel, dem vierten Gebiet auf dem Planeten Viewros: die erwartete gefrorene Umgebung, die, sobald man den Gürtel aktiviert, zu tauen beginnt, als wäre es eine Eiszeit.

Der Eisgürtel enthält 2 Energietanks, 8 Raketenerweiterungen und 7 Elementarschuss-Erweiterungen (suche gar nicht nach Erweiterungen für psychische Energiebomben).

Werbung:

Raketenerweiterung 1

Du bist gerade in das Biom eingetreten, hast noch nicht einmal den Zonentitel gesehen, und die Schneewölfe haben dich nicht angegriffen. Im allerersten Raum, der Laderampe mit dem Kran, erkennt man die Ausdehnung hinter einer Gitteröffnung. Benutze das Morph Ball-Terminal links, um das Gitter zu öffnen. Du brauchst weder den Psychic Boost Ball noch Psychic Power Bomb.

Elementarschuss-Erweiterung 1

Direkt nach dem Erhalt des Psychic Lasso ziehe ich im selben Überwachungsraum in den Biolabors die beiden Service-Kanäle für die Wartungsbots herunter, die in der erhöhten Position festsitzen, um einen Morph-Ball-Kreis abzuschließen, und dann über den Morph Ball-Aufzug auf das Upgrade zuzugreifen.

Werbung:

Raketenerweiterung 2

Du bist mitten in der Suche nach den TQ-Code-Fragmenten (was, wie das Spiel scherzhaft andeutet, für "te quiero" steht), um weiter in den Gürtelkomplex vorzudringen. Sobald du wahrscheinlich etwa die Hälfte davon gesammelt hast (die ersten beiden Codes), in dem Raum an einem Ende, der Zugang zu den Biolabors bietet, entferne mit deinem neuen Spielzeug etwas Trümmer und schmelze dann eine Eisbarriere mit dem Feuerschuss. Belohnungszeit.

Raketenerweiterung 3

Im Gang zum OP-Bereich gibt es eine Morph-Ball-Nische in einem kleinen nadelförmigen Seitenraum. Rollt rein, dreht euch um und holt euch die Erweiterung auf.

Energietank 1

Du hast gerade den Generator mit deinem Steuerstrahl eingeschaltet. Ganz schön eine Show. Mit aktiver Eisgürtel gehen die Lichter an und die Zentralheizung schaltet ein. Schaltkreise werden wieder aktiviert und das Eis, das bestimmte Mechanismen blockiert, beginnt zu schmelzen.

Bevor Sie den Generatorraum auf dem Boden des Kraftwerks verlassen, beachten Sie, dass sich auf der rechten Seite eine untere Ebene befindet. Tauche in der Morph-Ball-Form ab, weiche den elektrischen Entladungen aus und füge 100 Punkte zu deiner Gesamtgesundheit hinzu.

Raketenerweiterung 4

Als du von den Biolabors zu den medizinischen Flügeln hinabstiegst, sahst du eine sehr auffällige Erweiterung im Sammelkorridor, aber... Du konntest ihn noch nicht erreichen. Du musstest zurückkehren, sobald der Eisgürtel (der große Generator) aktiv war, sodass die erfrorenen Griever die angrenzende Tür für dich öffnen konnten.

Elementarschuss-Erweiterung 2

Bevor du den Quarantänebereich verlässt, schau dir das rissige Fenster an den Eindämmungstüren an. Zerstörst du sie, kannst du im Morph-Ball-Modus durchschlüpfen.

Energietank 2

Du musst mit dem Psychic Grapple zurückkommen, denn das Psychic Lasso allein reicht nicht aus, wenn du dich zwischen den Griffpunkten und den Knoten, die du mit dem Psychic Visor materialisierst, schwingen musst. Das Upgrade befindet sich im Ice Canyon, dem äußeren Abschnitt der medizinischen Flügel, wo man mitten in einem Schneesturm zwischen den Plattformen hüpft.

Raketenerweiterung 5

Sobald der Donnerschuss in deine Armkanone geladen ist, musst du zum Eisgürtel zurückkehren, im echten Backtracking-Stil. Auf der untersten Kellerebene (Quarantäne) gelangen Sie durch Entfernen des elektrischen Schlosses in den Raum neben der Aufzugsbasis.

Elementarschuss-Erweiterung 3

Wenn du mit dem Psychic Spider Ball nach Ice Belt zurückkehrst, wirst du endlich diese Elementarschuss-Erweiterung erreichen können, von der du dachtest, sie erfordere einen unmöglichen Bombensprung. In Wirklichkeit kann man, wenn man links durch den Kanal zum chirurgischen Bereich der medizinischen Flügel austritt, klettern und dann von oben hinabsteigen.

Wo man den Ice Belt Scout Bot findet

Diese nützlichen Scan- und Karten-Update-Bots sind das ultimative Werkzeug für Komplettisten in Metroid Prime 4: Beyond. Wenn du sie mit einem Donnerschuss aktivierst, markieren sie auf der Karte – mit einem kleinen Kreuzsymbol – jedes Sammelobjekt, das in der Zone verbleibt. Mach das zu 100%.

"Mechanoid: Aufklärungsroboter. Sendet Ultraschallwellen von oben aus und zeigt wertvolle Objekte, die in der Umgebung detektiert wurden. Kann durch eine elektrische Entladung aktiviert werden."

Der Ice Belt Scout Bot befindet sich auf der verschneiten Ebene, wo die Schneewölfe dich erstmals umzingelten. Und es funktioniert einwandfrei, mit Frost und allem.

Elementarschuss-Erweiterung 4

Direkt neben dem Ort, an dem du den Scout Bot gefunden hast, gibt es eine Morph-Ball-Höhle. Schmelze seinen gefrorenen Eingang und schnapp dir den Preis.

Raketenerweiterung 6

Schmelze das Eis, um die Öffnung zum alten Tempel freizulegen.

Elementarschuss-Erweiterung 5

Kehre zum Ausrüstungsdepot zurück, in dem du deinen neuen mechanischen Kumpel kennengelernt hast, um das zurückzuholen, was du zurückgelassen hast, jetzt, wo du den Psychic Spider Ball zurückgefunden hast.

Raketenerweiterung 7

Endlich kannst du dir diesen hier holen. Auf der Ebene der Biolabore führt ein Kanal zur Lobby. Früher konnte man nur den Eingang sehen, aber wenn man mit dem Psychic Spider Ball zurückkehrt, kann man den Jo-Jo-Move benutzen und in jedes rote Licht eine Psychic Power Bomb fallen lassen. Versuche, sie alle gleichzeitig zu beleuchten.

Raketenerweiterung 8

Im Lagerbereich der medizinischen Flügel kann man in der Morph-Ball-Form mit einem Morph-Ball-Hologramm auf die untere Ebene fallen. Folgen Sie dann der Lamorn-Magnetschienen mit dem Psychic Spider Ball, um die letzte Raketenerweiterung in diesem gefrorenen Biom zu beanspruchen.

Elementarschuss-Erweiterung 6

In der unteren Luftschleuse, auf der Ebene des Kraftwerks, sehen Sie, dass ein Pumpenanschluss reaktiviert wurde, sobald der Generator läuft. Nutze es, um das Tor zu öffnen und die Erweiterung am Kartenmarker zu holen.

Elementarschuss-Erweiterung 7

Vorsicht: Dies ist eine GROSSE Elementarschuss-Erweiterung. Auf der Ebene des Kraftwerks, im großen Zylinder des Generators, kannst du zurückgehen, sobald du sowohl den Psychic Spider Ball zum Klettern als auch den Psychic Boost Ball hast, um dich selbst zu starten.