Rhythm Paradise Groove Leitfaden: Was ist Beatspell und Tipps und Tricks, um es zu meistern

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Vielleicht hast du es während des Nintendo Direct gesehen, der Anfang Juni ausgestrahlt wurde, aber Rhythm Paradise Groove wird durch einen eigenen neuen Spielmodus verstärkt, der das rhythmische Gameplay mit dem von RPG- und Dungeon-Crawling-ähnlichen Systemen verbindet. Es heißt Beatspell, und falls du dich fragst, was genau dieser Modus ist und wie man ihn meistert, haben wir diesen praktischen Leitfaden zusammengestellt.

Wo findet man Beatspell?

Zum einen schaltest du Beatspell ziemlich früh im Solo-Modus frei. Du musst die etwa 80 Level nicht abgeschlossen haben, um diesen Modus freizuschalten, da das erste "Kapitel" nach den ersten Remix-Levels verfügbar ist.



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Es befindet sich auf der Frontside-Reihe der Minispiele, ganz links, zwei Slots über dem Café und einen unter der Aktivität. Wenn dir einige dieser Punkte fremd erscheinen, keine Sorge, du wirst sie bald im Solo-Modus freischalten.

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Wenn du tatsächlich auf Beatspell klickst, wirst du ziemlich schnell merken, dass ein Großteil davon gesperrt ist, wobei der Fortschrittsvorbehalt größtenteils notwendig ist, um Medaillen in Solo-Minispielen zu verdienen. Du musst außerdem die Beatspell-Kapitel abschließen, um das nächste freizuschalten, aber das ist ein ziemlich normaler Fortschritt. Insgesamt schaltest du alle drei Medaillen, die du erhältst, ein neues Kapitel frei, das heißt, Kapitel 2 wird nach drei Medaillen freigeschaltet, Kapitel 3 nach sechs Medaillen, Kapitel 8 nach 21 Medaillen und so weiter.

Wie spielt man Beatspell?

Beatspell zu spielen mag anfangs ziemlich komplex erscheinen, aber es ist tatsächlich ziemlich intuitiv und klug, wenn man es auf die Probe setzt. Man sieht eine Rautenform, bei der sich ein Cursor im Uhrzeigersinn um die vier Zeitpunkte bewegt, mit einem zugrundeliegenden Takt, der sich je nach Begegnung und Lied ändert. Das Ziel ist es, deine Eingaben mit dem Kreis auszurichten, um Zauber zu wirken, wobei es sich um einfache Befehle drehen könnte, die einfach darin bestehen könnten, zwei Schläge lang A zu drücken (um mit der oberen und rechten Seite des Diamanten auszurichten), um eine Flamme zu wirken, oder stattdessen doppelte Beat-Eingaben einzubauen, die Nutzung anderer Tasten, sodass man einen Schlag überspringen muss. Die Liste ließe sich fortsetzen.

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Der Unterschied zwischen Beatspell und den Hauptminispielen von Rhythm Paradise Groove ist, dass du viel mehr Einfluss darauf hast, wie du arbeitest, da du je nach Szenario entscheiden kannst, welche Zauber du wirkst. Zum Beispiel kannst du auf einen feuerbasierten Gegner treffen, daher sind Wasserangriffe effektiver als Feuerangriffe, was die Zauber bestimmt, die du wirkst. Ebenso ist das Ziel, im Kampf am Leben zu bleiben, und wenn ein Gegner ein paar schnelle Treffer austeilt, musst du eventuell ein paar Heilzauber einsetzen, um deine Lebensleiste wieder aufzufüllen. Unabhängig davon liegt das Zaubern ganz bei dir.

In gewisser Weise ist Beatspell eher ein rundenbasiertes RPG-Erlebnis, nur dass du statt strategisch deine Angriffe zu planen und dann den Staffelstab an den Gegner weiterzugeben, alle vier Schläge wie eine Runde behandelst, in der du einen Plan machst, wie du weiterhin Zauber wirken und mit den dafür ausgeteilten Schlägen umgehen wirst.

Tipps und Tricks zum Erobern von Beatspell



Zunächst ist es absolut entscheidend, auf die Gegnertypen zu achten. Das wird hauptsächlich durch die Farbe eines Gegners definiert, aber wenn du einen Zauber links im HUD leuchten siehst, bedeutet das, dass dieser Zauber gegen diese Bedrohung effektiver ist, also nutze ihn gut. Vor einer Begegnung wird dir auch angezeigt, welcher Zauber für diesen Gegner am effektivsten ist.

Zweitens: Mach dir keine Sorgen, Beats zu verpassen, wie es der Zufall will. Stattdessen, wenn du stolperst, nimm dir eine Minute Zeit und setze zurück, wobei du den ersten Schlag oben auf dem Diamanten als deinen Nordstern verwendest, wenn du so willst.

Drittens: Mach dir keine Sorgen um Mana, Ausdauer oder andere einschränkende Faktoren. Du kannst so viele Zauber wirken, wie du möchtest, so oft die Zauberrezepte es zulassen. Zu diesem Zweck kannst du zwei Feuerballzauber innerhalb einer Umdrehung um das Feld wirken, beide beginnend oben und unten am Feld. Ebenso kannst du auswählen und auswählen; einen Feuerball schleudern, zu einem Heilzauber wechseln und dann mit einem Wasserschlag abschließen. Der Punkt ist, dass das Zaubern nicht ganz oben auf dem Diamanten, also an der 'ersten Position', beginnen muss.

Viertens: Wenn du Zauber zwischen Begegnungen aufrüstest, solltest du ein Gleichgewicht zwischen den überwiegend schädlichen Zaubern einsetzen. Im Grunde kann es zwar nützlich sein, eine stärkere Heilung zu haben, aber du kannst diesen Zauber ziemlich effektiv spammen, sodass du, wenn du ihn perfekt timst, von 40 HP zurück auf volle (100 HP) in insgesamt vier Schlägen gehen kannst. Der Punkt ist, die Heilzauber sind ziemlich gut, während die schädlichen Zauber immer verbessert werden könnten.

Und schließlich, bei Bossbegegnungen: Mach dir keine Sorgen um die Gesundheitsleiste des Bosses. Arbeite einfach weiter, kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, und irgendwann wirst du gewinnen. Solange du konsequent Zauber wirkst, so oft wie möglich perfekte Zauber triffst und ständig deine eigene Gesundheit auffüllst, wirst du mit Sicherheit Erfolg haben und die Bosse besiegen, die dir entgegengeworfen werden.



Was sind die besten Wege, um Spitzenwerte zu erzielen?

Abschließend wirst du wahrscheinlich bemerken, dass Beatspell ein Punktesystem hat. Das ist eher ein wiederspielbares Element, da der Sieg einfach darin besteht, den Feind zu besiegen, der einem im Weg steht. Das heißt aber nicht, wenn du auf Bestnoten jagen und bei jeder Begegnung fünf Sterne verdienen willst, gibt es ein paar wichtige Tricks, die du beachten solltest.



Geschwindigkeit – Je schneller du eine Begegnung/ein Kapitel abschließt, desto höher ist dein Endpunkt.

– Je schneller du eine Begegnung/ein Kapitel abschließt, desto höher ist dein Endpunkt.

Herzen behalten – Wenn du während einer Begegnung nicht stirbst und das Kapitel mit allen drei Herzen intakt beendest, bekommst du einen zusätzlichen Bonuspunkt.

– Wenn du während einer Begegnung nicht stirbst und das Kapitel mit allen drei Herzen intakt beendest, bekommst du einen zusätzlichen Bonuspunkt.

Perfektionen erreichen – Je mehr perfekte Eingaben du bekommst, desto höher wird deine Endpunktzahl.



Und das war's auch schon, alles in allem. Beatspell ist vielleicht der komplexeste, einzigartige Modus in Rhythm Paradise Groove, aber im Kern ist es immer noch ein recht geradliniges Rhythmus-Erlebnis, bei dem Timing und cooles Bleiben unter Druck die wichtigsten Tricks sind. Für mehr über das Spiel vergesst nicht, unsere spezielle Rezension zu lesen.