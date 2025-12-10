Metroid Prime 4: Beyond - Fury Green - Leitfaden zu Raketenerweiterungen, Elementarschuss-Erweiterungen und Energietanks

HQ

Ein Samus Aran-Spiel mit 100 % abzuschließen, gehört dazu. Das gehört zum Spaß dazu. Ob besser oder schlecht, wir Fans müssen es tun. Einige der besten Rätsel und Herausforderungen in Metroid Prime 4: Beyond für Nintendo Switch 2 und die originale Switch sind genau die Geheimnisse, die in Form von Sammelobjekten verborgen sind. Und zusätzlich zu den traditionellen Energietanks und den üblichen Explosivmunitionserweiterungen (Raketen und Energiebomben) fügt das Spiel nun Elementarschuss-Erweiterungen für die Spezialmunition der Armkanone hinzu.

Und was bedeutet das? Noch mehr Geheimnisse zu entdecken! In diesem Leitfaden stellen wir alle Erweiterungen in Fury Green zusammen, der ersten echten Zone des Spiels nach der Landung auf dem Planeten Viewros. Wir erwähnen auch kurz den Planeten Tanamaar, an dem Ihre Reise wirklich beginnt.

Fury Green enthält 2 Energietanks, 6 Raketenerweiterungen, 7 Elementarschuss-Erweiterungen und 1 Energiebombenerweiterung.

Energietank in Tanamaar

Es ist unmöglich, den allerersten Energietank zu verpassen, weil man praktisch direkt in die Einführungssequenz und das Tutorial auf dem Planeten Tanamaar hineinläuft, bevor man Sylux sieht und während man der Galaktischen Föderation hilft. Du bekommst es unmittelbar, nachdem du in die Lüftungskanäle in Morph-Ball-Form geschlüpft bist.

Energietank 1

Diesen bekommst du direkt nach dem Erhalt des Psychic Glove, indem du deine ersten psychischen Motes am Canyon-Portal manipulierst, bevor du aufbrichst, um auf das Notsignal der Föderation zu reagieren.

Raketenerweiterung 1

Die erste Raketenerweiterung wartet direkt nach der Rettung von Myles MacKenzie, hinter der Bernsteinwand von Viewros, die gegenüber der Resin Creek Speicherstation liegt.

Raketenerweiterung 2

Die zweite Raketenerweiterung ist auf dem Rückweg, nachdem du Carvex besiegt hast. Im Morph-Ball-Korridor platziere eine Psychische Bombe in den Schlitz der zersplitterten Kammer.

Raketenerweiterung 3

Du hast diesen hier vorhin gesehen, konntest ihn aber nicht erreichen. Am Canyon-Portal benutze das Psychische Visier, um die violetten unsichtbaren Plattformen zu enthüllen und auf die höhere Kante zu springen.

Raketenerweiterung 4

Die vierte Raketenerweiterung wartet neben dem Frachtstarter, kurz bevor Fury Green zurückkommt, um den Fire Chip wieder einzubauen. Enthülle die unsichtbaren Plattformen mit dem Psychic Visor und springe darüber, um es zu ergattern.

Elementarschuss-Erweiterung 1

Sobald du den Ice Shot hast, kannst du das gefrorene Schloss an der Serenity Spring öffnen und ein sehr Zelda-ähnliches Rätsel lösen, bei dem du fließendes Wasser einfrierst, um Plattformen zu verfestigen.

Elementarschuss-Erweiterung 2

Du kannst diesen sofort bekommen, nachdem du den Donnerschuss in deiner Armkanone installiert hast. Zugang zum Frachtraum im Raum neben dem Lager und elektrisieren Sie das Gerät, an dem Sie so oft vorbeigegangen sind.

Elementarschuss-Erweiterung 3

Wenn du mehr Zelda-ähnliche Rätsel willst, nutze deinen Donnerschuss, um den einfachen Schaltkreis der Getriebestangen zu vollenden.

Energietank 2

Wenn du die Zeremonie der Heiligen Flamme mit allen drei Elementarschüssen durchführst, öffnest du den Altar von Priester H'vynn, der der Göttin Hylia geweiht ist.

"Steinstatue, die einen lamornischen Priester darstellt. Die Inschrift lautet: Wenn H'vynn die drei Elemente besitzt, wird dem Auserwählten ein neues Licht des Lebens gewährt."

Er ist so großzügig, dass er dich nicht mit einem, sondern mit zwei Geschenken belohnt: einem Energietank und...

Elementarschuss-Erweiterung 4

... eine Elementarschuss-Erweiterung.

Raketenerweiterung 5

In der Reflexionskammer erinnerst du dich vielleicht an einen verstärkten Föderationscontainer hinter Betsys einzigem Stützbein. Du kannst es jetzt mit deiner Psychic Power Bomb zerstören.

Elementarschuss-Erweiterung 5

Erinnerst du dich an die engen Höhlen, durch die du einer Kreatur zu Beginn des Spiels bis zu ihren letzten Momenten gefolgt bist? Das ist das Assel-Nest, und inzwischen kann man das brennbare Netz verbrennen, das diese Ausdehnung verborgen hat.

Elementarschuss-Erweiterung 6

Am Cliff Overlook gab es eine Wand aus sehr elastischem, widerstandsfähigem Insektengewebe. Du kannst es jetzt verbrennen, um die Erweiterung zu enthüllen.

Elementarschuss-Erweiterung 7

Auf dem Dschungelpfad gibt es wahrscheinlich immer noch eine Schicht brennbarem organischem Material, die einen Morph-Ball-Tunnel bedeckt, den du noch nicht verbrannt hast.

Raketenerweiterung 6

Du hättest dieses Buch viel früher kaufen können – oder auch nicht. Am Resin Creek bemerkst du eine sehr auffällige rötliche organische Kappe. Benutze einen Bombensprung, um ihn zu erreichen und zu zerstören.

Wo findet man den Fury Green Scout Bot

Diese nützlichen Scan- und Karten-Update-Bots sind das ultimative Werkzeug für Komplettisten in Metroid Prime 4: Beyond.

Wenn du sie mit einem elektrischen Impuls aktivierst, zeigen sie auf der Karte (mit einem Kreuzmarker) alle verbleibenden Sammelobjekte in der Zone. Ein Muss für 100%ige Durchläufe!

"Diese Roboter wurden während der Ära der Maschinen hergestellt, um wertvolle Ressourcen zu finden. Wenn sie aktiviert werden, steigen sie in die Luft auf und scannen den Bereich mit Ultraschallreflexionen. Die gesammelten Daten werden an eine verlinkte Karte gesendet, die den Standort von Mineralvorkommen und wertvollen Objekten zeigt. Die meisten Einheiten wurden im Freien verlassen und haben sich im Laufe der Zeit verschlechtert, sodass viele schon vor langer Zeit aufgehört haben zu funktionieren."

Dein hilfreicher kleiner Roboter wartet auf dem Ahnenpfad, dem zentralen Weg, der an der Sackgasse endet, die zur Baumkapelle führt. Treff ihn mit einem Donnerschlag, und er gehört dir!

Psychic Power Bomb Erweiterung 1

In Fury Green gibt es nur eine Power Bomb-Erweiterung. Um sie zu bekommen, kehre zur Stillen Lichtung zurück (wo deine gesamte Reise durch Viewros begann) und scanne die rissige Statue. Du hast es wahrscheinlich schon in deiner ersten Stunde untersucht, aber jetzt kannst du endlich eine Psychic Power Bomb benutzen, um auf das Sammelobjekt zuzugreifen, das sie enthält.

"Alte lamornische Skulptur, aus einem einzigen Stein geschnitzt. Risse an der Oberfläche deuten darauf hin, dass sie einen starken Aufprall erlitten hat. Objekt im Inneren entdeckt."