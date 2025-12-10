Metroid Prime 4: Beyond - Flare Pool – Leitfaden zu Raketenerweiterungen, Elementarschuss-Erweiterungen und Energietanks

HQ

Ein Samus Aran-Spiel mit 100 % abzuschließen, gehört dazu. Das gehört zum Spaß dazu. Ob besser oder schlecht, die Fans haben das Gefühl, wir müssen es tun. Einige der besten Rätsel und Herausforderungen in Metroid Prime 4: Beyond für Nintendo Switch 2 und die originale Switch liegen genau in den als Sammelobjekten versteckten Geheimnissen. Neben den traditionellen Energietanks und den üblichen Explosivmunitionserweiterungen (Raketen und Psychic Power Bombs) fügt das Spiel nun auch Elementarschuss-Erweiterungen für die Spezialmunition der Armkanone hinzu.

Und was bedeutet das? Noch mehr Geheimnisse zu entdecken! In diesem Leitfaden sammeln wir jede Erweiterung in Flare Pool, der unvermeidlichen vulkanischen Umgebung des Spiels; eine, die du zuerst besuchst, nur um gesperrt zu werden, und dann zurückkehrst für die ebenso unvermeidliche Metroid-Fluchtsequenz, während alles um dich herum zusammenbricht.

Der Leuchtwaffenpool enthält die üblichen 2 Energietanks sowie 9 Raketenerweiterungen, 9 Elementarschuss-Erweiterungen und 1 Erweiterung der psychischen Energiebombe.

Werbung:

Raketenerweiterung 1

Direkt beim Betreten des Bioms, am Eingang zum Vulkan, noch bevor die Flare Pool-Beschilderung überhaupt erscheint, kannst du das Psychic Visor nutzen, um violette Plattformen um ein Paar Säulen links über der Lava zu materialisieren, wo diese Kreaturen, die an Matrix Sentinels erinnern, vorbeitreiben.

Du wirst eine weitere Erweiterung hinter einem Lavafall in der nächsten Kammer (dem Uferzugang) entdecken, aber du kannst sie noch nicht erreichen. Du kannst das Lavameer auch erst überqueren, wenn du die Vi-O-La aufgerüstet hast, also ist es Zeit umzukehren, den Feuerchip zu sammeln und den Flare-Pool vorerst zu verlassen.

Werbung:

Raketenerweiterung 2

Erinnerst du dich an den, den wir hinter einem Lavafall erwähnt haben? Wenn du den Eisschuss bereits hast, friere die Lava kurzzeitig ein, zerstöre den erstarrten Teil und greife die Ausdehnung, bevor der geschmolzene Fluss wieder einsetzt.

Elementarschuss-Erweiterung 1

Du brauchst den Psychic Boost Ball und den Vi-O-La IC-Anzug. Sobald du die frühere Lavaseebrücke überquerst, enthüllest du eine psychische Turbo-Schiene, um durch das Gebiet zu fahren und deine Elementarschuss-Erweiterung zu holen.

"Psychic Turbo Rail: Eine Strecke aus Psychoenergie, die unregelmäßigen Kurven folgt. Sobald er materialisiert ist, kann er mit dem Psychic Boost Ball geritten werden."

Elementarschuss-Erweiterung 2

Nachdem du deine erste Halfpipe passiert hast, entferne im unteren Traversalraum die Barriere, um die Ausdehnung zu greifen.

Energietank 1

Sobald du den Kessel abgekühlt und Duke (deinen neuen Föderationsfreund) getroffen hast, kümmere dich um die nervigen Psibots in der vertikalen Halle (der Injektionskammer) und aktiviere dann das Lamorn-Gerät im Lagerraum.

Psychic Power Bomb Erweiterung 1

Mit deiner neu gewonnenen Zerstörungskraft kannst du nach dem Einsturz zum Flare Pool zurückkehren und die Magmaanlage betreten, indem du mit deinem Vi-O-La IC-Anzug schwebst, nachdem du die Felswand durchbrochen hast. Hier gibt es ein Morph-Ball-Rätsel, aber bevor du es versuchst, geh zum gegenüberliegenden Ufer und sperre den Lavafluss von einem Terminal ab.

Energietank 2

Wenn du zu dem Ort zurückkehrst, an dem du Phenoros im Herzen des Vulkans bekämpft hast, findest du nun ein Lavabecken und viele Trümmer vom Einsturz der Fabrik, aber darin versteckt ist ein Schatz. Die Kiste mit dem Energietank steht auf der linken Seite, aber sobald man sie zerstört und versucht, sie zu greifen, stiehlt ein Magmasammler sie. Zeit für einen weiteren lavagetränkten Mini-Kampf, aber es ist sehr einfach.

Raketenerweiterung 3

Im Kesselraum bekommt man einen Doppelpreis, genau wie die H'vynn-Priesterstatue in der Zeremonie der Heiligen Flamme. Entferne das elektrische Schloss, jetzt wo du den Donnerschuss hast, und aktiviere dann den Generator mit einer Psychic Power Bomb. Rechts deine Raketenerweiterung...

Elementarschuss-Erweiterung 3

... und links eine Bonus-Elementarschuss-Erweiterung.

Raketenerweiterung 4

Vor der Kühlkammer gibt es eine weitere elektrische Sperre. In einem der hitzebeständigen Anzugschließfächer befindet sich deine Belohnung.

Raketenerweiterung 5

Im eigentlichen Kühlraum gibt es eine Route für den Psychic Spider Ball. Kletterst du hinauf, während du den elektrischen Ausbrüchen ausweichst, sammelst du weitere fünf Raketen.

Raketenerweiterung 6

Im Beobachtungsraum wirst du überfallen, aber sobald du ihn geschafft hast, kannst du auf die Erweiterung zugreifen, die auf dem Gitter links wartet: Gib ihm einen ordentlichen Schlag.

Elementarschuss-Erweiterung 4

Wenn du durch die spiralförmige Einspritzkammer kletterst, kannst du oben wie Tarzan mit dem Psychic Gentry schwingen, um die letzte Plattform zu erreichen.

Wo man den Flare Pool Scout Bot findet

Diese nützlichen Scan- und Karten-Update-Bots sind das ultimative Werkzeug für Komplettisten in Metroid Prime 4: Beyond. Wenn du sie mit einer elektrischen Entladung aktivierst, werden sie auf der Karte (mit einem kleinen Kreuz markiert) alle noch in der Zone verbleibenden Sammelobjekte anzeigen. Perfekt für diesen 100%-Lauf.

"Mechanoid: Scout-Bot. Sendet Ultraschallwellen von oben aus und zeigt wertvolle Objekte, die in der Umgebung detektiert wurden. Kann durch eine elektrische Entladung aktiviert werden."

Der Scout-Bot für die heißeste Zone des Spiels wartete immer auf dich, direkt hinter der Lava-See-Brücke, die sie in der linken Ecke eingestürzt hatten. Aber du hattest den Donnerschuss nicht. Jetzt kannst du es aktivieren.

Elementarschuss-Erweiterung 5

Direkt neben dem Aufklärungsroboter spiele Jo-Jo mit dem Psychic Grapple am Turm zwischen den Dampflüften.

Raketenerweiterung 7

Im zweiten Halbrohr des Lüftungssystems, jetzt, wo du den Psychic Spider Ball hast, kannst du dich an die linke Wand klammern und in den Wartungskanal gleiten.

Elementarschuss-Erweiterung 6

Neben dem im Screenshot gezeigten kaputten Fahrzeug befindet sich ein brennbares Gitter. Verbrenne es weg und rolle mit dem Morph Ball hinein.

Elementarschuss-Erweiterung 7

Das Injektionskammer-Puzzle ist etwas kniffliger. Sie sagen dir, alle Scanner zu aktivieren, aber zuerst musst du den Aktivierungskreis des Rotogenerators hinter dir finden. Aktiviere ihn mit einer elektrischen Entladung, benutze die Boost-Kugel, um alle Scanner auszulösen, und treffe sie erneut mit einem weiteren Satz Entladungen, um die Abdeckung zu entfernen und den Stabilisatorkolben des Kanonenprojektils herauszudrücken – wodurch eine GROSSE Elementarschuss-Erweiterung sichtbar wird.

Raketenerweiterung 8

Dieses Überwachungsraum-Puzzle ist ebenfalls aufwendiger. Zuerst entferne die Abdeckung vom zentralen Deckenmechanismus. Dann erzeuge du einen psychischen Mote, indem du die Psychic Bomb im Morph Ball-Modus hältst und sie abfeuere, um das System mit Energie zu versorgen. Anschließend aktiviere alle drei Knoten gleichzeitig mit dem Kontrollstrahl. Es gehört dir.

Elementarschuss-Erweiterung 8

Falls du es nicht gemacht hast, als du zum Herzen des Vulkans zurückgekehrt bist für den letzten Energietank, beachte, dass an beiden "Polen" der Karte eine kleine Ausdehnung in der Nähe der Felsen schwebt. Links eine Elementarschuss-Erweiterung...

Raketenerweiterung 9

... und rechts eine Raketenerweiterung.

Elementarschuss-Erweiterung 9

Erinnerst du dich an das Schrottlager, wo du den Fire Chip ausgeliehen hast? Falls du es noch nicht getan hast, kannst du die Trümmer zermalmen, den Psychic Spider Ball benutzen, um dich im Bogen zu bewegen, und die Elemental Shot Expansion nehmen.