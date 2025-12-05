Metroid Prime 4: Beyond Leitfaden – Wie man den Charged and Super Ice Shot bekommt.

HQ

Jeder, der mit Metroid Prime -Spielen vertraut ist, weiß, dass ein Teil des Prozesses darin besteht, Upgrades und Verbesserungen zu finden, die Samus Aran neue Dinge ermöglichen. Wir reden am Ende des Tages von einem METROIDvania... In diesem neuesten Kapitel gibt es jedoch, abgesehen von den verschiedenen Inventarverbesserungen, einige Kern- und Schlüsselwaffen-Verbesserungen, die du verpassen könntest, wenn du die kürzeren Seitendungeons, die angeboten werden, nicht abschließt.

In diesem Zusammenhang lassen Sie uns Sie auf dem Weg unterstützen, wobei der Zweck dieses Leitfadens darin besteht, die Charged und Super Ice Shot zu finden. Unseren Fire Shot-Leitfaden findest du hier.

In Metroid Prime 4: Beyond hat Samus vier wichtige alternative Waffenoptionen zum Wechseln, wobei Raketen eine sind (die Upgrades dafür sind an die Hauptgeschichte gebunden) und die anderen drei die Elementarschüsse Fire, Ice und Thunder sind. Alle drei können verbessert werden, indem man die sechs Seitendungeons im Wüstengebiet von Sol Valley abschließt, und für Ice ist Folgendes, was du tun musst.

Wo und wie bekommt man das Charged Ice Shot-Upgrade

Das ist wahrscheinlich einer der ersten Mini-Dungeons, auf die du im offenen Bereich von Sol Valley triffst, aber auch einer der, auf die du zuletzt Zugriff hast. Der große Vorbehalt ist, dass der Weg durch ein Thunder -thematisches Elementarschloss blockiert ist, was bedeutet, dass man, wenn man das Thunder Shot noch nicht hat, nicht weitergehen kann. Wenn ja, ist ein Ausflug nach Floating Path Shrine ein lohnenswerter Besuch, da sich dieser Dungeon unten links in der Wüste befindet – auch wenn man den Namen erst kennt, wenn man ihn abgeschlossen hat.

Angenommen, du hast Thunder Shot, sprenge das Schloss auf und nutze dann deine psychischen Kräfte, um den 'Schlüssel' in die Basis zu senken, während du auf dem Aufzug stehst, in den der Schlüssel eingepasst wird. Das senkt den Lift und ermöglicht den Spaß.

Drinnen findest du sofort eine Tür, die du mit deinen psychischen Kräften öffnen kannst. Mach das und finde einen viel größeren Raum mit zwei Sockeln vor dir, in denen psychische Moten aufbewahrt werden. Du kannst diese Motes nutzen, um die Plattformen vor dir zu aktivieren und die Lücke zu überwinden, indem du eine in das nächstgelegene Schloss, eine weitere in die zweite Charge steckst und dann die erste Mote nimmst und sie in das dritte Set steckst, im Grunde dahin schwindest.

Aber übertreib dich nicht! Bevor du irgendetwas tust, nimm eine Mote, tauche ins Wasser darunter und gehe unter die Tür hindurch, die du erreichen möchtest, um dein Upgrade zu erreichen. Der Grund dafür ist, dass es an der Säule einen Mote-Slot gibt, der sich beim Aktivieren ein kleines Morph Ball Hollow mit einem Elemental Shot Expansion Upgrade darin öffnet.

Hol dir deinen Mote zurück und schimmere dann wie sonst auf den Plattformen, bis du eine Tür erreichst, die mit einem Mote und dann deinen psychischen Kräften geöffnet werden muss. Dahinter befindet sich das Upgrade, und es gibt überhaupt keine Tricks, einfach schnappen und fertig.

Wo und wie man das Super Ice Shot Upgrade bekommt

Als Nächstes kommt ein Dungeon, den du sofort betreten kannst, selbst wenn du die Ice Shot brauchst, um ihn abzuschließen. Wir sprechen von der Source of Spring Shrine, die ganz rechts von Sol Valley liegt, nahe dem Eingang zu Flare Pool.

In den Dungeon zu gelangen ist einfach, da du nur psychische Kräfte brauchst. Es gibt kein Elementarschloss, das dieses Spiel blockiert, also keine zusätzlichen Tricks oder Vorbehalte. Also lass den Schlüssel in den Aufzug und geh vorwärts.

Anschließend gelangen Sie in eine Zisterne mit drei fließenden Wasserkanälen. Bevor du hier irgendetwas machst, zerstöre alle grünen Kristallkisten im Raum, besonders die auf der linken Seite des Raumes, um einen Tunnel zu finden, den du in Morph Ball Form hinuntergehen kannst, der zu einem Missile Expansion Upgrade führt.

Geh zurück in den Hauptbereich und bereite deine Ice Shot vor, denn das Ziel ist jetzt, einfach die linken und rechten Wasserkanäle einzufrieren, um den Wasserstrom in den mittleren zu leiten, und die Kraft des Wassers zu nutzen, um das Podest abzusenken und den Weg freizumachen. Sei schnell mit deinen Aufnahmen, denn das Eis wird schmelzen. Sobald du das getan hast, nutze psychische Kräfte, um die Tür zu öffnen, und du siehst deine Belohnung.

Auch hier gibt es jetzt keine Tricks mehr. Geh einfach auf dich zu und hol dir deine Belohnung ab.