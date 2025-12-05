Metroid Prime 4: Beyond Leitfaden – Wie man den Aufgeladenen und Super-Donnerschuss bekommt

HQ

Jeder, der mit Metroid Prime -Spielen vertraut ist, weiß, dass ein Teil des Prozesses darin besteht, Upgrades und Verbesserungen zu finden, die Samus Aran neue Dinge ermöglichen. Wir reden am Ende des Tages von einem METROIDvania... In diesem neuesten Kapitel gibt es jedoch, abgesehen von den verschiedenen Inventarverbesserungen, einige Kern- und Schlüsselwaffen-Verbesserungen, die du verpassen könntest, wenn du die kürzeren Seitendungeons, die angeboten werden, nicht abschließt.

In diesem Zusammenhang lassen Sie uns Sie auf dem Weg unterstützen, wobei der Zweck dieses Leitfadens darin besteht, die Charged und Super Thunder Shot zu finden. Unseren Fire Shot-Guide findest du hier und unseren Ice Shot-Guide hier.

In Metroid Prime 4: Beyond hat Samus vier wichtige alternative Waffenoptionen zum Wechseln, wobei Raketen eine sind (die Upgrades dafür sind an die Hauptgeschichte gebunden) und die anderen drei die Elementarschüsse Fire, Ice und Thunder sind. Alle drei können verbessert werden, indem du die sechs Seitendungeons im Wüstengebiet von Sol Valley abschließt, und für Thunder musst du Folgendes tun.

Wo und wie bekommt man das Charged Thunder Shot-Upgrade

Die gute Nachricht bei diesen Upgrades ist, dass du zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich die Thunder Shot hast, was bedeutet, dass du jede Elementarsperre durchbrechen kannst und es keine Barrieren mehr gibt, die du nicht überwinden kannst, um diese Upgrades abzuschließen. Im Gegensatz zu Fire und Ice müssen wir dir also nicht sagen, dass du gehen sollst, bevor du ein wichtiges Upgrade von der Hauptgeschichte hast.

Um das Charged Thunder Shot zu finden, musst du jedoch zum Falling Labyrinth Shrine gehen, das sich oben rechts im Sol Valley befindet, also unter dem Great Mines. Den Namen kennst du erst, wenn es fertiggestellt ist, aber unten kannst du sehen, wo du ihn findest.

Nutze deine Basis Thunder Shot, zerstöre das Schloss und lass dann, während du auf der Plattform vor dir stehst, den psychischen 'Schlüssel' in die Basis senken, um den Aufzug in den Dungeon zu aktivieren.

Nachdem du dich durch einen Raum ohne Geheimnisse bewegt hast, triffst du auf einen Bereich, der aus einem großen offenen Loch mit Spuren besteht, denen Morph Ball mit dem Spider Upgrade folgen kann. Bevor du versuchst, diese zu navigieren, lass dich nach unten und zerstöre die Kisten um die Basis der Mittelsäule, um einen Tunnel zu finden, den du im Morph Ball hinuntergehen kannst, um ein Elemental Shot Expansion Upgrade zu finden.

Benutze die Türen, kehre in den Hauptbereich zurück und aktiviere dann die Mittelkonsole mit deinen psychischen Kräften, um die Spider Spuren zu sehen. Du kannst das jetzt einfach ausprobieren, um den richtigen Weg zu finden, aber zur Einfachheit solltest du den Weg auf der linken Seite des Raumes nutzen, in dem du eintrittst. Nicht direkt zu deiner Linken, sondern eine länge, im Grunde 90 Grad nach links, wenn du von der Haupttür zur Mittelkonsole gehst.

Auf diesem Weg ist es wichtig, sich so weit wie möglich nach oben und rechts zu bewegen und dabei jegliche Fauna zu vermeiden, die dich umstoßen könnte. Sobald du das tust, wirst du feststellen, dass der Weg recht geradlinig ist und dich in das Loch im Deck führt.

Die gute Nachricht ist, dass es keine Fallen und Fallstricke gibt, da du einfach dein Upgrade mitnehmen und diesen Dungeon als abgeschlossen ansehen kannst.

Wo und wie findet man den Super Thunder Shot

Wie im letzten Dungeon kannst du auch diesen ohne Sorgen abschließen. Wenn du ihm früher begegnet bist, konntest du sogar den Dungeon öffnen, da es kein Elementarschloss gibt – nur einen psychischen Schlüssel-zu-Schloss-Mechanismus, wie es bei allen anderen üblich ist. Was den Standort angeht, sprechen wir von dem Dungeon in der unteren Mitte von Sol Valley, der Ring of Thunder Shrine heißt, wie du nach Abschluss erfährst.

Das ist tatsächlich ein ziemlich unkomplizierter Dungeon, der kaum Aufwand erfordert. Du kommst in einen großen Raum mit mehreren Säulen in der Mitte an. Nutze deine psychischen Fähigkeiten auf die beiden abgesenkten Säulen, hebe sie hoch und feuere dann einen Thunder Shot auf einen der mittleren Teile der Säulen, der sandfarben ist. Dadurch entsteht ein Kettenladungseffekt zwischen den Säulen, der den Aufzug in der Mitte aktiviert und es dir ermöglicht, in den Belohnungsraum aufzusteigen.

Nutze deine psychischen Fähigkeiten, um die Tür zu öffnen, und ernte dann deine Belohnungen, ohne Bedenken zu haben, dass es unterwegs zusätzliche Fallstricke gibt.