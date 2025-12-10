Metroid Prime 4: Beyond - Große Minen - Leitfaden zu Raketenerweiterungen, Elementarschuss-Erweiterungen und Energietanks

HQ

Ein Samus Aran-Spiel mit 100 % abzuschließen, gehört dazu. Das gehört zum Vergnügen dazu. Ob besser oder schlecht, die Fans fühlen sich dazu verpflichtet. Einige der besten Rätsel und Herausforderungen in Metroid Prime 4: Beyond für die Nintendo Switch 2 und die originale Switch sind genau die Geheimnisse, die es als Sammelobjekte verbirgt. Zusätzlich zu klassischen Energietanks und den üblichen Explosivmunitionserweiterungen (Raketen und Psychic Power Bombs) fügt das Spiel nun Elementarschuss-Erweiterungen für die Spezialmunition der Armkanone hinzu.

Und was bedeutet das? Noch mehr Geheimnisse zu entdecken! In diesem Leitfaden sammeln wir jede Erweiterung in den Großen Minen, der letzten Umgebung des Spiels, in der du für deine FG-Kameraden leidest, nicht zu viel Lärm machst und tiefer gräbst als die Zwerge in Moria. Gibt es hier unten einen Balrog?

Great Mines enthält 2 Energietanks, 7 Raketenerweiterungen, 6 Elementarschuss-Erweiterungen sowie die entsprechende Erweiterung der psychischen Energiebombe.

Werbung:

Raketenerweiterung 1

Sobald du die Minen betrittst (und bevor du versuchst, eine Brücke für die FG-Soldaten abzubauen), mach einen Umweg durch die Hauptgrube auf Ebene 1 und benutze die Lamorn-Magnetschienen.

Elementarschuss-Erweiterung 1

Direkt neben dem ersten Save Room, im Level-1-Kommandozentrum, ziehe den inneren Rahmen des Deckenbehälters herunter.

Werbung:

Raketenerweiterung 2

In der engen Spalte auf Level 2 nutze diese niedlichen kleinen Kreaturen, die als Greifpunkte und Ankerknoten dienen, um zurückzuschwingen und die Erweiterung zu greifen.

Elementarschuss-Erweiterung 2

Aktiviere die Psychic Boost Ball psychische Turbo-Schiene, die sich an einem Ende der Hauptgrube befindet: Level 2.

Energietank 1

Lass die violetten psychischen Plattformen neben der Brücke in der Hauptgrube erscheinen: Level 2.

Raketenerweiterung 3

Sprenge die Bergbauwand direkt nach dem Erhalt der Superrakete mit Sprengstoff auf.

Elementarschuss-Erweiterung 3

Zerstöre das verstärkte Schlossgerät, um zum Morph Ball-Rohr-Puzzle des Steinbruchs zu gelangen.

Elementarschuss-Erweiterung 4

Um die Lamorn-Magnetschiene rechtzeitig in der Hauptgrube: Level 3 zu erklimmen, musst du auf halber Höhe klettern, dann mit dem Control Beam den Countdown neu starten und den Aufstieg beenden.

Wo man den Great Mines Scout Bot findet

Diese nützlichen Scan- und Karten-Update-Bots sind die ultimative Ressource für Komplettisten in Metroid Prime 4: Beyond. Wenn du sie mit einem Donnerschuss aktivierst, markieren sie alle verbliebenen Sammelobjekte in deinem Gebiet auf deiner Karte mit einem Kreuz-Symbol. Mach das zu 100%.

"Mechanoid: Aufklärungsroboter. Sendet Ultraschallwellen von oben aus und zeigt wertvolle Objekte, die in der Umgebung detektiert wurden. Kann durch eine elektrische Entladung aktiviert werden."

Dein Lieblingsroboter erwartet dich auf Ebene 3 der Minen, in der Hauptgrube, wo Hounding Griever-Puppen und Viewros-Kristalle zu finden sind.

Raketenerweiterung 4

Entferne die Luke aus Transit Tunnel E, um diese Erweiterung zu erreichen, kurz bevor du dem Omega Griever gegenüberstehst.

Raketenerweiterung 5

Spreng das Schloss im Transittunnel A auf Ebene 1 mit deiner Superrakete auf.

Elementarschuss-Erweiterung 5

Sprenge die Gibardamium-Schleuse, die den Zugang zum Cucurbulb-Wurzelplatz B auf Ebene 1 blockierte. Das ist eine GROSSE Elementarschuss-Erweiterung, also fügt sie 20 Einheiten Elementarmunition hinzu.

Raketenerweiterung 6

Zerstöre das verstärkte Schloss am zerstörten Fahrzeug im Transittunnel B auf Ebene 2. Das Schwierigste hier ist einfach, das Schloss zu entdecken, da es etwas versteckt ist.

Raketenerweiterung 7

Öffne und räume den Entladungstunnel auf Ebene 2 mit deinen neuen Sprengwerkzeugen.

Elementarschuss-Erweiterung 6

Erinnern Sie sich an die Klippe, an der Sie VUE-995 geholfen haben, eine teilweise korrodierte Deborah-Kristallsäule unter der Galle eines Metalitta einzustürzen? (Die Kristallspalte, letzter Raum auf Ebene 2.) Geht man dorthin zurück, findet man einen Enterpunkt, um über die Kristallvorsprünge zu springen.

Psychic Power Bomb Erweiterung 1

Und erinnert ihr euch an den schmalen Korridor in der unteren Grube von Level 3, der in einem Gibardamium-Stecker endete? Du kannst es jetzt mit deiner Psychic Power Bomb aufbrechen. Wenn du keine mehr hast, spawne Griever in der Nähe, indem du Raketen auf die Wände schießt, da sie sie manchmal fallen lassen.

Energietank 2

Benutze sowohl den Yoyó-Schaukel als auch den Halfpipe-Schaltkreis im Abyss-Tunnel auf Level 3. Am Ende führt man einen Bombensprung aus, um den Panzer zu erreichen.