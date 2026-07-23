Splatoon Raiders Tipps und Ratschläge für die schwierigeren Zeitfahrstufen

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Splatoon Raiders ist eine neue Interpretation der Splatoon-Reihe für die Nintendo Switch 2, die den Salmon Run-Spielmodus in eine vollständige Kampagne verwandelt, mit "Raids", die man solo oder mit bis zu vier Personen machen kann. Es gibt eine schöne Abwechslung an Levels, manche erfordern, dass man am Ende Schätze findet und die Gegner auf dem Weg tötet, aber die mit Abstand spaßigsten Level sind die Zeitfahr-Levels, in denen man in einer kleinen Arena ist und man so viele Power Eggs (fallen von gefallenen Gegnern) wie möglich vor Ablauf des Zeitlimits sammeln muss.

In diesen Levels zeigt Splatoon Raiders sein volles Potenzial: chaotische, hektische Kämpfe, die dich an die Grenzen treiben und dich sehr gut vorbereitet, die Gegnermuster lernen und so effizient wie möglich denken, um alle Eier rechtzeitig zu sammeln.

Da dies die herausforderndsten Level in Splatoon Raiders sind, besonders in den späteren Teilen der Geschichte und nach dem Spiel, geben wir dir in diesem Splatoon Raiders Guide einige Tipps und Ratschläge, um diese Level zu meistern, obwohl diese für alle Arten von Splatoon Raiders Levels gelten.

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Splatoon Raiders Tipps für die zeitlich begrenzten Level

Gadgets sind der Schlüssel zum gesamten Spiel

Gadgets ersetzen die traditionellen Sekundärwaffen wie Bomben. Obwohl das Spiel anfangs einfach erscheint, wirst du in den späteren Levels und im Post-Game feststellen, dass der Schlüssel zum Beherrschen des Spiels und zum Überleben der Gegnerhorden darin liegt, die Gadgets clever einzusetzen und sie mit Teilen auszurüsten, die zu deinem Stil und deiner Strategie passen. Sie könnten sogar wichtiger sein als deine Waffe!

Gadgets werden mehr als nur Sekundärwaffen: Sie sind auch der Schlüssel, um aus gefährlichen Situationen herauszukommen. Ein typischer Raid läuft so ab: Schieße so viele Salmoniden wie möglich, bis dir die Tinte ausgeht und/oder du wirst komplett umzingelt, während du darauf wartest, dass das Gadget abklingt, dann nutzt du es, um viele Gegner mit einem Schlag zu besiegen, oder springst aus der Gefahr, um dich heilen zu können. Lade die Tinte auf, suche einen sichereren Ort und beginne den Prozess von vorn. Gadgets sind also nicht nur eine Waffe, sondern ein defensives Werkzeug, um länger zu überleben!

Beachte, dass du anfangs nur ein Gadget tragen kannst, aber bis zu drei Slots freischalten kannst, um sie auszurüsten (L, R und A), je mehr Power-Eier du bekommst und deine Tanks aufrüstest (jeweils doppelt).

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Bleib bei deiner bevorzugten Waffe, wechsle aber oft den Tank

Du magst keine Rollen, Pinsel, Ladegeräte oder Regenschirme? Okay, es ist okay, wenn du immer dieselbe Hauptwaffe benutzt, da sie nicht auf die gleiche Weise voranschreiten wie die Panzer, die mit zunehmender Nutzung aufgerüstet werden (Waffen können einzeln aufgerüstet werden, wenn du die Ressourcen hast). Und, wie gesagt, die Gadgets sind der Schlüssel zum Spiel, daher sind auch die Panzer, die bestimmen, welche Gadgets du ausrüsten kannst, sehr wichtig.

Die erste Hälfte des Spiels ist im Allgemeinen recht einfach, und du wirst dich oft übermächtig fühlen. Nutze diese Level, um so viele verschiedene Gadgets und Tanks wie möglich auszuprobieren (Power, Speed und Tactical). Betrachte es als Experimentierphase, in der du verschiedene Gadgets ausprobieren und sehen kannst, welches dir besser gefällt.

Aber es ist wichtiger, deinen Panzer und damit deine Gadgets und deinen Spielstil oft zu wechseln: Viele Level erfordern, dass du sie mindestens eines mit allen drei Panzern abschließt, auch Level nach dem Abspann. Wenn du also alles freischalten willst, was das Spiel zu bieten hat, ist es am besten, alle drei Panzer oft zu benutzen, damit du sie aufgerüstet hast (mit allen drei Slots für Gadgets), wenn du sie aufrüstest, wenn du sie Erreichen Sie die Post-Game. Denk daran: Tanks werden aufgerüstet, je mehr Power Eggs du damit verdienst, und jeder Tank kann nur zweimal aufgerüstet werden.

Auch deine Freunde entwickeln sich weiter.

Dasselbe passiert mit deinen Freunden aus Deep Cut (Shiver, Frye und Big Man): Je mehr du sie auf dem Bot mitnimmst, desto stärker entstehst du mit ihnen. Wir wissen nicht, wie oft man sie mitnehmen muss, um die Bindung zu stärken, aber wir hatten das Gefühl, dass das Tempo ähnlich war wie bei den Panzern.

Jeder Buddy kann dreimal "aufgerüstet" werden: Jedes Mal, wenn du eine neue, lustige Schriftrolle bekommst, und beim dritten Mal "upgraden" (du bekommst die maximale Bindung zu ihm), verbessert sich auch ihre Spezialattacke oder "Showstopper" erheblich.

Suche nach geheimen Ebenen

Viele Level haben versteckte Kompasse, mit denen du versteckte Level auf der Karte finden kannst. Das ist eine der schnellsten Möglichkeiten, aufzusteigen, denn jedes Mal, wenn du eines dieser Level abschließt, bekommst du ein Fertigkeitenbuch mit einem Authomatischen Fertigkeitspunkt, der einsatzbereit ist!

Ruf deinen Exploration-Bot, damit er in Sicherheit springt

In den ersten Levels lernst du, wie du den Exploration Bot mit X rufst und ihn benutzt, um höher zu springen. Obwohl dies anfangs nur in einigen Plattform-Abschnitten nützlich erscheint, kann es in den härtesten Kämpfen ein Lebensretter sein. Vergiss nicht, dass du es benutzen kannst! Ruf es mit X an, es wird beim Aufprall etwas Schaden anrichten und dann nutze es, um vor Gefahr wegzuspringen, wenn du dich umzingelt siehst, bevor es zu spät ist.

Auto-Trigger beim Treffer: Du kannst Gadgets automatisch aktivieren

Du kannst deine Gadgets mit Teilen aufrüsten, die du in den Levels findest oder die du in deiner Basis kaufst (in Shiver's Gadget Workshop). Die meisten drehen sich darum, Schaden und Reichweite zu erhöhen, die Abklingzeit zu verkürzen... aber viele haben einen Bereich, den du nur in Shiver's Workshop bekommen kannst, und das ist der automatische Auslöser beim Treffer.

Das bedeutet, dass das Gerät automatisch ausgelöst wird, wann immer du einen Gegner triffst. Das kann interessant sein für Gadgets, die Bomben ähneln (wie die Booyarang, das Spinwheel oder die meisten vom Tactical Tank), die beim Auslösen kaum eine Rolle spielen, da sie großen Schaden verursachen, solange Gegner in der Nähe sind, und so stellt man sicher, dass man sie so oft wie möglich einsetzt.

Und da sie der einzige Teil sind, der keinen Platz in den Slots deines Gadgets einnimmt, ist es völlig optional, deine Entscheidung, ob du sie benutzt oder nicht. Meiner Erfahrung nach habe ich es meist an das Gerät angeschlossen, das ich der A-Taste zugewiesen habe, um diese Taste praktisch nie drücken zu müssen (in einem Spiel, in dem jede halbe Sekunde zählt, hilft es, die Face-Buttons freizugeben).

Spar dir eine Spezialattacke, die für den Boss bereit ist

Die besonderen Bewegungen deiner Freunde sind oft der Unterschied zwischen Misserfolg und Erfolg. Sie werden aufgeladen, je mehr Power-Eier du bekommst, also musst du versuchen, sie mindestens einmal in jeder Phase auszulösen.

Mein Rat ist, dass du in der zweiten Phase (in den Levels mit drei Phasen) die Spezialattacke aufladest, aber nicht verschwendest, sondern sie für die letzte Phase aufsparst, um sie gleich am Anfang gegen den Miniboss einzusetzen und gleich zu Beginn großen Schaden zu verursachen, sowie Platz zu schaffen, um ihn im Kampf wieder aufzuladen.

Bewegt euch im Kreis

Um die Zeitfahren zu beenden, ist es egal, wie viele Gegner du besiegst: Du musst die Power-Eier sammeln. Du wirst in vielen Situationen sein, wenn du einen Gegner besiegst, der die Power-Eier fallen lässt, sie aber kaum bekommen kannst, weil er von Feinden umgeben ist oder sich in einer sehr gefährlichen Zone befindet.

Das Gute ist, dass sie nicht verschwinden, sodass es nicht zu viel Eile gibt, sie einzusammeln, solange du deinen Kopf ordnest. Hier wird das Spiel überraschend strategisch: Es geht nicht nur ums Shooren und Töten, sondern auch darum, wie man sich bewegt, wann man die Gadgets benutzt, und der beste Weg ist, immer in Bewegung zu sein und nie zu sehr in derselben Position zu bleiben. Mach dir also nicht zu viele Sorgen, wenn du die Eier nicht sammelst, du kannst immer später kommen. Nur noch nicht zu spät...

Sammle keine Power-Eier während eines Spezialangriffs!

Schließlich habe ich beobachtet, dass die Ladeleiste langsam abnimmt, wenn man die Spezialattacke seines Kameraden einsetzt. Natürlich möchtest du sie so schnell wie möglich aufladen, um durch das Sammeln von Power-Eiern eine weitere Spezialattacke zu bekommen, aber wenn du das tuspst, während die Attacke ausgelöst wird, werden die gesammelten Power-Eier verschwendet. Warte, bis die Bar komplett leer ist, und hol dir dann die Eier!

Hast du noch andere Fragen, Tipps oder Vorschläge für Splatoon Raiders ? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!