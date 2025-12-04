Metroid Prime 4: Beyond Leitfaden – Wofür sind die Grünen Energiekristalle geeignet und wie kann man den Psychischen Strahl verbessern

HQ

In Metroid Prime 4: Beyond gibt es nicht viele große Geheimnisse zu entdecken, da das Spiel tatsächlich überraschend linear ist, aber einer der zentralen und geheimnisvolleren Teile des Spiels dreht sich um ein Objekt, dem man sehr, sehr früh in Berührung kommt.

Wenn du deine Erkundung durch Fury Green beginnst, triffst du kurz nach dem Hub-Bereich auf Altar of Legacy, ein seltsam aussehendes Objekt, in dem du Mac mit alten Alien-Relikten herumprobieren lässt. Hier wird dir gesagt, du sollst diesen Gegenstand mit einer Menge Green Energy Crystals füllen, die aus aller Welt versteckt sind, aber was bedeutet das und warum solltest du das tun?

Zum einen findet man die Kristalle fast ausschließlich im offenen Wüstengebiet von Sol Valley, auch wenn man sonst hier und da auf ein paar stoßen könnte. Man kann sie einsammeln, indem man sie einfach auf Vi-O-La durchschlägt, wobei der Powerslide-Move besonders effektiv ist, um alle Kristalle in einer schnellen Aktion zu treffen. Dann schluckst du sie alle auf und fügst sie deiner Sammlung hinzu, die praktischerweise nie wirklich erklärt wird, wie viele du für Belohnungen brauchst, wie viele du hast oder wie viele es insgesamt weltweit gibt. Im Menü gibt es eine Grafik, aber sie ist kaum spezifisch...

Werbung:

Wie auch immer, du zertrümmerst diese Kristalle und sammelst so viele wie möglich, um die Grafik stetig zu füllen. Mac, wie er es liebt, verdirbt die Überraschung, wann immer du einen Meilenstein erreichst, also halte beim HerumfahrenSol Valley auf seine Anrufe Ohr, aber ansonsten ist ein guter Zeitpunkt, um zurückzuschauen, wenn du die 25 %, 50 %, 75 % und 100 % Marke überschreitest. Diese werden teilweise durch die Lücken in der Grafik oder dadurch umreinigt, dass die Farbe der Grafik von Grün zu Hellblau wechselt (das passiert nach 100% der grünen Grafik).

Wenn du diese Meilensteine erreicht hast, kannst du zum Altar of Legacy zurückkehren und deine Kristalle für unglaublich nützliche Belohnungen sparen, die deine Psychic Beam, Control Beam und deine Rüstung beeinflussen.

Werbung:

Das Psychic Beam -Upgrade lässt deine Schüsse schneller reisen und mehr Schaden verursachen – ein sehr hilfreiches Upgrade im Verlauf des Spiels. Die Control Beam Verstärkung ist ähnlich, da das Projektil nun schneller fliegt und so ebenso nützlich ist, aber das eigentliche Highlight ist das Legacy Suit.

Dies ist die silberne und schwarze Rüstung für Samus Aran und bringt einige Verbesserungen mit sich, darunter eine neue Funktion, die durch Drücken und Halten von R eine Schutzbarriere um Samus erzeugen kann, was Kosten von 35 Missile Ammo kostet. Das andere Merkmal ist die Verbesserung des Visier Samus ', das einen Kompasseffekt erzeugt, der anzeigt, wenn man sich in Green Energy Crystals in Sol Valley befindet. Im Grunde macht es das Auffinden übersehener Kristalle umso einfacher.

Du wirst außerdem mit dem Memory Fruit belohnt, einem Gegenstand, der im Grunde eine Sammlung von Lamorn-Wissen und -Geschichte ist – perfekt für alle Datenbankleser da draußen.

Da hast du es. Deshalb solltest du auf jeden Fall Green Energy Crystals sammeln und die Altar of Legacy weiter füllen, so unermüdlich langweilig es auch sein kann, durch die Wüste zu fahren und Kristalle zu zerschlagen...