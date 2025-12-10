Metroid Prime 4: Beyond - Sol Valley - Leitfaden zu Raketenerweiterungen, Elementarschuss-Erweiterungen und Energietanks

HQ

Ein Samus-Aran-Spiel mit 100 % abzuschließen, gehört dazu. Das ist das Sahnehäubchen auf dem Erlebnis. Ob besser oder schlecht, die Fans haben das Gefühl, wir müssten es einfach tun. Einige der interessantesten Rätsel und Herausforderungen in Metroid Prime 4: Beyond für Nintendo Switch 2 und die originale Switch sind genau die Geheimnisse, die es in Form von Sammelobjekten verbirgt. Neben den klassischen Energietanks und den üblichen Explosivmunitionserweiterungen (Raketen und Psychic Power Bombs) enthält das Spiel nun auch Elementarschuss-Erweiterungen für die spezielle Munition der Armkanone.

Und was bedeutet das? Eine noch größere Anzahl von Geheimnissen zu entdecken! In diesem Leitfaden sammeln wir jede Erweiterung im Sol Valley, dem umstrittenen Open-World-Knotenpunkt, der die übrigen Biome verbindet. Eine Wüste, die auf den richtigen Koordinaten vergrabene Schätze und sogar unterirdische Heiligtümer verbirgt.

Sol Valley enthält 3 Energietanks, 10 Raketenerweiterungen, 8 Elementarschuss-Erweiterungen, dazu 2 Erweiterungen für psychische Energiebomben und 3 zusätzliche Turbo-Boost-Upgrades für die Vi-O-La.

Raketenerweiterung 1

Direkt nachdem du Volt Forge zum ersten Mal in die Wüste verlassen hast, findest du, wenn du nach Osten gehst, zwei Rampensprünge, mit denen du einen Steinbogen überqueren kannst. Die Erweiterung ist drinnen. Vielleicht möchten Sie später zurückkehren, sobald Sie zusätzliche Turbo-Upgrades für die Vi-O-La gesammelt haben, um den Sprung komfortabler zu machen.

Raketenerweiterung 2

Elementarschuss-Erweiterung 1

Sobald du den Feuerschuss hast, kannst du den Korridor erkunden, der um den Launcher zum Memory Temple führt. Verbrennt man die spinnennetzartige Barriere, findet man am Ende die Elementarschuss-Erweiterung.

"Material, das von Weberkäfern zum Bau ihrer Nester verwendet wird. Seine Elastizität absorbiert Schläge und hält daher konventionellen Waffenschäden stand. Hochentflammbar."

Energietank 1



Siehe Treppe des Reflection Sanctuary.



Vi-O-La Turbo Tank 1

Mit dem Eisschuss in der Hand aktiviere das Portal/den Altar an der Ostwand der Karte, direkt unterhalb der Ruinen der Basis in diesem Bereich und nördlich des Spring of Origin-Sanctuary und des Flare-Pools.

Elementarschuss-Erweiterung 2

Wenn du bereits den Psychic Boost Ball hast, stell dich auf das Hologramm am Eingang zum Flare Pool, drehe den Generator mit voller Geschwindigkeit im Uhrzeigersinn und benutze dann den Launcher, um deinen Preis zu holen. Es ist eine GROSSE Elementarschuss-Erweiterung – und sie schaltet außerdem eine sehr aufschlussreiche Lamorn-holografische Geschichte frei.

Vi-O-La Turbo Tank 2

Mit dem Feuerschuss aktiviere das Portal/den Altar am äußersten westlichen Rand der Karte, etwa zwischen Volt Forge und Fury Green.

Raketenerweiterung 3

An diesem Ort in der Wüste kannst du deinen Psychic Beam nutzen, um einen großen, vergrabenen Föderationscontainer aus dem Sand zu ziehen. Zerstöre es für deine Belohnung.

Raketenerweiterung 4

Wenn du mit dem Psychic Grapple zum Eingang des Eisgürtels zurückkehrst, kannst du den eingestürzten ersten Korridor umgehen und eine psychische Turbo-Schiene außerhalb erreichen, die dich zur erhöhten Plattform bringt.

Elementarschuss-Erweiterung 3



Siehe Suspended Path Sanctuary.



Elementarschuss-Erweiterung 4



Siehe Sanktuarium des fallenden Labyrinths.



Raketenerweiterung 5

Nordosten, auf halbem Weg zwischen dem Chrono-Turm und den Großen Minen. Benutze das Psychic Lasso, um den Behälter zu extrahieren und dann zu zerstören.

Raketenerweiterung 6

Ein weiterer vergrabener Schatz. Ungefähr im Zentrum des Dreiecks, das von Volt Forge, den Ruinen der Westbasis und dem Suspended Path Sanctuary gebildet wird – allerdings etwas näher an letzterem.

Raketenerweiterung 7

In der Nähe des Ortes, an dem du den Kopf des Golems holst (den Mech, den du gerade wieder aufbaust). Zwischen den südlichen Stützpunktruinen sieht man eine Erweiterung, die unerreichbar erscheint. Versuche nicht zu springen oder den Steuerstrahl zu benutzen. Stattdessen umrunden Sie das Gebäude und elektrifizieren Sie das Tor, um in den Morph-Ball-Modus zu gehen.

Energietank 2

Weit südwestlich der Karte, direkt links vom Eingang der Volt Forge. Du siehst einen spitzen Lamorn-Turm, der tatsächlich ein Notfalllager für Sol Valley ist. Notfall? Und was ist nützlicher als weitere 100 Lebenspunkte? Elektrifizieren Sie das Schloss, um es zu beanspruchen.

Wo man den Sol Valley Recon-Roboter findet

Diese nützlichen Scan- und Karten-Update-Bots sind das ultimative Werkzeug für Komplettisten in Metroid Prime 4: Beyond. Wenn du sie mit einem Donnerschuss aktivierst, markieren sie auf der Karte (mit einem Kreuz-Symbol) alle verbliebenen Sammelobjekte in der Zone. Perfekt für diesen 100%-Lauf.

"Mechanoid: Aufklärungsroboter. Er sendet Ultraschallwellen aus großer Höhe aus und zeigt wertvolle entdeckte Objekte auf der Karte an. Kann durch eine elektrische Entladung aktiviert werden."

Dein Aufklärungsroboter wartet ganz südwestlich auf der Karte, rechts vom Volt-Schmiedeeingang. Gib ihm einen Schlag, und du wirst die restlichen Schätze in der Wüste sehen.

Raketenerweiterung 8

"Sollan liegt jenseits des Himmels." Wenn du Tokabis religiöse Predigt an der Stelle zwischen dem Aufklärungsroboter und den Ruinen der Westbasis erträgst, erhöht er deine maximale Raketenkapazität kostenlos.

Raketenerweiterung 9

An den Ruinen der westlichen Basis kannst du, wenn du auf die riesigen Behälter kletterst, die Erweiterung in der Ferne entdecken. Schau zum Kran und aktiviere ihn mit einem Steuerstrahl, um ihn zu schwingen und zu erreichen.

Elementarschuss-Erweiterung 5



Siehe Stone Rings Sanctuary.



Raketenerweiterung 10

In den Ruinen der nördlichen Basis sind leicht unter den Behältern mit deiner aktuellen Zerstörungskraft zu erkennen.

Elementarschuss-Erweiterung 6

Während deiner dritten Begegnung mit Tokabi, ebenfalls in den Ruinen der Nordbasis, erzählt er dir, dass er auf Soletines viertem Mond, weit im Norden, geboren wurde... Aber du tust hauptsächlich so, als würdest du zuhören, während du tatsächlich in deinem Visier einnickst, das vom Feuer gewärmt wurde, bis er dir schließlich das übergibt, wofür du eigentlich gekommen bist.

Elementarschuss-Erweiterung 7

Unterhalb der Brücke, die zu den Großen Minen führt, kannst du deinen Psychic Grapple benutzen, um zur Erweiterung zu schwingen. Es ist eine weitere GROSSE Elementarschuss-Erweiterung.

Elementarschuss-Erweiterung 8

Diesmal auf der Brücke der Minen. Du wirst die Ausdehnung im Inneren des Kanals vor dir sehen. Versuche nicht, ihn direkt zu greifen: Geh ans entfernte Ende, klettere mit dem Greifpunkt und zerstöre das verstärkte Schloss mit einer Superrakete. Jetzt kannst du durch den inneren Gang gehen.

Psychic Power Bomb Erweiterung 1

Du hast diese Kiste sicher schon einmal gesehen, aber jetzt kannst du sie zerstören. Es befindet sich in den Ruinen der Ostbasis.

Energietank 3



Siehe Thunder Circle Sanctuary



Vi-O-La Turbo Tank 3

Mit dem Donnerschuss aktiviere das Portal/den Altar südwestlich des Chrono-Turms, direkt unterhalb der einzigen Speicherstation im gesamten Sol-Tal. Das erhöht dein Turbolevel um eins und stellt dein aktuelles wieder her. Es ist das dritte und letzte Turbo-Upgrade, das man finden kann.

Psychische Kraftbomben-Erweiterung 2

Der geheimnisvolle Punkt auf der Sol-Valley-Karte. Vielleicht ist dir das Gleiche passiert wie uns: Wir sind oft daran vorbeigegangen und der Mundharmonika-Mann ist nie aufgetaucht. Versuche zurückzukehren, sobald du Tokabi an anderen Orten der offenen Welt gesehen hast (achte auf die Rauchfahne), oder komm zurück, nachdem du andere Bereiche geräumt hast...

Hast du einige Zeit damit verbracht, die Steine abzusuchen, weil du dachtest, der Schatz sei dort versteckt?