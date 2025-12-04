Metroid Prime 4: Beyond Leitfaden – Wie man den aufgeladenen und Superfeuerschuss bekommt

HQ

Jeder, der mit Metroid Prime -Spielen vertraut ist, weiß, dass ein Teil des Prozesses darin besteht, Upgrades und Verbesserungen zu finden, die Samus Aran neue Dinge ermöglichen. Wir reden am Ende des Tages von einem METROIDvania... In diesem neuesten Kapitel gibt es jedoch, abgesehen von den verschiedenen Inventarverbesserungen, einige Kern- und Schlüsselwaffen-Verbesserungen, die du verpassen könntest, wenn du die kürzeren Seitendungeons, die angeboten werden, nicht abschließt.

In diesem Zusammenhang lassen Sie uns Sie auf dem Weg unterstützen, wobei der Zweck dieses Leitfadens darin besteht, die Charged und Super Fire Shot zu finden.

In Metroid Prime 4: Beyond hat Samus vier wichtige alternative Waffenoptionen zum Wechseln, wobei Raketen eine sind (die Upgrades dafür sind an die Hauptgeschichte gebunden) und die anderen drei die Elementarschüsse Fire, Ice und Thunder sind. Alle drei können verbessert werden, indem man die sechs Seitendungeons im Wüstengebiet von Sol Valley abschließt, und für Fire musst du Folgendes tun.

Wo und wie bekommt man das Charged Fire Shot-Upgrade

Zunächst musst du zu dem Dungeon gehen, der am nördlichsten in der Wüste liegt. Es heißt Rings of Stone Shrine, aber das weißt du erst, wenn du es abgeschlossen hast, also geh einfach zum unten angegebenen Ort.

Der Zugang zum Dungeon erfordert das Entfernen eines Elementarschlosses, das mit Eis durchdrungen ist, das heißt, wenn du die Grundkenntnisse Ice Shot durch die Hauptgeschichte noch nicht erworben hast, hör auf zu lesen, da du nicht weiterkommst. Wenn du es hast, schieße eine Eiskugel auf das Schloss ab und nutze dann psychische Kräfte, um den 'Schlüssel' ins 'Schloss' abzusenken und den Aufzug darunter zu aktivieren. Es ist erwähnenswert, dass man auf dem Aufzug stehen muss, um den Schlüssel nach unten zu bewegen.

Du wirst in den Mini-Dungeon geführt, wo du bald auf ein seltsames Podest vor dir stößt. Scannen Sie das Podest mit dem Visier Samus ' und es aktiviert sich und erzeugt ein rotierendes konzentrisches Ringarray, das Sie navigieren und vermeiden müssen, indem Sie einen Control Beam Schuss (einen der psychisch betriebenen und langsam bewegenden dreispitzigen Schüsse) auf das Objekt in seiner Mitte abfeuern. Sobald du das tust, hören die Ringe auf sich zu drehen und der Sockel senkt sich, sodass du vorankommen kannst.

Im nächsten Raum findest du das Charged Shot -Upgrade, und hier gibt es überhaupt keine Haken. Geh einfach hin, hol es dir, und das ist die Aufgabe erledigt. Das ist einer von sechs abgeschlossenen Dungeons.

Wo und wie bekommt man das Super Fire Shot-Upgrade

Was das Super Fire Shot betrifft, es ist in der Nähe, aber mit einem Vorbehalt... Um den richtigen Dungeon zu finden, musst du zum Ladder of Thought Shrine gehen, der dir wie oben erst nach Abschluss bekannt sein wird. Zur Orientierung: Es ist die ganz links von Sol Valley, oberhalb des Eingangs zu Fury Green.

Hier ist der Haken. Du brauchst das grundlegende Thunder Shot, um das elementarverankerte Schloss an der Tür dieses Dungeons zu knacken. Wenn du also diesen Punkt in der Hauptgeschichte noch nicht erreicht hast, dreh dich um und such dir etwas anderes zu tun. Wenn du diese Fähigkeit hast, brich das Schloss auf und senke den psychischen Schlüssel, um Zugang zum Dungeon zu bekommen.

Drinnen ist es tatsächlich ziemlich einfach, weiterzukommen, da man nur mit dem Fire Shot eventuelle Netze vor der ersten Tür entfernen muss.

Dann findest du dich in einem größeren Raum mit zwei psychischen Podesten vor dir wieder. Die Idee ist einfach. Stell dich auf einen und hebe den anderen mit deinen psychischen Kräften an, gerade so weit, dass du darauf springen kannst, bevor du dich umdrehst und dasselbe tust. Im Grunde handelt es sich um ein Leiter-ähnliches System, bei dem man zwischen beiden hüpft und dabei stetig an Höhe gewinnt. Oben angekommen siehst du wieder eine Tür, die mit Netz blockiert ist, was leicht zu entfernen ist.

Aber warte! Rechts von der Tür befindet sich ein weiteres Netz, das entfernt werden kann, um einen Morph Ball Tunnel freizulegen. Dann katapultiere dich mit einer Psychic Bomb Sprungexplosion in den Tunnel (also springe, platziere eine Bombe und dann springe und time deinen Sprung mit der Detonation der Bombe), um in den Tunnel zu gelangen. Folge ihm und du wirst mit einer Energy Cell Gesundheitsleiste belohnt.

Kehre jetzt zur Tür zurück und geh weiter, um das Upgrade zu finden, das ebenfalls keine Tricks hat. Schnapp dir die Belohnung und verschwinde.