Metroid Prime 4: Beyond - Volt Forge - Leitfaden zu Raketenerweiterungen, Elementarschuss-Erweiterungen und Energietanks

Ein Samus-Aran-Spiel mit 100 % abzuschließen, gehört zum Paket. Das ist das Sahnehäubchen auf dem Erlebnis. Ob besser oder schlecht, die Fans haben das Gefühl, wir müssten es einfach tun. Einige der interessantesten Rätsel und Herausforderungen in Metroid Prime 4: Beyond für die Nintendo Switch 2 und die originale Switch liegen genau in den als Sammelobjekten verborgenen Geheimnissen. Neben den klassischen Energietanks und den üblichen Explosivmunitionserweiterungen (Raketen und Psychic Power Bombs) enthält das Spiel nun auch Elementarschuss-Erweiterungen für die spezielle Munition der Armkanone.

Und was bedeutet das? Eine noch größere Anzahl von Geheimnissen zu entdecken! In diesem Leitfaden sammeln wir jede Erweiterung in Volt Forge, dem zweiten großen Gebiet auf dem Planeten Viewros und einem kombinierten Kraftwerk und Motorradfabrik.

Volt Forge enthält 2 Energietanks, 8 Raketenerweiterungen und 7 Elementarschuss-Erweiterungen (es enthält keine Erweiterungen für psychische Energiebomben).

Energietank 1

Das erste Upgrade, das du natürlich erhältst (weil du die anderen sehen kannst, aber noch nicht erreichst), ist ein Energietank, den du nach dem Besiegen des als Sylux getarnten Psibot in den Archiven von Turm 2 besiegst.

Raketenerweiterung 1

Mit aktiviertem Turm 2 wird beim Zurückkommen durch den Empfang auch eine Hologrammplattform für die Morph Ball aktiviert. Keine Sorge, du brauchst den Psychic Boost Ball oder Psychic Power Bombs noch nicht: Es ist ein Standard-Wartungsdroiden-Lift. Lass dich darauf fallen, sinke, weiche den elektrischen Entladungen aus und schnapp dir die Raketenerweiterung.

Raketenerweiterung 2

In Turm 3 bemerkst du, nachdem du das berüchtigte Fahrtutorial abgeschlossen hast, "einige Steine, die eine Öffnung mit einem Objekt bedecken" im Kern der Anlage. Benutze deine Raketen und hol dir dein Upgrade.

Raketenerweiterung 3

Im Beschleunigungstunnel C zwischen Turm 3 und Turm 1 sieht man diese Ausdehnung durch das Fenster eines Oberrohrs. Mach dir keine Sorgen, hochzuklettern, und gehe nicht davon aus, dass dir Upgrades fehlen: Du kannst das Fenster öffnen, indem du den Control Beam in Zeitlupe durch den Schlauchmund schießt, bis er den inneren Schalter erreicht.

Raketenerweiterung 4

Im Frachtraum, direkt beim Betreten des Bioms (und damit Turm 1), kannst du deinen neu erworbenen Psychic Boost Ball benutzen, um den Rotogenerator zu aktivieren. Wenn du durchhältst, stoßen die Behälter irgendwann zusammen, wodurch einer löst und die Ausdehnung im Inneren sichtbar wird.

Raketenerweiterung 5

Jetzt, da du mit dem Psychic Boost Ball nach Volt Forge zurückgekehrt bist, kannst du endlich eines der unterhaltsamsten Rätsel dieser Fähigkeit lösen, das sich im Zentrum von Turm 1 befindet. Betreten Sie die Bestrahlungsebene, steigen Sie hinab, während Sie Aufzüge und elektrifizierte Plattformen vermeiden, und betreten Sie den zentralen Zylinder. Du musst Boost-Sprünge auf halbkreisförmigen Plattformen ausführen, um Schwung aufzubauen und durch die oberen Luken auszusteigen.

Elementarschuss-Erweiterung 1

Im Archivraum von Turm 2 ist dir sicher die sehr verdächtigen hängenden Behälter aufgefallen. Wenn du bereits das Psychic Lasso hast, ist der schwierigste Teil dieses Geheimnisses einfach, die Greifpunkte zu finden. Scanne dich um, zieh die Kegeln, und die Elementarschuss-Erweiterung gehört dir.

Energietank 2

Wenn du mit dem Psychic Gapple zurückgekehrt bist, bist du wahrscheinlich zum Energiekern von Turm 1 hinabgestiegen, um den Donnerchip zu holen, oder? Besiegst du Temu Sylux, wirst du mit weiteren 100 Lebenspunkten belohnt.

Elementarschuss-Erweiterung 2

Erinnerst du dich an den eingestürzten Steg? Nachdem du Fakelux besiegt hast, ist es längst nicht so elektrisiert, sodass du im Morph-Ball-Modus in eine Lücke schlüpfen kannst, dem Wartungskorridor folgen und deinen Preis abholen kannst.

Elementarschuss-Erweiterung 3

Während du in Volt Forge bist, nutze deinen neuen Psychic Grapple, um wie Indiana Jones zwischen den Türmen zu springen. Du erreichst eine separate Plattform, die mit dem Generator von Turm 1 verbunden ist.

Elementarschuss-Erweiterung 4

In Turm 2 hast du vielleicht eine sehr hohe Elementarschuss-Erweiterung im Depotraum bemerkt. Das Knifflige hier ist, den Greifknoten erscheinen zu lassen, sodass man sich auf die entlang der Wände gestapelten Behälter verlassen kann, um die benötigte Höhe zu erreichen.

Raketenerweiterung 6

Wenn du den Verarbeitungsraum von Turm 2 erreichst, SEI ZUERST SEHR VORSICHTIG mit dem Turm und den angreifenden Bots. Erst nachdem du sie gelöscht hast, solltest du den Psychic Boost Ball am Rotogenerator benutzen, um den Container mit der Raketenerweiterung zu heben.

Raketenerweiterung 7

Das hätte leicht deine erste oder zweite Erweiterung sein können. Es wartete am Eingang der Einrichtung auf dich, versteckt in einem Versorgungsbehälter.

Raketenerweiterung 8

Wenn du zur Anlage zurückkehrst und zum Zertifizierungspunkt von Turm 3 hinuntergehst, kannst du dein Psycho-Lasso benutzen, um ein Schloss zu entfernen, und dann deinen Donnerschuss, um die Erweiterung zu enthüllen.

Elementarschuss-Erweiterung 5

Erinnerst du dich an die Produktionslinie, wo man in eine B-o-la verwandeln konnte, sodass die Maschinen dich für die Räder von Vi-O-La hielten? Du kannst den Trick jetzt wiederholen, aber mit dem Psychic Spider Ball in der Hand kannst du das Innere des Turms erklimmen und das Upgrade erreichen.

Elementarschuss-Erweiterung 6

Es war im Aufzug selbst! Eine großartige Hommage an das klassische Metroid. Schau dir die abgehängte Decke in Turm 2: Aufzug 3 an und entferne sie mit dem Psychic Lasso. Du musst einen Bombensprung ausführen, um ihn zu erreichen. Es ist eine GROSSE Elementarschuss-Erweiterung.

Elementarschuss-Erweiterung 7

Am Generator von Tower 2 haben Sie vielleicht schon früher äußere Plattformen mit unerreichbaren Elementen bemerkt. Wenn du mit dem Psychic Spider Ball zurückkehrst, kannst du die Lamorn-Magnetschiene erklimmen und dann elektrisches Jo-Jo spielen, um die letzte Elementarschuss-Erweiterung von Volt Forge zu erreichen.

Wo man den Volt Forge Scout Bot findet

Diese nützlichen Scan- und Karten-Update-Bots sind das ultimative Werkzeug für Komplettisten in Metroid Prime 4: Beyond. Wenn du sie mit einem Donnerschuss aktivierst, markieren sie auf der Karte (mit einem kleinen Kreuz-Symbol) alle verbliebenen Sammelobjekte in der Zone. Mach das zu 100%.

"Mechanoid: Aufklärungsroboter. Sendet Ultraschallwellen von oben aus und zeigt wertvolle Objekte, die in der Umgebung detektiert wurden. Kann durch eine elektrische Entladung aktiviert werden."

Volt Forges Scout Bot wartet beschädigt links vom Generatoreingang von Turm 2 auf dich. Wie du weißt, kannst du, wenn du den Thunder Shot hast, ihn mit einem Stromschlag wieder online schalten.