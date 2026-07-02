Rhythm Paradise Groove Leitfaden: Wie man alle 30 grundlegenden Solo-Minispiele perfektioniert

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Wenn es um Nintendos Rhythm Paradise Groove geht, gibt es eine Menge Minispiele, die man meistern und überwinden muss. Der betreffende Modus bestimmt, welchen Minispielen du gegenüberstehen wirst, da sich etwas ändert, wenn du zwischen den verschiedenen Kernmodi wechselst. Für den 'Story-Modus', der hier als "Solo" dargestellt wird, gibt es insgesamt 30 Minispiele, die man ausprobieren kann, aber sie sind auf zwei 'Strecken' verteilt, nämlich "Frontside" und "Flipside", und jede kommt mit einer etwas anspruchsvolleren Evolved Edition, die man überwinden muss, bevor man die eigentlichen Credits erleben kann.

Ebenso ist jedes 'Kapitel' des Solo-Modus in vier Minispiele und einen "Remix" unterteilt, der im Grunde eine Mischung aus den Minispielen ist, die du bisher erlebt hast. Es gibt tatsächlich 20 Remix-Level, aber die meisten finden sich gegen Ende der Flipside, wo sechs Remix-Level direkt hintereinander auftreten.

Ein Level abzuschließen ist ebenfalls recht einfach, da du deine Aktionen einfach auf den Takt abstimmen musst, ohne genug Fehler zu machen, um letztlich eine "Gut"-Bewertung zu bekommen. Für Rhythm Paradise Groove ist Gut das Äquivalent einer bestandenen Note, was bedeutet, dass du die nächste Stufe freischaltest und weitermachen kannst. Wenn du diese Note nicht erreichst und gelegentlich einen Fehler machst, weil einige Minispiele schwer zu meistern sind, musst du es noch einmal spielen, bis du Erfolg hast. Ebenso kannst du über Gut hinaus überdurchschnittlich abschneiden, indem du die Noten "Ziemlich Gut" und sogar "Erstaunlich" bekommst, wobei letzterer dir eine Medaille einbringt und das Minispiel erstellt, das du bei der Erwerbung einer "Perfekt"-Note erreichst. Das kann aus zwei Gründen etwas heikel sein; Zum einen musst du tatsächlich perfekt sein, um diese Aufgabe zu erfüllen, aber zweitens brauchst du eine perfekte Gelegenheit, um für ein Minispiel aufzutauchen, das zufällig passiert, während du sonst nur noch an der Action arbeitest. Wenn du Erfolg hast und eine perfekte Note bekommst, schaltest du sogar ein neues zusätzliches Minispiel frei.

Jedenfalls gibt es für ein Spiel, das in der Steuerung eher rudimentär ist, viel zu verstehen in Rhythm Paradise Groove, weshalb wir diesen praktischen Leitfaden erstellt haben, der dir hilft, jedes einzelne Minispiel zu meistern.

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Frontside

Hoop Trollling

Der Trick besteht darin, die Optik und das, was die anderen kreisförmigen Charaktere vorhaben, zu ignorieren. Konzentriere dich auf deinen Charakter und höre auf die Sound-Cues von "pa pi pu pe po", wobei du immer auf Letzterem springst, was sich mit dem Kernbeat des Minispiels übereinstimmt, was bedeutet, dass das Tippen mit den Füßen und das Nicken des Kopfes im Rhythmus hilft, im Takt zu bleiben.

Brolly Good Show

Lassen Sie sich auch nicht vom Soundtrack oder den verwendeten Bildern ablenken. Bleib einfach im Rhythmus mit dem zugrundeliegenden Beat, der durch das Wippen der vier Charaktere angezeigt wird, und passe dann deine Eingaben auf diesen Beat an, während du die Geräusche im Blick behältst, um zu entscheiden, ob du deinen Regenschirm öffnen oder schließen musst.

Disc Dog

Dies ist ein Minispiel, das du zweifellos wirklich verabscheuen wirst, weil es deine Fähigkeit, im Rhythmus zu bleiben, am meisten belastet. Das Wippen deines Hundes, des nahegelegenen Welpen und des Besitzers hilft dir, im Takt zu bleiben, aber das ändert nichts daran, dass du sieben Schläge nach dem Wurf einer Frisbee präzise und präzise springen musst. Übung macht wirklich den Meister bei Disc Dog.

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Das Biest füttern

Während viele dieser Minispiele darauf abzielen, im Rhythmus zu bleiben, können diejenigen mit guter Reaktionszeit das Feeding the Beast voll ausnutzen, da man einfach auf die Form der Pflanze achten, das geschossene Projektil im Auge behalten und dann reagieren kann, wenn man weiß, dass es wieder auf den Boden zurückkehrt. Die größte Herausforderung bei der Beherrschung dieses Minispiels wird sein, Fehler zu vermeiden, da mit Feeding the Beast viele Projektile im Einsatz sind.

Quak-Rakete

Ein weiteres Minispiel, das recht leicht zu meistern ist. Quak-Rocket dreht sich darum, auf den Rhythmus zu achten und dann jedes Mal Frösche zu schleudern, wenn einer auf deinem Seerosenblatt landet. Behalte auch hier die Bob-Elemente im Auge und time deine Starts mit diesen Bobs, um die besten Erfolgschancen zu haben.

Stopp N Geh N Stopp

Das Schöne an diesem Minispiel ist, dass man den Hintergrund und den Beat fast ignorieren und einfach auf Soundhinweise hören kann. Der 'Beep Beep' bedeutet, einen Piep später zu stoppen, während der 'dink, dink, 3, 2, 1' Countdown darauf hinweist, dass man beschleunigt, sobald der Timer '1' erreicht, um erfolgreich zu sein. Hören Sie auf die Geräusche, drücken Sie die richtigen Knöpfe, und Sie werden diese Aktivität meistern.

Hop N Slide

Ähnlich wie oben bei Stop N Go N Stop geht es bei Hop N Slide hauptsächlich darum, auf den richtigen Audiohinweis zu hören. Während der Beat hilft, im Takt zu bleiben und die richtigen Eingaben auszurichten, führt zu viel Abhängigkeit vom Beat dazu, dass du später in der Aktion auch durch den 'Glitch' gestolpert wirst und alles übermäßig schneller wird. Der Trick ist, das Chaos zu ignorieren und einfach auf die Audio-Cues zu hören, indem man die Eingaben zum richtigen Zeitpunkt drückt.

Pop, nicht fallen

Die visuellen Effekte sind hier wirklich hilfreich, denn wenn du siehst, wie die Kugeln ausgerichtet sind, weißt du, wie du sie platzen kannst. Ebenso, wenn die Kugeln über dem Bunsenbrenner aufgeblasen werden, bestimmen die Geräusche, die sie machen, denselben Rhythmus, den man platzen sollte – also poppen, poppen, warten, poppen, langer poppen.

Slice N Dice Küche

Wie bei den meisten Minispielen gelten auch hier die gleichen Tricks. Zunächst bleibst du beim Rhythmus, der im Wippen des Kochs dargestellt wird, und passe das dann an, indem du auf die Audiohinweise hörst, die darauf hinweisen, welches Gemüse dir zugeworfen wird. Im Großen und Ganzen sind das alles gleich, egal ob es sich um eine Tomate oder eine Paprika handelt, aber die Brokkoli-Trios haben einen anderen Signal, da man auf einzigartige Weise reagieren muss, um alle drei schnell einzufangen.

Nies-Mond

Persönlich könnte dies mein am wenigsten geliebtes Minispiel sein, da es ständig versucht, dich mit ziemlich unerwarteten schnellen Niesen zu Fall zu bringen. Hier ist es eine Frage der Übung, die den Meister macht, denn der beste Weg, Bestnoten zu erreichen, ist, zu spielen und weiterzuspielen, bis man die Niesgeräusche und Muster erkennt und sofort reagieren kann, wenn man weiß, welches kommt. Wenn du in diesem Kurs eine Großartige oder Perfekte Note bekommst, hast du meinen Respekt.

Krabbensnacks

Einer der besten Tricks hier ist es, einfach immer doppelte Krallen zu benutzen, es sei denn, du wirfst in der entwickelten Version der Aktivität mit einer Java-Bohne geworfen. Achte darauf, wie ein Gegenstand geworfen wird, höre dir das akustische Signal an, wie die anderen Krabben es abprallen lassen, und reflektiere das dann im richtigen Takt, und du wirst Crab Snacks meistern.

Hop, Stop N Roll

Erwarten Sie hier eine ähnliche Erfolgsmethode wie bei Sweeper Star unten, denn die beste Erfolgsmethode ist einfach, davon auszugehen, dass Sie ständig vorwärts springen, es sei denn, der Audio-Beat spielt und signalisiert eine Pause in der Aufführung. Ansonsten drücke ständig A, um zu jedem Takt vorwärts zu springen, und tausche den Sprung nur dann gegen einen Vorwärtswurf (der auch einen Takt dauert), wenn der entsprechende Ton abgespielt wird.

Fruit Flex

Um im Rhythmus zu bleiben, achte einfach auf die Möwe im Hintergrund oder auf das Wippen der Schultern des Gewichthebers, da dieser Hüpfeffekt direkt mit dem Zeitpunkt und dem Timing der Flex-/Hüpfmechanik übereinstimmt.

Alien-Alphabet

Dieses Spiel ist etwas ungewöhnlich, denn zwar hilft es, beim Beat zu bleiben, aber mit diesem Minispiel wirst du erst dann wirklich erfolgreich sein, wenn du die verschiedenen Alien-Rufe erkennst und darauf reagierst. Es mag anfangs seltsam wirken, aber bald werden die Anrufe Sinn ergeben und stechen hervor, und wenn sie dir zur zweiten Natur gehören, musst du dich nur konzentrieren und darauf achten, pünktlich und korrekt zu antworten.

Kann es tun

Den Beat zu notieren kann hier hilfreich sein, aber meiner Erfahrung nach ist das Beste, was man tun kann, um Can Do zu meistern, das unterschiedliche Timing zwischen den beiden verschiedenen Can-Typen zu lernen. Die roten Dosen arbeiten normalerweise pünktlich zum Beat, das heißt, man hört das "Beep, Beep" und beginnt dann den Schlag bei einem hypothetischen dritten Piepton, wobei die Aktion eine Sekunde länger dauert, aber pünktlich bleibt. Die blauen Dosen funktionieren auf jeder zweiten Schlag-Basis, das heißt, es passiert in gewisser Weise wie eine 'piep, warte, piep, warte'-Zeitlinie, sodass du warten musst, bis die zweite Wartepause endet, bevor du A gedrückt hältst und mit der Büsenzerquetschungsbewegung beginnst. Wegen der Verzögerung wird es sich seltsam und falsch anfühlen, aber sobald du das Timing hast, wird das hier ein Kinderspiel sein.

Backup-Spotlight

Wenn du Backup Spotlight zum ersten Mal beginnst, wird es unglaublich komplex erscheinen, fast unnötig. Tatsächlich fragen Sie sich nach Can Do und Alien Alphabet vielleicht, ob all die folgenden Minispiele unerwartet so kompliziert sein werden. Sind sie nicht. Die gleiche Logik wie bei den vorherigen Aktivitäten gilt, d. h. man erkennt einfach die Kernbewegungstechnik, A im Takt zu tippen, und ändert dann die Elemente, wenn das entsprechende Audiosignal ertönt, nämlich die Richtungsänderung und das folgende Schulterpumpen. Das ist eine Übung, die die Tätigkeit meistert.

Flutter-Geschwindigkeit

Der einfachste Weg, diese Aktivität zu meistern, ist, das Tier zu erkennen, das auf einen zukommt, und dann das Netz zum richtigen Zeitpunkt zu schwingen. Bei den rosa Schmetterlingen solltest du das Netz beim dritten 'Meep'-Geräusch schwingen (oder wenn der Schmetterling sich dem Höhepunkt seiner dritten Flatterbewegung nähert). Die Heuschrecken hingegen sind ähnlich, aber auf dem vierten Schlag, wobei dein Schwung so ausgerichtet ist, dass die Heuschrecke versucht, über deinen Kopf zu springen. Dann gibt es noch die Libellen in der weiterentwickelten Version, die im vierten Schlag gefangen werden können, nachdem sie vor einem stehen. Warte also, bis sie heranzoomen und stoppen, zähle dann vier Schläge und schwinge beim vierten Schlag. Ganz einfach!

Blitzschlag

Im Großen und Ganzen geht es bei dieser Aktivität einfach darum, im Takt des Takts zu drücken, um Blitzschläge zu vermeiden. Du weißt, wann ein Schlag kommt, dank des Sound-Cues und des visuellen Feedbacks, und dann geht es darum, bei jedem Schlag nach dem Signal A zu drücken. Die Hauptherausforderung wird darin bestehen, das in der Evolved Edition jeden halben Beat zu schaffen, und das kann schwierig sein, da es dein ganzes Timing-Gefühl über Bord wirft.

Yum-Bot Simulator

Ähnlich wie bei vielen oben genannten Aktivitäten ist das Erobern von Yum-Bot Simulator genauso unkompliziert wie das Meistern des Timings der beiden Eingaben. Wenn das entsprechende Cue spielt, um anzuzeigen, dass ein wackeliger Kuchen fallen wird, warte auf die beiden Pieptöne und bereite dich dann darauf vor, den Kuchen etwa zwei Schläge später aufzufangen, wenn der Kuchen mitten im Fall ist. Ebenso warte auf die beiden Pieptöne, wenn das Geräusch einen fiesen Kuchen signalisiert und bereite dich dann darauf vor, Laseraugen einen Schlag später zu starten, da der fiese Kuchen fast am Anfang seines Falls ist.

Wiper Bosse

Das ist eine einfache Frage der Wiederholung in diesem Minispiel. Es wird viele visuelle Tricks geben, was das Wechseln von Hintergründen angeht, und auch verrückte Audioeffekte im Hintergrund, aber das spielt keine Rolle. Konzentriere dich auf die Geräusche, die die Anzeigen abspielen, und die Zeit zwischen den Geräuschen, denn wenn du das ein paar Schläge später perfekt wiedergibst, wenn die Wischer zu fegen beginnen, springst du erfolgreich über sie hinweg und meisterst diese Herausforderung.

Fußballträume

Das ist ähnlich wie bei vielen der oben genannten Aufgaben, bei denen du den zugrunde liegenden Takt im Auge behalten musst, da dieser bestimmt, wann du den Ball schlagen musst. Wie du schlägst, wird jedoch durch das vorherige Audiosignal bestimmt: Die meisten Geräusche beziehen sich auf normale Volleys, einige auf einen Brustkontakt auf einen Volley, und in der Evolved-Edition ein dritter Queue auf einen Kopfball, einen Bicycle Kick und dann das tatsächliche Treffen des Balls in drei aufeinanderfolgenden Schlagbewegungen. Bei Football Dreams kann auch die Farbe des Balls helfen, da ein normaler schwarz-weißer Football der Basisvolley ist, ein pink-schwarzer Ball zuerst für Brustberührungen und die gelben und schwarzen Bälle zunächst für Kopfballstöße.

Sweeper Star

Wir haben Sweeper Star schon früher in Hop, Stop N Roll angeteasert, und der Grund ist, dass viele der gleichen Logik gelten. Während des Großteils dieser Aktivität fegst du einfach vorwärts zum Takt, wobei ein oder anderer Hinweis einen Bewegungsstopp signalisiert, bevor du einen Beat später weiterfegst. Der einzige Haken ist, auf das Geräusch zu achten, das einen Dreh in eine Pose suggeriert, wobei die übliche Sweep-Aktion einen Takt später wieder ansetzt – verliere also niemals den Fokus auf diese Aktivität, sonst wirst du bestraft.

A für Anstrengung

Es gibt ein paar Tricks, um dieses Spiel zu meistern, aber es erfordert auch einiges an Übung. Im Grunde achte einfach auf das geschriebene Wort und tippe dann auf die A-Taste, um mit dem entsprechenden A im jeweiligen Wort zu korrespondieren, je nachdem, wie die Buchstaben vorbeizoomen. "TEE" ist langsam, "SODA" mittleres Tempo und "COCOA" ist schnell getaktet, also lerne die Zeitpläne und drücke dann einfach zur richtigen Zeit den Knopf.

Spirit Slasher

Nach meiner Erfahrung mit Spirit Slasher gibt es bei dieser Aktivität eine enorme Menge an Reaktionsspiel. Der Beat kann ohne Frage helfen, aber wenn du dich an die Audiohinweise und wie deine Schläge sich ändern müssen, je nachdem, ob normale rosa Geister angreifen oder ein Duo aus rosa und blau, kannst du diese Aufgabe meistern, da es einfach darum geht, das Geräusch zu hören und dann zu schlagen, je nach Situation.

Kehrseite

Schnelle Hände

Dies ist eine weitere Aktivität, bei der die Reaktionszeit mit dem Identifizieren von Geräuschhinweisen viel bewirkt. Oft können die Signale etwas aus dem Takt kommen, sodass man bereit für einen geworfenen Schläger ist und je nach Spielzug reagiert, sodass man weiß, ob ein oder mehrere Schläger geworfen werden – dieses Verständnis dieses Minispiels trägt viel aus.

Soda Hop

Dies ist eines der einfachsten Minispiele im gesamten Rhythm Paradise Groove, aber es könnte auch eines der schwierigsten zu meistern sein. Der einfache Grund ist, wie oft man genau sein muss, um erfolgreich zu sein. Alles, was du tun musst, ist, im Takt zu springen. Das war's. Aber das Springseil zirkuliert unglaublich oft und es gibt kaum eine Atempause, also bleib auf den Takt konzentriert, ignoriere Ablenkungen und tippe weiter, indem du doppelt drückst, wenn das entsprechende Cue spielt. Das könnte dich etwas stressen, und wenn du einfach nur eine bestehende Note erreichen willst, ist die gute Nachricht, dass du einige Sprünge verpassen und Erfolg haben kannst. Wenn du also stolperst, keine Panik, nimm dir einfach ein oder zwei Pausen und komm wieder in Form. Dann wiederhole das immer wieder, bis du die Aktivität gemeistert hast.

Weltraumwache

Ignoriere alles in diesem Minispiel, außer den Soundhinweisen, die auf einen ankommenden Asteroiden hinweisen. Eine praktische Lösung, um deine Bumerangwürfe zu timen, ist, die Hinweise zu lernen und hörbar darauf zu antworten. Wenn du den "oy, oy"- Ruf hörst, antworte tatsächlich laut mit dem "ay, yah" und schicke einen Bumerang in die Reihe mit dem "ay" -Teil. Und das gilt für die verschiedenen Gesänge, die sogar in der weiterentwickelten Ausgabe der Aktivität enthalten sind. Du wirst dich wie ein Teil eines Kults fühlen, der diese Schreie ins Leere zurückschreit, aber mit dieser Strategie solltest du leicht Bestnoten bekommen.

High-Five-Fieber

Das ist wieder Hop, Stop N Roll, Backup Spotlight und Sweeper Star. Bleib einfach beim Beat und gehe davon aus, dass jeder Takt mit beiden Händen mit einem High-Five übereinstimmt, es sei denn, ein Sound-Cue spielt und dir etwas anderes gesagt wird. Wenn du aufhören musst, dann hör beim nächsten Schlag auf. Wenn du ein Trio von High-Fives machen musst, dann in einem Takt und kehre direkt danach zu normalen One-Beat-High-Fives zurück. Bleib fokussiert, dann solltest du irgendwann Erfolg haben.

Keim-Aerobic

Und das ist ähnlich wie High-Five Fever oben, wenn auch mit etwas weniger mechanischer Tiefe. Sowohl dieses Spiel als auch High-Five Fever sind spielerisch recht geradlinig gestaltet, aber um dich mit auffälligen Hintergründen und chaotischen visuellen Präsentationen zu verwirren. Ignoriere. Alles. Das spielt keine Rolle. Konzentriere dich einfach auf den Klang und den Beat, bleib eingestimmt und konsistent, und wenn du mit einem Audio-Cue etwas wechseln musst, mach das, ohne die Aufgabe zu verkomplizieren.

Synchro Wings

Erinnerst du dich an Wiper Bosses? Die gleiche Logik gilt hier. Im Grunde ignoriert man alles außer der führenden Ente und wie sie ihre Flügel schwingt, beachte die Klappengeschwindigkeit, die Bremsen, die Start- und Endzeiten sowie die Positionen. Lerne das für jeden Befehl auswendig und führe es dann einfach Aktion für Aktion ab dem nächsten Schlag aus, wenn er kommt, und du wirst diese Aufgabe mit Bravour meistern.

Und das sind alle 30 Basis-Minispiele für den Solo-Modus. Auch hier gibt es in jedem Modus eine weiterentwickelte "2"-Version, außerdem gibt es 20 Remixes, was 80 Minispiele ergibt, für die man eine Medaille verdienen und dann in der Basisversion des Modus meistern kann. Es gibt dann zusätzliche Boni für diejenigen, die den Perfect-Titel für die Herausforderungen verfolgen, was zu noch mehr rhythmusbasierter Manie führt.