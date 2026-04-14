Gerücht: Microsoft überdenkt Xbox-Exklusivtitel

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Weniger als zwei Monate sind tatsächlich vergangen, seit Phil Spencer als Leiter der gesamten Microsoft-Spieleabteilung in den Ruhestand ging und durch Asha Sharma ersetzt wurde. Damals waren viele besorgt über ihren Hintergrund als Leiterin der KI-Abteilung von Microsoft, doch sie gewann schnell die Community, indem sie jeglichen KI-Betrug klar ablehnte, ein Comeback für Xbox-Konsolen versprach und die kritisierte "Das ist eine Xbox"-Kampagne aufgab.

Seitdem geht es in rasantem Tempo voran, mit Versprechen, die ohnehin schon branchenführende Abwärtskompatibilität weiter auszubauen, die Probleme mit Quick Resume zu beheben, Project Helix zu präsentieren, eine Xbox Partner Preview zu organisieren und noch letzte Woche eine umfassende Überarbeitung des Achievements-Systems versprochen zu werden. Doch Sharma ist noch nicht fertig, und noch gestern berichteten wir, dass sie denkt, der Game Pass sei zu teuer geworden und möchte den Wert des Abonnements für uns Gamer erhöhen.

Aber... Warum hier aufhören? Im Xbox Two Podcast (über Pure Xbox) sagt Windows Central-Redakteur Jez Corden nun, dass seine Quellen offenbaren, dass derzeit viele interne Diskussionen über exklusive Xbox-Inhalte stattfinden:

"Es gibt gerade sehr, sehr, sehr große Diskussionen über die Exklusivität. Sie erkennen den Wert – am Ende des Tages kommt es nur darauf an, was für ein Unternehmen man sein möchte. Willst du zuerst ein Ökosystemunternehmen sein oder zuerst ein Verlag?"

Corden sagt, dass sie intern bei Microsoft, bis hin zur CEO Satya Nadella, begonnen haben zu erkennen, dass Xbox für das Unternehmen einen größeren Wert hat, als sie bisher zugeben wollten:

"Man kann nicht beides gut machen, entweder schrumpft die Hardware-Operation auf das, was Surface jetzt ist, ein Schatten seiner selbst, nicht sein Sterbebett. Willst du das wirklich für deine Xbox-Marke, das das einzige verbraucherorientierte Ökosystem ist, das irgendeine Form von Cloud mit Konsumenten hat? Satya sagte im geleakten Gespräch mit dem Team, dass Xbox auch im Unternehmensbereich Wert hat, weil ich mich mit vielen treffe von Führungskräften – sie wollen nicht über die Cloud sprechen, sie wollen über Xbox sprechen, sie wollen über Halo sprechen, sie wollen über Xbox-Spiele sprechen, es ist der Ort, an dem man seine Kunden erreicht, wenn sie nicht arbeiten, ich glaube, sie erkennen das zunehmend."

Das Problem ist jedoch nicht ganz einfach, denn letztlich haben sich Microsofts Spiele auf PlayStation-Konsolen unglaublich gut verkauft. Corden schließt mit den Worten: "Am Ende des Tages lassen sie Geld auf dem Tisch liegen und es ist schwer, gegen die Tabelle anzukämpfen."

Was denken Sie, werden Asha Sharma und ihr Xbox-Team letztlich entscheiden?