Microsoft beendet die "Das ist eine Xbox"-Kampagne

Jetzt, da sich der Staub gelegt hat, scheint Phil Spencers unerwarteter Abgang im letzten Monat geplant zu sein, musste aber wegen Leaks etwas vorgezogen werden. Es scheint auch klar, dass die damalige Xbox-Chefin Sarah Bond nichts von den Plänen des Unternehmens wusste und einfach entlassen wurde, ohne überhaupt die Gelegenheit zu erhalten, sich offiziell zusammen mit Spencer, Microsoft-Chefin Satya Nadella und dem neuen Führungsteam unter Asha Sharma zu äußern.

Der sonst sehr sachkundige The Verge-Redakteur Tom Warren teilte sein Wissen über das Thema und schrieb unter anderem, dass die viel kritisierte Kampagne 2024 "This is an Xbox" – die behauptete, alle Elektronik könne in Zukunft eine Xbox sein – ihr Werk sei. Quellen zufolge hatte dies "viele Xbox-Mitarbeiter intern beleidigt", da es die Menschen im Grunde davon ermutigte, eine Xbox zu kaufen.

Nun gibt es Hinweise darauf, dass Warren wahrscheinlich recht hatte. Auf der Xbox Wire-Website, auf der Microsoft alle seine Xbox-Pressemitteilungen veröffentlicht, sind alle Spuren der Kampagne verschwunden (danke, Game Developer). Wenn man heute dort sucht, findet man nicht einmal ein Anzeichen dafür, dass die Kampagne jemals existiert hat, außer toten Links, was darauf hindeutet, dass sie mit der Botschaft äußerst unzufrieden waren.

Sharma scheint das Ansehen der Xbox-Hardware wiederherstellen zu wollen, und wir können wahrscheinlich mit einer völlig anderen Botschaft für die diesjährige Weihnachtseinkaufssaison rechnen, aber wir müssen abwarten, was das sein wird. So oder so, nicht mehr alles wird ab jetzt eine Xbox sein.