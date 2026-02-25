Asha Sharma: "Ich habe mich verpflichtet, 'zur Xbox zurückzukehren', und das beginnt mit der Konsole."

HQ

Als am Freitagabend die große Umstrukturierung des Xbox-Managements bekannt gegeben wurde, gaben alle Beteiligten außer Sarah Bond eine offizielle Stellungnahme. Nur wenige Tage später erhielt Windows Central die Gelegenheit, sowohl die neue Gaming-Chefin Asha Sharma als auch Matt Booty zu interviewen, der im Zusammenhang damit zum Chief Content Officer befördert wurde.

Eine der Fragen im langen und ausführlichen Interview war, was Sharma meinte, als sie sowohl "die Rückkehr der Xbox" als auch "ein erneutes Engagement für Xbox ab der Konsole" versprach. Sie antwortete:

"Ich denke, unsere Kern-Xbox-Fans und -Spieler haben bis zu 25 Jahre in diese Universen und unsere Konsole investiert. Ich möchte sicherstellen, dass jeder weiß, dass ich mich der Xbox verschrieben habe, angefangen mit der Konsole. Wir werden die Spieler weiterhin dort treffen, wo sie sind – die Welt entwickelt sich weiter und verändert sich weiter. Wir werden dafür sorgen, dass Xbox ein großartiger Ort für Entwickler und Spieler ist."

Später im Interview kehrte Sharma wieder zu den Xbox-Konsolen zurück und schien zu bestätigen, dass Xbox-Hardware eine Zukunft hat:

"Xbox-Spieler haben Tausende von Dollar investiert, sowohl in Geld als auch in Zeit – es ist für mich unglaublich wichtig, das zu verstehen und zu schützen. Ich habe mich verpflichtet, 'zur Xbox zurückzukehren', und das beginnt mit der Konsole, das fängt mit der Hardware an. Mehr dazu werden Sie bald hören, wir werden bald einige Ankündigungen haben. Sie werden uns hier gemeinsam investieren sehen. Wir wissen auch, dass es viele Spieler gibt, die weder auf der Konsole noch auf unserer Hardware spielen, und ich möchte auch ihnen großartige Spiele liefern. Ich muss mehr darüber lernen, wie das aussehen kann, welche Entscheidungen getroffen wurden, was wir in Zukunft tun müssen, und ich möchte ein bisschen Zeit und Raum dafür haben."

Im selben Interview hatte Booty auch etwas bezüglich Xbox zu erzählen und erklärte, dass Microsoft kein Drittanbieter-Publisher werden werde, und sagte:

"Wir haben uns verpflichtet, ein First-Party-Spiele-Publisher in Partnerschaft mit unserem First-Party-Plattformteam zu sein."

Booty sprach auch auf den Einsatz von KI bei Microsofts vielen Xbox-Entwicklern ein und erklärte, dass es in dieser Hinsicht keine Anforderungen gibt. Es ist ein Werkzeug unter vielen anderen:

"Wir haben keinen Druck von Microsoft, es gibt keine Anweisungen, dass KI herunterkommt. Unsere Teams sind frei, alle Technologien zu nutzen, die nützlich sein könnten, sei es beim Schreiben von Code oder beim Überprüfen von Fehlern – Dinge, die sich eher in der Produktionspipeline befinden."

Sharma schließt mit den Worten, dass sie weiß, dass Xbox nicht ohne Probleme war, fügt hinzu, dass ihre Aufgabe jetzt darin besteht, die Dinge für eine bessere Zukunft zu wenden, und erinnert uns daran, dass Xbox schon Krisen erlebt hat und die Marke überlebt hat:

"Wir wissen, dass das Unternehmen einige Herausforderungen durchgemacht hat. Ich werde mein Fachwissen und die Führungskräfte mit der tiefen Gaming-Tiefe um den Tisch einsetzen, um das Geschäft wachsen zu lassen und sicherzustellen, dass wir die nächsten 25 Jahre unglaublich haben. Ich werde zuhören, ich werde lernen, ich werde kommunizieren, was wir sehen und was wir tun. Ich denke, von hier aus ist die Arbeit ein Eher über Versprechen. Matt und ich sind mittendrin, jede Stunde, jeden Tag, jede Nacht, ich bin voll und ganz dabei. Dieses Team hat es schon einmal zurückgebracht, und ich bin hier, um uns zu helfen, es wieder zu tun."

Wir empfehlen, das gesamte Interview zu lesen, das mehrere interessante Details enthält für diejenigen, die mehr darüber erfahren möchten, wie sich die Zukunft von Xbox entwickeln wird.