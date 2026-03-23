Eine Xbox Partner Preview-Show findet am 26. März statt

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Wir wurden bereits 2026 mit so vielen Showcases und Regisseuren verwöhnt, vielleicht sogar zu viele, wenn überhaupt. Es fühlte sich so an, als hätte fast jede Woche irgendeine Art von Termin-Viewing-Präsentation geboten, und falls Sie dachten, diese Woche würde diesen Trend brechen, haben wir große Neuigkeiten zu teilen.

Etwa zwei Monate nach dem Developer_Direct im Januar wird Microsoft und Xbox nun am 26. März eine Partner-Vorschau-Show veranstalten, bei der eine Reihe von Spielen von Drittanbieter-Studios und Entwicklern vorgestellt werden.

Die genaue Zeit, zu der die Show stattfinden wird, ist um die sehr schöne Zeit 17:00 GMT/18:00 Uhr MEZ, und was ausgestrahlt werden wird, erhalten wir nicht allzu viele Einzelheiten, auch wenn der Xbox Wire-Artikel einige Teaser verrät.

"Während der Xbox Partner Preview erhalten Sie einen ausführlichen Einblick in Ryu Ga Gotokus neues Projekt Stranger Than Heaven, ein Update zu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sowie neue Einblicke in The Expanse: Osiris Reborn, ein Action-RPG, das in der Welt von James S.A. Coreys legendärer Serie spielt. Das ist noch nicht alles, was wir für euch haben, denn erste Einblicke und Ankündigungen von weiteren großartigen Spielen, die für Xbox-Konsolen, Xbox auf PC und Game Pass erscheinen."

Es ist auch unklar, wie lang die Serie genau dauern wird, aber wir wissen, dass Xbox erneut 4K/1080p-Auflösungen, eine Vielzahl lokalisierter Streams und alternative Übertragungen für Menschen mit Hör- oder Sehensschwierigkeiten anbieten wird.

Was erhoffst du dir in der kommenden Xbox Partner Preview?