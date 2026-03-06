Die neue Xbox-Konsole definiert das Konzept einer Spielkonsole neu

HQ

Die meisten Menschen hatten schon lange verstanden, dass dies in Arbeit war. Die Zeiten, in denen Konsolen geheim gehalten werden konnten, sind längst vorbei, und heute sind Zehntausende Menschen an diesen Projekten beteiligt, sodass es unmöglich ist, sie geheim zu halten. Aber... man kann auch nicht sagen, dass Microsoft das mit der neuen Xbox-Konsole versucht hat. Im Gegenteil, sie haben wiederholt gesagt, dass sie an einem neuen Projekt arbeiten, und sie haben sich nicht gescheumt, den Hype um seine Leistung zu bewirken.

Wie wird die neue Xbox-Konsole aussehen (Bild mit KI erstellt)? Wir werden es noch eine Weile nicht wissen, aber man könnte vermuten, dass Microsoft ein Design wählen wird, das sich von der Xbox Series X unterscheidet, um sich zu distanzieren.

Vielleicht am bemerkenswertesten ist die Aussage der ehemaligen Xbox-Chefin Sarah Bond, dass wir uns auf "den größten technischen Sprung, den Sie je gesehen haben" freuen können, aber vor nur wenigen Monaten sagte sie auch, dass "die Next-Gen-Konsole ein sehr hochwertiges, sehr hochwertiges, kuratiertes Erlebnis sein wird". Wir sind natürlich kühne Aussagen gewohnt, aber diese sind so deutlich, dass Microsoft hart bestraft wird, wenn es nicht zumindest annähernd so weit kommt. Ein Siegesmarsch wird dann durch spöttische Memes ersetzt, und das wissen sie natürlich.

Aber Tatsache ist, dass sie von Tech-Insidern unterstützt wird. Der renommierte und hoch kompetente AMD-Experte KeplerL2 hat unter anderem gesagt, dass alle Spiele zu 100 % auf der nächsten Xbox besser aussehen werden als auf der PlayStation 6:

"Ich sehe nicht, wie die PS6 mit Magnus mithalten kann, sie hat weniger CPU-Kerne, niedrigere CPU-Frequenz, weniger CUs, weniger ROPs, niedrigere GPU-Frequenz, weniger Cache und Speicherbandbreite. Es ist kein großer Unterschied, aber Magnus sollte in 100 % der Spiele eine bessere Leistung haben, im Gegensatz zu dieser Generation, wo es eher ein 50/50 ist."

Asha Sharma hatte die Ehre, die neue Xbox-Konsole zu präsentieren, aber sie hat das offensichtlich nicht während ihrer zehn Tage als Chefin zusammengestellt; was wir heute sehen, ist vollständig Phil Spencers Werk. // Microsoft

Deshalb ist es spannend, dass Microsoft jetzt wirklich angefangen hat, es zu hypen. Am Donnerstagabend kündigte die neue Xbox-Chefin Asha Sharma über soziale Medien an, dass der Arbeitsname für die neue Konsole Project Helix ist, und wir haben auch ein Logo bekommen. Ob Helix tatsächlich der endgültige Name sein wird, ist unklar; Bisher hat Microsoft andere Namen für das Endprodukt gewählt – was schade ist, denn sie haben immer eine schlechtere Option gewählt (ich kann mich nicht entscheiden, ob One oder Series S/X die schlechteste ist). Persönlich finde ich, dass Helix genau richtig ist, kombiniert mit einem DNA-Strang, der PCs, Konsolen und Spiele verbindet.

Sharmas kurzer Beitrag besteht hauptsächlich aus fünf spannenden Details, von denen einer der Name Helix ist, aber lassen Sie uns die anderen vier aufschlüsseln: "Project Helix wird in der Performance führend sein und eure Xbox- und PC-Spiele spielen. Ich freue mich darauf, nächste Woche bei meiner ersten GDC mit Partnern und Studios mehr darüber zu sprechen!"

Zuallererst erklärt sie, dass die neue Konsole "in der Leistung führen" wird, und springt damit auf den Hype-Zug auf, den Sarah Bond sowie Phil Spencer mitgebaut haben. Es wird tatsächlich eine leistungsstarke Konsole sein; Da gibt es kein Zurück mehr.

Die Idee, eine neue Konsole lange vor Sonys eigenen Ersatz zu veröffentlichen, erinnert an die Strategie, die Microsoft erfolgreich mit der Xbox 360 gewählt hat, als Sony noch ein weiteres Jahr mit der PlayStation 2 weitermachte.

Das zweite ist natürlich, dass sie die Gerüchte direkt bestätigt, dass es eine Hybridkonsole sein wird, die auch PC-Spiele spielt. Es steht nicht, dass es Spiele aus dem Epic Games Store und Steam ausführen kann, aber wir können fast davon ausgehen, dass es das kann, und ROG Xbox Ally funktioniert so. Das ist unglaublich aufregend, denn es bedeutet mehrere Dinge. Zum Beispiel wird es wahrscheinlich kostenlos online auf Helix zu spielen sein. Der Mehrspielermodus auf dem PC ist kostenlos. Es wird auch möglich sein, jede Woche kostenlose Spiele aus dem Epic Games Store herunterzuladen oder einige der deutlich günstigeren Spiele über Steam zu kaufen, die auf anderen Konsolen gar nicht verfügbar sind.

Vielleicht das Seltsamste, was viele Konsolenspieler wohl schwer begreifen können, ist, dass es im Grunde bedeutet, dass es keine Rolle mehr spielt, wie viel die nächste Xbox verkauft. Es ist "nur" ein PC, wenn auch in einem etwas kleineren Gehäuse mit grünen Details. Eines von vielen Computermodellen. Wenn es sich schlechter verkauft als der Virtual Boy, wird es diese Plattform nicht wesentlich beeinflussen; wenn es sich besser verkauft als die PlayStation 2, wird es paradoxerweise auch nicht wesentlich Einfluss darauf haben, da es sich immer noch nur um ein PC-Modell handelt und es weltweit schätzungsweise zwei Milliarden PC-Spieler gibt. Dies könnte möglicherweise die Nachfrage nach dem Dienst beeinflussen, der Windows in eine controller-gesteuerte Spielplattform verwandelt, aber selbst das ist nicht sicher, da es wahrscheinlich eine Softwarelösung sein wird, die mehr Menschen nutzen können.

Während der Übernahme von Activision Blizzard sickerten Informationen, dass Microsoft an einem neuen Controller arbeitet, und wir haben im vergangenen Jahr mehrfach Gerüchte darüber gehört. Es wird wahrscheinlich für Helix veröffentlicht. // Microsoft

Das Dritte, was ich aus ihrer Aussage mitnehme, ist, dass wir unsere Xbox-Spiele spielen können. Ich nehme an, das bedeutet Abwärtskompatibilität. Microsoft ist darin unglaublich gut, und die Möglichkeit, meine alten Spiele weiterhin spielen zu können, ist natürlich ein großer Bonus. Vielleicht trägt die zusätzliche Leistung zu noch besserer Abwärtskompatibilität bei (genau wie bei der Xbox Series X), aber das bleibt abzuwarten. Aber... bedeutet das auch, dass in Zukunft eigene Xbox-Spiele veröffentlicht werden? Vielleicht, aber meine spontane Reaktion ist, nein zu sagen.

Schließlich gibt es noch das vierte Highlight, nämlich dass wir mehr auf der Game Developers Concerence sehen werden, die vom 9. bis 13. März stattfindet, also schon nächste Woche. Eine normalerweise schläfrige Veranstaltung wird dieses Jahr also richtig spannend werden, und wenn wir uns Microsofts Programm ansehen, haben sie viel geplant (so viel, dass wir im Nachhinein vielleicht hätten merken müssen, dass etwas im Gange ist), nicht zuletzt Building for the Future with Xbox, Press Start: Get Your PC Game Ready for Xbox in One Day and Build Once, Play Anywhere: PlayFab betreibt Xbox-Cross-Platform-Spieledienste. Erwarten Sie also viele Neuigkeiten zur Zukunft von Xbox, wie das Ökosystem funktionieren wird, neue Funktionen und mehr.

Spiele, die einige Jahre später für PlayStation 5 erschienen sind, wie Sea of Thieves und Forza Horizon 5, haben sich genauso gut verkauft, also kann Microsoft vielleicht auch den Kuchen haben, indem sie Helix zuerst gehen lassen, bevor andere einen Anteil an den Resten bekommen?

Trotz all dem gibt es noch vieles, das wir nicht wissen. Nicht zuletzt, was es in Zeiten von Komponentenmangel kosten wird, wie der neue Controller aussehen wird, ob es möglich sein wird, die Hardware zu aktualisieren, ob andere Firmen Helix herstellen dürfen und wann es veröffentlicht wird.

Außerdem gibt es noch den Elefanten im Raum: Wie sieht es mit exklusiven Spielen aus? Es besteht kein Zweifel, dass die Xbox-Marke unter dem Mangel an Exklusivtiteln gelitten hat, aber es besteht auch kein Zweifel, dass Microsoft mit den PlayStation-Veröffentlichungen Geld verdient hat. Asha Sharma hat Aussagen gemacht, die Fans glauben ließen, dass es einige Änderungen an der Multi-Format-Strategie geben könnte, und Sony scheint ebenfalls daran interessiert zu sein, das Konzept etwas zurückzunehmen. Es erscheint unwahrscheinlich, dass sie PlayStation wieder verlassen würden, aber es wäre nicht völlig unvernünftig, wenn sie mehr mit zeitlichen Exklusivtiteln arbeiten würden. Betrachten wir zum Beispiel die Idee, dass The Elder Scrolls VI ein Launch-Titel für die Konsole sein und ein Jahr lang nicht auf anderen Formaten verfügbar sein würde.

Ein interessanter Nebeneffekt des hybriden Ansatzes ist, dass Xbox Play Anywhere noch attraktiver wird. Die Spiele, die Sie heute für Ihre Xbox kaufen, können dank Helix als PC-Titel mit erheblichen Grafikverbesserungen spielbar sein.

Erwarten Sie nächste Woche weitere Antworten über die Zukunft, auch wenn wir natürlich nicht alles wissen werden. Wie üblich werden wir hier bei Gamereactor alles behandeln, und es dürfte sehr interessant sein zu hören, was über Xbox Helix gesagt wird. Dass Microsoft bereit ist, in diese Richtung zu investieren, verheißt viel, und es wird spannend sein zu sehen, wie Asha Sharma plant, nach einigen wirklich schwierigen Jahren für das grüne Team wieder die Xbox-Verkäufe anzukurbeln.