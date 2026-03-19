Xbox' neuer Chef liefert von Fans gewünschte Funktionen in Rekordzeit

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Es ist noch viel zu früh, um genau zu sagen, wie Asha Sharmas Amtszeit als Xbox-Chefin aussehen wird, da sie noch nicht einmal einen Monat im Amt ist. Aber es scheint, dass viele Xbox-Fans dennoch sehr zufrieden mit dem, was sie bisher gehört haben, sowie mit der Enthüllung von Xbox Helix.

Jetzt bringt sie auch neue Funktionen für die Xbox auf den Markt, die seit Jahren sehr gefragt werden. In den sozialen Medien erwähnt sie beiläufig, fast nebenbei, dass sie vor zwei Wochen angefangen haben, an "einigen der meistgefragten Xbox-Funktionen" zu arbeiten – und sie sind schon fertig. Hier ist, was behoben wurde:



Schneller Lebenslauf pro Titel umschalten



Bis zu 10 Gruppen auf Home



Benutzerdefinierte Farben auf deiner Konsole



Cleaner Guide und Profilvisualisierungen



Dank dessen hast du nun endlich die Möglichkeit, die Quick Resume-Funktion für einzelne Titel zu deaktivieren. Quick Resume ist eine der besten Funktionen der Xbox Series S/X, aber wenn man viel online spielt, weiß man, dass es allzu oft nicht so funktioniert, wie es sollte, und man muss das Spiel manuell schließen. Indem du es für rein Online-Titel ausschaltest, sparst du beim nächsten Mal Zeit und Tastendrücken.

Diese Funktionen stehen derzeit nur Mitgliedern des Insider-Programms von Microsoft zur Verfügung, aber in der Regel dauert es nur ein bis zwei Monate, bis sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zumindest wissen wir jetzt, was im Gange ist – aber wenn es nur zwei Wochen gedauert hat, es zu beheben, fragen wir uns, warum es nicht schon lange gemacht wurde...