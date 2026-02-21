Der neue Xbox-Boss verspricht "die Rückkehr der Xbox" und sagt Nein zu "seelenlosem KI-Mist".

HQ

Es gab buchstäblich kein Ende der großen und weltbewegenden Nachricht am Ende dieser Woche, als Sony uns am Donnerstagabend mit der Schließung von Bluepoint überraschte, gefolgt von einer kompletten Umstrukturierung der Xbox-Abteilung am Freitagabend.

Letzteres bedeutet, dass Phil Spencer mit sofortiger Wirkung als Microsofts Gaming-Boss zurücktritt, aber er wird nicht von seiner Schülerin Sarah Bond abgelöst, wie alle erwartet hatten, sondern von Asha Sharma. Zuletzt kommt sie aus einer Managementposition in der KI-Abteilung von Microsoft und hat auch mit Konsumgütern gearbeitet, aber viele Menschen haben besonders stark auf den KI-Aspekt reagiert. Mehr KI ist nicht genau das, was Gamer sich wünschen.

Sharma selbst hat sich nun zu der Veränderung und ihrem neuen Job als Leiterin von allem rund um Xbox geäußert, und es ist klar, dass ihr bewusst ist, dass ihr Hintergrund einschüchternd wirken könnte, denn in einer offiziellen Erklärung sagt sie unter anderem:

"Während sich Monetarisierung und KI weiterentwickeln und diese Zukunft beeinflussen, werden wir nicht kurzfristige Effizienz verfolgen oder unser Ökosystem mit seelenlosem KI-Zeug überschwemmen. Spiele sind und werden immer Kunst sein, von Menschen erschaffen und mit der innovativsten Technologie von uns erschaffen."

Asha Sharma – die neue Xbox-Chefin. // Microsoft

Sie erwähnt außerdem, dass sie bestehende Franchises nicht ausmelken möchte, und schreibt, dass zwar die bekanntesten Marken offensichtlich einen Platz bei Xbox haben, sie aber in Zukunft neue Franchises entwickeln möchte:

"Um dem Moment gerecht zu werden, werden wir neue Geschäftsmodelle und neue Spielweisen erfinden, indem wir auf das setzen, was wir bereits haben: ikonische Teams, Charaktere und Welten, die Menschen lieben. Aber wir werden diese Welten nicht als statisches geistiges Eigentum behandeln, um zu melken und zu monetarisieren. Wir werden eine gemeinsame Plattform und Werkzeuge aufbauen, die Entwicklern und Spielern die Möglichkeit geben, ihre eigenen Geschichten zu erschaffen und zu teilen."

Sie schreibt auch etwas, das Xbox-Spieler mögen werden, nämlich ein Versprechen der "Rückkehr der Xbox" und etwas, das nur bedeuten kann, dass das Versprechen einer neuen Xbox-Konsole weiterhin auf dem Tisch steht. Sharma scheint daran interessiert zu sein, und schreibt:

"Wir werden unsere Wurzeln mit einem erneuerten Engagement für Xbox feiern, beginnend mit der Konsole, die uns geprägt hat. Es verbindet uns mit den Spielern und Fans, die in Xbox investieren, und mit den Entwicklern, die ambitionierte Erlebnisse dafür schaffen."

Sie schließt ihren ziemlich langen Beitrag mit der Aussage, dass sie möchte, dass Xbox zu seiner rebellischeren Seite zurückkehrt, um zu überraschen und Neuland zu betreten:

"Die nächsten 25 Jahre gehören den Teams, die es wagen, etwas Überraschendes zu bauen, etwas, das sonst niemand zu versuchen bereit ist, und die Geduld haben, es durchzuziehen. Wir haben das schon einmal gemacht, und ich bin hier, um uns zu helfen, es wieder zu tun. Ich möchte zu dem abtrünnigen Geist zurückkehren, der Xbox überhaupt erst aufgebaut hat. Es wird von uns verlangen, alles unermüdlich zu hinterfragen, Prozesse zu überdenken, das zu schützen, was funktioniert, und mutig genug zu sein, das zu ändern, was nicht funktioniert."

Wir wissen aus Erfahrung, dass es oft mindestens ein Jahr dauert, bis man nach einem Führungswechsel in so großen Organisationen irgendeinen Unterschied bemerkt, und mehrere Jahre, bis er in den Spielen bemerkt wird. Das gesagt, klingt das für dich gut? Was ist Ihr erster Eindruck von Asha Sharma als Xbox-Boss?