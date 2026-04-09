Das Xbox-Momentum setzt sich mit der lang erwarteten Achievement-Überarbeitung fort

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Das Xbox-Team arbeitet im letzten Monat mit voller Geschwindigkeit und kündigt Pläne an, die ohnehin schon branchenführende Abwärtskompatibilität weiter auszubauen, Probleme mit Quick Resume zu beheben, Project Helix vorzustellen und eine Xbox Partner Preview zu veranstalten.

Und anscheinend sind sie noch nicht fertig, denn jetzt ist es Zeit für das nächste große Ding, und das ist etwas, wonach die Fans schon sehr lange verlangen. Endlich ist es Zeit für eine grundlegende Überarbeitung der Erfolge. Derzeit gilt das nur für Mitglieder des Xbox Insider-Programms, aber normalerweise dauert es nur ein oder zwei Monate, bis es für alle veröffentlicht wird.

Die Neuigkeiten werden über Xbox Wire präsentiert, und unter anderem können wir uns auf eine visuelle Aktualisierung freuen "mit einem neuen Look und Gefühl, einschließlich aktualisierter Symbole und Animationen, wenn man klassische oder seltene Erfolge freischaltet", und der Artikel erwähnt weiter, dass "Benachrichtigungen auch zu Ihrer eigenen Farbe passen, was jede Freischaltung persönlicher macht."

Eine weitere Funktion, die viele gewünscht haben, ist die Möglichkeit, Erfolge zu verbergen. Die Punkte zählen trotzdem, aber wenn du nur einen einzigen Erfolg in einem Spiel hast, das dir nicht gefallen hat (oder für das du dich schämst...), kannst du es jetzt aus deiner Liste entfernen – oder warum lässt du deine stolzesten nicht einfach in einer sehr schlanken Liste erscheinen?

Ein weiteres neues Feature ist, dass die Spiele, die du maximiert hast, auf eine besondere Weise hervorgehoben werden, sodass du und andere schnell deine größten Erfolge sehen können, und Microsoft sagt, das gibt dir "eine schnelle, auf einen Blick sichtbare Möglichkeit, den vollständigen Abschluss zu feiern."

Mit anderen Worten: Ziemlich viele stark gefragte Funktionen auf einmal. Die noch relativ neue Xbox-Chefin Asha Sharma erklärt auf X, warum die Dinge gerade so schnell voranschreiten, und enthüllt, dass sie ein Team gegründet hat, das sich speziell auf die Wünsche der Xbox-Community konzentriert. Mit anderen Worten, es wird wahrscheinlich noch mehr kommen.

Hoffentlich dauert es nicht mehr lange, bis wir alle einen genaueren Blick auf all diese erneuerten Erfolge werfen können, aber was haltet ihr in der Zwischenzeit davon?