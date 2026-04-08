Anzeichen deuten auf eine Wiederbelebung der Abwärtskompatibilität vor dem 25-jährigen Jubiläum der Xbox hin

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Während der GDC letzten Monat nutzte Microsoft die Chance, über das bevorstehende 25-jährige Jubiläum von Xbox zu sprechen und Project Helix, die nächste Xbox-Generation, vorzustellen. Da diese Nachricht im Rampenlicht stand, blieb es etwas unbemerkt, dass auch angekündigt wurde, dass die ohnehin schon beeindruckende Abwärtskompatibilität der Xbox-Konsolen noch weiter ausgebaut wird.

Genauer gesagt sagte Jason Ronald, Vizepräsident von Next Generation Xbox, dass sie "neue Spielweisen für einige der ikonischsten Spiele aus unserer Vergangenheit" anbieten würden. Wir haben keine weiteren Details erfahren, aber nun merkt Data Miner Better xCloud (über Windows Central) an, dass nicht weniger als vier zuvor entfernte Xbox-Spiele plötzlich im Xbox Shop zurückgekehrt sind – nur um kurz darauf wieder entfernt zu werden.

Konkret sind diese, in der Reihenfolge: Prince of Persia: The Sands of Time (2003), Aegis Wing (2007), Mars: War Logs (2013) und Armed & Dangerous (2004). Das allein ist kein Beweis für irgendetwas, aber da wir wissen, dass Microsoft plant, die Rückwärtskompatibilität auszubauen, scheint es durchaus möglich, dass es eine Verbindung gibt.

Viele hoffen, dass Project Helix und damit auch die ROG Xbox Ally vollständige Unterstützung für ältere Xbox-Spiele bieten werden, was ebenfalls gemunkelt wird. Ob es einen Zusammenhang mit fehlenden Spielen gibt, die plötzlich ein Comeback feiern und dann wieder verschwinden, bleibt abzuwarten.