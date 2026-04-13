Sogar Xbox findet Game Pass zu teuer

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Eine neue Führungskraft führt immer zu großen und kleinen Veränderungen. Diese neue Person wirft sich das Geschäft meist genauer an und passt Dinge an, um zu zeigen, dass es anders und besser wird, wenn sie an der Spitze steht. Das gilt besonders, wenn ein Unternehmen vor seiner Ankunft weniger populär und/oder profitabel geworden ist, daher ist es verständlich, dass Asha Sharma versucht hat, wie eine freundliche Gamerin zu wirken, als sie im Februar den ehemaligen Microsoft Gaming-Chef Phil Spencer ersetzte. Sharma sagte, sie mag keinen seelenlosen KI-Müll, schien die Rückkehr von Spielen exklusiv für Xbox anzuteasern und mehr. Dann war es nur eine Frage der Zeit, bis die Nachrichten für heute Abend kamen.

Tom Warren von The Verge hat ein internes Microsoft-Memo gesehen, in dem Asha Sharma erklärt, dass "Game Pass für Spieler zu teuer geworden ist", bevor sie uns Hoffnung gibt, die Preise erneut zu senken, indem sie schreibt, Microsoft brauche "eine bessere Wert-Gleichung".

Es sind etwa sechs Monate vergangen, seit Microsoft die Preise für Game Pass erhöht hat – heißt das, dass sie schon wieder gesenkt werden? Wir tippen auf nein. Stattdessen könnte Sharma auf die neuen, werbeunterstützten Game Pass-Stufen anspielen, über die wir schon seit einiger Zeit Gerüchte hören.

Würdest du zum Game Pass zurückkehren, wenn du eine günstigere Version mit Werbung bekommst?