Die Gaming-Welt zollt Phil Spencer nach seinem schockierenden Abgang Tribut

Letzten Freitag berichteten wir, dass Phil Spencer als Microsofts Gaming-Boss zurücktritt – und zwar mit sehr kurzer Vorankündigung. Spencer selbst sagte, dass er bereits im letzten Jahr begonnen habe, seinen Abschied und seinen Ruhestand zu planen, und dass es jetzt einfach Zeit sei.

Aber... Da es sich um das Internet handelt, gibt es bereits viele Spekulationen über weitere mögliche Gründe für die Entscheidung. Wie dem auch sei, praktisch die Hälfte der Spielebranche hat die Gelegenheit genutzt, ihm für seinen langen Dienst zu danken – nicht nur für Xbox, sondern für die gesamte Spielebranche.

Dazu gehört auch sein vielgeliebter Vorgänger Peter Moore (der die Xbox 360 auf den Markt brachte), der schreibt, dass Spencers lange Karriere unglaublich sei, und ergänzt, dass er "im Herzen ein Gamer war und ist." Wir finden auch Lob von Nintendo-Chefs wie Reggie Fils-Aime und Doug Bowser, Geoff Keighley, Produzent der The Game Awards, der sagt, dass "diese Branche dank seines Engagements besser ist, " und Square-Enix-Veteran Naoki Hamaguchi, der sagt, er habe sich "wirklich darauf gefreut, noch viele weitere Dinge Seite an Seite zu erreichen" und Spencer dafür zuschreibt, Final Fantasy auf die Xbox gebracht zu haben. Sogar Elon Musk war beteiligt.

Wie siehst du Spencers fast 40-jährige Karriere bei Microsoft, insbesondere als Xbox-Boss?