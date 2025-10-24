Real Madrid vs. Barcelona: 10 Fakten, die man vor dem ersten Clásico der Saison wissen sollte

HQ

An diesem Wochenende findet der erste Clásico der Saison statt, ein Spiel zwischen den beiden größten Klubs Spaniens, Real Madrid und Barcelona. Es wird das erste von zwei Duellen in LaLiga sein, die dieses Mal im Bernabéu ausgetragen werden.

Das meistverfolgte Fußballspiel in Spanien und vielleicht sogar auf der ganzen Welt findet am Sonntag, den 26. Oktober, um 16:15 Uhr MEZ (15:15 Uhr GMT) im Rahmen des 10. von 38. Spieltags statt. Hier sind zehn wichtige Fakten, um den Kontext dieses speziellen Duells vor dem Spiel zu kennen.

10 Fakten, die man vor Real Madrid gegen Barcelona am Sonntag wissen sollte



Real Madrid will Revanche, nachdem es in der vergangenen Saison alle vier Clásicos verloren hat (zwei in der Liga, einen im Supercup, einen im spanischen Pokal). Der Präzedenzfall im Bernabéu am 28. Oktober 2024 endete mit 0:4 durch Tore von Lamine Yamal und Robert Lewandowski.



Anders als im Vorjahr ist Real Madrid Tabellenführer (24 Punkte), zwei Punkte vor Barcelona (22), nachdem es bis auf ein Spiel alle Spiele gewonnen hat. Barcelona muss gewinnen, um Tabellenführer zu werden.



Es wird erwartet, dass Real Madrid die meisten seiner Spieler zur Verfügung haben wird, darunter Huijsen, Carvajal und Alexander-Arnold (es wäre ihr erstes Spiel nach Verletzungen), mit Ausnahme von Alaba und Rüdiger und höchstwahrscheinlich Ceballos.



Barcelona hat weitere verletzte Spieler: Dani Olmo, Joan García, Lewandowski, Gavi und Ter Stegen werden nicht dabei sein. Raphinha und Ferran Torres könnten nach ihren Verletzungen zurückkehren.



Barça-Trainer Hansi Flick wird nicht auf der Bank sitzen, da er bestraft wird, nachdem er im letzten Ligaspiel wegen beleidigender Gesten gegenüber dem Schiedsrichter die Rote Karte gesehen hatte. Barcelona versuchte, Berufung einzulegen, ohne Erfolg.



Es wird der erste Clásico für Xabi Alonso als Trainer, aber nicht als Spieler. Während seiner Zeit als Spieler von Real Madrid zwischen 2009 und 2014 bestritt er 20 Clásicos: fünf Siege, neun Niederlagen und sechs Unentschieden, alle in der Rivalität Cristiano-Messi.



Der nächste Clásico in LaLiga, der voraussichtlich im Camp Nou in Barcelona ausgetragen wird, findet am 10. Mai statt, am 35. Spieltag von 38. Im Januar 2026 könnte es jedoch einen weiteren Clásico im spanischen Supercup geben, wenn Madrid und Barcelona ihre Halbfinalspiele zuerst gewinnen.



Das Spiel ist immer umstritten, aber in diesem Jahr sind die Spannungen zwischen Madrid- und Barcelona-Fans besonders hoch, nachdem Lamine Yamal sagte, dass "Madrid raubt" und Barcelona ihr Spiel in Miami absagte, was vor allem auf den Druck der Spieler von Real Madrid zurückzuführen war.



Die Chancen stehen diesmal für Madrid, vielleicht aufgrund der hohen Leistung von Mbappé und Güler (ein deutlicher Unterschied zum letzten Jahr), Barcelonas erheblicher Verletzungen und Defensivprobleme im Vergleich zum Vorjahr und des Bernabéu-Faktors.



Wenn Barça gewinnt, würden sie die Waage ausgleichen: In der Vergangenheit hat Real Madrid 105 Clásicos gewonnen und Barcelona 104 (plus 52 Unentschieden). Real Madrid hat 440 Tore erzielt und Barça 435.



Denkt daran, dass der Clásico zwischen Real Madrid und Barcelona am Sonntag, den 26. Oktober, um 16:15 Uhr MEZ (Ortszeit) stattfindet. Wer wird deiner Meinung nach gewinnen?