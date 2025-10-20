Hansi Flick über seine Gesten beim letzten Barcelona-Spiel: "Ich will nicht, dass mein Enkel mich dabei sieht"

HQ

Der FC Barcelona holte sich am vergangenen Samstag in LaLiga einen Last-Minute-Sieg gegen Girona, als Ronald Araújo in der 94. Minute traf und Barça vor einem weiteren Rückschlag bewahrte, kurz vor dem El Clásico nächste Woche. Für Trainer Hansi Flick endete die Partie jedoch dramatisch: Er sah zwei Gelbe Karten in Folge und musste des Feldes verwiesen werden, was bedeutet, dass er das Spiel am Sonntag gegen Real Madrid verpassen wird.

Flick erhielt eine Gelbe Karte, nachdem er scheinbar sarkastisch applaudiert hatte, nachdem er mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden war, und als er es sah und weiter protestierte, verließ er das Spielfeld. In einer Pressekonferenz nach dem Spiel sagte Flick, dass er seinem Spieler Frenkie de Jong applaudierte, nicht dem Schiedsrichter.

Drei Minuten später explodierte er vor Freude... und machte zwei obszöne Gesten, die dazu führen könnten, dass er als Sanktion nach seiner vorherigen Roten Karte weitere Spiele verpasst. In der Pressekonferenz sagte er, dass die Gesten, die er bei der Feier gemacht habe, gegen niemanden gerichtet seien, sondern nur gegen eine Feier.

Am Montag, auf einer weiteren Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Olympiakos, gab Flick zu, dass er, nachdem er sich selbst im Fernsehen gesehen hatte, nicht stolz war. "Ich mag es nicht, mich selbst im Fernsehen zu sehen, meinen Enkel, der mich dabei sieht. Vielleicht muss ich mein Verhalten ändern", sagte er auf die Frage, ob er jetzt in Barcelona nervöser sei.

"Ich bin nicht nervös, ich habe nicht mehr die gleichen Emotionen wie früher. Als ich bei Bayern war, als wir gegen Barça gespielt haben, haben sie mir gesagt, dass ich nicht lächele. Jetzt habe ich andere Emotionen, und dieser Verein hat mich verändert. Ich liebe den Club und die Stadt. Ich will alles geben. Ich lebe für den Verein."