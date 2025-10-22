LaLiga-Präsident kritisiert die "engstirnige und provinzielle Perspektive", die seinen "Miami-Plan" gestoppt hat

HQ

Javier Tebas, Präsident der spanischen LaLiga, beklagte die "verpasste Gelegenheit", ein reguläres Ligaspiel nach Miami zu verlegen, etwas, das seiner Meinung nach dem spanischen Fußball geholfen hätte, "voranzukommen, sich global zu projizieren und seine Zukunft zu stärken", und sprach von einer "engstirnigen und provinziellen Perspektive", die dies verhindert habe.

LaLiga hatte offiziell angekündigt, dass ein Spiel zwischen Villarreal und dem FC Barcelona in Miami stattfinden würde, aber die Entscheidung wurde zwischen den beiden Klubs und LaLiga getroffen, ohne den Rest der Vereine, die betroffenen Spieler und sogar die CONCACAF, den Fußballverband in Nordamerika, zu konsultieren. Aufgrund von "in Spanien entstandenen Unsicherheiten" zog sich der Veranstalter zurück.

Der "Miami-Plan" stieß auf breite Ablehnung bei den Fans (vor allem bei Villarreal, die die Chance verpassten, ihre Mannschaft gegen Barça im örtlichen Stadion spielen zu sehen), von Fußballspielern der anderen Klubs und sogar von Spielern aus dem eigenen Verein, wobei viele den Schritt beschuldigten, den Wettbewerb zu beschädigen.

In seiner Tirade auf X sagt Tebas, dass die wahre Bedrohung für den europäischen Fußball "die leitenden Institutionen sind, die Jahr für Jahr die nationalen Ligen zerstören, die wahre treibende Kraft der europäischen Fußballindustrie, inmitten der Naivität und Passivität der europäischen Staats- und Regierungschefs, die es versäumen, das Belanglose vom Wesentlichen zu unterscheiden".

Erwartungsgemäß hat Tebas auch seinem größten Kritiker, dem Präsidenten von Real Madrid, Florentino Pérez, einen indirekten Schlag versetzt: "Die 'Integrität des Wettbewerbs' wird von denen beschworen, die diese Integrität seit Jahren in Frage stellen, Schiedsrichter und Regierungsbeamte unter Druck setzen, verzerrte Narrative konstruieren oder politischen und medialen Druck als sportliches Mittel einsetzen."

Abschließend verspricht er, dass der spanische Fußball "weiterhin mit Ehrgeiz und ohne Angst in die Zukunft blicken wird" und er es weiter versuchen wird.