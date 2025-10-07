Spielpläne für den spanischen Supercup 2026 stehen fest: Madrid-Atleti, Barça-Athletic in Jeddah

HQ

Der spanische Supercup, in dem die vier besten Mannschaften der letzten Saison gegeneinander antreten, die mit dem Vorjahr identisch sind, findet vom 7. bis 11. Januar 2026 statt, und das Schicksal hat entschieden, dass dreieinhalb Monate nach der 2:5-Niederlage gegen Real Madrid in LaLiga ein weiteres Derby zwischen Atlético de Madrid und Real Madrid stattfinden wird.

In der Zwischenzeit trifft der FC Barcelona auf den Athletic Club Bilbao, einen Verein, der sich im vergangenen Jahr über Ungleichheiten bei der Geldverteilung beim Supercup beschwerte.

Angesichts der Tatsache, dass Barça und Real Madrid im letzten Jahr Erster und Zweiter waren (und fast jedes Jahr Erster oder Zweiter sind), hätten sie nicht im Halbfinale aufeinandertreffen können, was dafür sorgte, dass die Saudis fast jedes Jahr einen Clásico auf ihrem Boden haben. Der spanische Fußballverband hat mit Hilfe von Gerard Piqué den spanischen Superpokal 2020 nach Saudi-Arabien verlegt. Die letzten drei Ausgaben waren Spiele zwischen Barcelona (Sieg 2023 und 2025) und Real Madrid (Sieg 2024).

Spanischer Supercup 2026:



7. Januar 2026: FC Barcelona vs. Athletic Club, 20:00 Uhr MEZ



8. Januar 2026: Atlético de Madrid vs. Real Madrid, 20:00 Uhr MEZ



Finale: 11. Januar 2026, 20:00 Uhr MEZ



