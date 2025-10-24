"Real Madrid raubt", sagte Lamine Jamal, und die Hölle brach los

HQ

72 Stunden vor dem ersten Clásico der Saison zwischen Real Madrid und Barcelona in LaLiga hat Lamine Yamal die Kontroverse ausgelöst, dass Real Madrid "bestiehlt". Es geschah in einem Gespräch im Rahmen seiner Beteiligung an der Kings League, dem von Streamern geleiteten Amateurfußballwettbewerb, der 2022 von Gerard Piqué ins Leben gerufen wurde. Der Wettbewerb, der kostenlos auf Twitch und YouTube gestreamt wird, wurde kürzlich auf andere Märkte in Europa, Lateinamerika und sogar im Nahen Osten und Afrika ausgeweitet.

Lamine Yamal, Besitzer von La Capital FC, seinem eigenen Kings-League-Team, das in dieser Saison debütierte, sprach mit Ibai Llanos, einem der beliebtesten Streamer Spaniens und Besitzer eines der ursprünglichen Kings-League-Clubs, Porcinos. Llanos, der auch ein bekannter Fan von Real Madrid ist, fragte Jamal, ob ihm "Porcions wie Madrid" vorkomme. Und Jamal antwortete: "Ja, sie rauben, sie beschweren sich, sie tun Dinge...".

"Oh, Real Madrid raubt?", unterbrach Ibai. Piqué, der neben ihm stand, lachte: "Mann, das weiß jeder", gefolgt von einer Reihe nervöser Lacher, wobei der Moderator um Ruhe bat.

Das Video ging viral und Jamals Worte lösten natürlich eine große Kontroverse aus, bei der die Menschen auf der einen Seite ihn lobten und seine Worte feierten, während die Menschen auf der anderen Seite empört waren und eine Entschuldigung und Respekt für ihre Rivalen forderten. Journalisten und Experten der beliebten TV-Show El Chiringuito gerieten in eine weitere ihrer üblichen hitzigen Schlägereien, die ebenfalls viral ging. Die Medien nutzten Jamal's Worte sicherlich, um entweder Fanatismus oder Angst ihrer culés oder madridistas Leser auszunutzen.

Glaubt Lamine Yamal wirklich, dass Real Madrid raubt? Das ist egal

In Wirklichkeit sollten Jamals Worte nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden: Es war ein unbeschwertes Gespräch zwischen Streamern, die sich gegenseitig neckten (in einem anderen viralen Moment fragte Llanos Yamal, ob er am Sonntag im Bernabéu treffen würde, und der Fußballer antwortete, dass er bereits getroffen habe: "Das letzte Mal, als ich dort war... wie viel, 0:4?") und sprach weiter über einen Wettbewerb, der nichts mit Real Madrid oder Barcelona oder dem Profifußball zu tun hat.

Tatsächlich wurde das Gespräch geführt, um das zu bewerben, was die Kings League als "den neuen Clásico" bezeichnet, ein Spiel zwischen Ibais Porcinos und Lamines La Capital, das am Freitag stattfindet.

Ob Yamal tatsächlich glaubt, dass Real Madrid Schiedsrichter ausraubt und bezahlt, ist ein anderes Thema. Wahrscheinlich würden viele Spieler von Real Madrid anders denken. Was denkst du? Ist Lamine Yamal zu weit gegangen, oder ärgern sich die Leute einfach über nichts?