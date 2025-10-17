Der FC Barcelona erhält endlich die Erlaubnis, das Camp Nou zu öffnen, wird aber jetzt länger warten

HQ

Der FC Barcelona versucht seit einem Jahr, sein Spotify-Stadion Camp Nou wieder für die Öffentlichkeit zu öffnen, das sich noch in der Renovierungsphase befindet (und erst 2027 vollständig fertiggestellt sein wird), aber die Eröffnung hat sich nach und nach verzögert, bis zu dem Punkt, an dem Spannungen zwischen dem Fußballverein und der Stadt ausbrachen, da die Stadtverwaltung ihnen die Genehmigung nicht erteilte, obwohl der Verein darauf bestand, dass es "das sicherste Stadion Spaniens" sei.

Nun hat die Stadt dem FC Barcelona laut EFE endlich die Genehmigung erteilt, das Stadion wieder für Fans zu öffnen (nur 27.000 Sitzplätze stehen zur Verfügung). Dies bedeutet jedoch nicht, dass die kommenden lokalen Spiele von Barça dort ausgetragen werden, da der Verein Anfang des Monats seine Meinung geändert und beschlossen hat, noch etwas zu warten, bis er eine weitere Lizenz erhält, die es ihm erlaubt, 45.000 Zuschauer zu empfangen.

Laut Vereinsquellen von RTVE erwarten sie, dass die Genehmigung rechtzeitig für das Ligaspiel gegen den Athletic Club am 23. November eintreffen wird.

In der Zwischenzeit wird das Spielen im Olympiastadion Lluís Companys mit einer höheren Kapazität dem Verein mehr Einnahmen bringen, obwohl das Darlehen an die Stadt Barcelona gezahlt wird. Nach seiner Wiedereröffnung wird das fertiggestellte Stadion 105.000 Zuschauer fassen können, eines der größten der Welt.