Mbappé tappt in die Falle von Hansi Flick: Wie der FC Barcelona Real Madrid besiegte

Der erste "Clásico" der Saison endete mit 0:4 für den FC Barcelona, was die Rückkehr von Barça zur Höchstform und den Beginn eines neuen goldenen Zeitalters mit Hansi Flick besiegelte: vier Tore für die Bayern, vier Tore für Real Madrid in einer Woche.

Während das Spiel in der ersten Halbzeit ausgeglichen zu sein schien und Real Madrid das Tor von Iñaki Peña umkreiste, war in Wahrheit alles Teil von Flicks Plan: Alle vier Barça-Verteidiger waren gefährlich weit von ihrem Tor entfernt, aber perfekt koordiniert, um alle Torchancen Madrids durch Abseitsstellung zunichte zu machen.

Mbappé traf in der Partie zweimal, aber beide Tore wurden aberkannt, da er im Spiel war. Insgesamt stand Real Madrid 12 Mal im Abseits, acht davon von Mbappé, inakzeptable Zahlen für einen Stürmer seines Kalibers, der als hoffnungslos galt, da die meisten Versuche nicht zugelassen wurden.

Mit der Verzweiflung kamen Fehler. Barça nutzte die Gelegenheit zu einem Konter und fand eine fragile Abwehr vor, so dass Lewandowski und Lamine Yamal enorme Möglichkeiten hatten, Madrid zu besiegen. Es fühlte sich so an, als hätte Andriy Lunin, der für die Verletzung von Thibaut Courtois einsprang, mehr tun können, aber in den letzten 30 Minuten war Real Madrid völlig am Boden zerstört und wünschte sich, dass der Anpfiff das Leid beendet und eine Strafe vermeidet, die viel schlimmer hätte sein können.