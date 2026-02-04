Formel 1 2026: Williams enthüllt die Lackierung für seinen nächsten Herausforderer, den FW48

HQ

Er kam später als erwartet an, aber Williams hat sein Formel-1-Herausfordererauto 2026 präsentiert, wobei der tiefblaue FW48 (benannt nach Williams-Gründer Frank Williams, wobei der 48. Formel-1-Motor der Organisation zeigt, dass dies das 48. F1-Auto der Organisation ist) das neueste ist, das der Welt präsentiert wird.

Es sollte gesagt werden, dass dies nicht genau das Auto ist, mit dem die Williams-Fahrer Alex Albon und Carlos Sainz in der kommenden Saison fahren werden, da es sich lediglich um ein Modell handelt, das verwendet wird, um die Lackierung des eigentlichen Rennwagens zu präsentieren. Daher sollte man nicht zu viel in die Designelemente hineininterpretieren, denn beim Test später im Februar und auch beim ersten Grand Prix der Saison in Australien im März wird sich vieles ändern.

Ansonsten erklärt Williams seine Designentscheidungen wie folgt: "Die Bleifarbe des FW48 ist ein leuchtendes Glanzblau und steht im Kontrast zu einem langsamer werdenden schwarzen Abschnitt, der vom Fahrwerk bis hinten durchzieht.

"Es gibt eine rot-weiße Keyline, die ein Merkmal der meisterschaftsgewütten Williams-Autos wie Nigel Mansells FW14B und Damon Hills FW18 war, wobei letzterer dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert.

"Die größte Anpassung am Design ist die Hinzufügung von Weiß über den Seitenpod, den Frontflügel und den Heckflügel."

Trotz der Verzögerung bei dieser Ankündigung hat Williams-Teamchef James Vowles erklärt, dass die Organisation ab dem 11. Februar für die Vorbereitungstests bereit ist, sodass bald weitere Tests vom FW48 erwartet werden.

Williams

Weitere F1-Fahrzeug-Enthüllungen finden Sie unten mehr:

Williams