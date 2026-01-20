Lernen Sie den VF-26 kennen: Haas wird zum dritten Team, das das Formel-1-Auto 2026 vorstellt

HQ

Letzte Woche wurden die ersten Formula-1-Fahrzeuge für die Saison 2026 vorgestellt, als Red Bull und sein Schwesterteam Racing Bulls nach Detroit, Michigan, reisten, um den RB22 und VCARB03 der Welt zu präsentieren. Nun folgt ein drittes Team, denn Haas hat offiziell den Vorhang für die VF-26 gelüftet.

Das Fahrzeug, das von Esteban Ocon und Ollie Bearman gefahren werden soll, ähnelt sehr modernen Haas-Designs, da es überwiegend in Weiß mit einigen roten und schwarzen Akzenten erhältlich ist.

Da dies nur die Showautos sind, mit denen die Lackierung für die kommende Saison präsentiert wird, ist es schwer vorherzusagen, wie ähnlich die offizielle Rennversion aussehen wird, aber wichtig ist, dass die Hoffnungen groß sind, dass er mit der Leistung und dem Erfolg des VF-25 von 2025 mithalten kann, der für Haas einen enormen Einfluss hatte, indem er dem kleinsten Team auf dem F1-Feld bis zu 79 Punkte einbrachte und Er landete auf einem bewundernswerten achten Platz von zehn.

Eine weitere wichtige Information über den VF-26 ist, dass er mit einem von Ferrari entwickelten Antriebsstrang betrieben wird, derselben Einheit, die auch in den bald vorgestellten Ferrari- und Cadillac-Autos verwendet wird.

Was die nächste Auto-Enthüllung angeht, so wird es eine arbeitsreiche Woche werden, denn Audi präsentiert heute sein Auto und Honda präsentiert ebenfalls seinen neuen Motor, bevor Mercedes am Donnerstag sein Auto präsentiert und Ferrari und Alpine die Woche mit den Enthüllungen am Freitag abrunden.

Was hältst du vom VF-26?