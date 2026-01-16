Racing Bulls präsentiert ein Formel-1-Auto von 2026, das genau so aussieht, wie man es erwartet

HQ

Wenn Sie gehofft hatten, dass die Enthüllung des RB22-Autos durch Red Bull Veränderungen im Aussehen der Fahrzeuge von 2026 Formula 1 aus Lackierungssicht bedeuten würde, haben wir einige enttäuschende Neuigkeiten zu berichten.

Red Bull s Schwesterteam, Racing Bulls, hat sein Modell von 2026 präsentiert, und es ist größtenteils wieder zu alten Tricks zurückgekehrt, da es ehrlich gesagt genauso aussieht wie das Modell von 2025. Bekannt als VCARB 03, haben wir hier ein überwiegend weißes Auto, dessen rote und gelbe Farben Red Bull ihm etwas Leben verleihen, wobei die Hauptänderung diesmal winzige metallisch blaue Stücke sind, die den neuen Motor widerspiegeln, der dieses Auto antreibt, da Red Bull und Racing Bulls sich von Honda entfernt und wieder mit Ford für das absehbare Zukunft.

Präsentiert im Haus von Ford in Detroit, Michigan, in den frühen Morgenstunden wie das Red Bull Auto, wird der VCARB 03 von Liam Lawson und dem Neuling Arvid Lindblad gefahren, und Racing Bulls hat einen kurzen Einblick in die Designphilosophie dieser Lackierung gegeben und Folgendes geäußert.

"Nachdem ich letzte Saison zum Fanliebling wurde, bleibt der komplett weiße Look erhalten. Dieses Jahr ist es geschärft. Saubere blaue Akzente fließen durch das Fahrgestell – ein subtiler Hinweis auf unsere Partnerschaft mit Ford und ein Design, das schneller, straffer und gezielter wirkt. Gleiche Identität. Neue Kante."

