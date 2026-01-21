Formel 1 2026: Audi präsentiert das erste F1-Auto, bekannt als R26, vorgestellt

HQ

Die Flut der Formel-1-Enthüllungen hat sich fortgesetzt, denn nach Red Bull, Racing Bulls und Haas den Anfang gemacht haben, hat nun auch Audi sein erstes F1-Auto der Welt vorgestellt. Gefahren von Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto und angetrieben von Audis erster F1-Power Unit, wird dieses Auto als R26 bekannt sein, und sollte das offizielle Rennauto auch nur annähernd so aussehen wie diese gezeigte Edition, könnten wir bereits einen Anwärter auf das bestaussehende Auto der Saison haben.

Mit einer metallic-silbernen Hauptfarbe kombiniert mit atemberaubenden tieforangen und schwarzen Akzenten hat der R26 sicherlich eines der auffälligsten Erscheinungsmerkmale, besonders in einer Zeit, in der dunkle Carbonfaser viele Lackierungen dominierte.

Über die Hoffnungen und Erwartungen für den R26 sagte Audi-Teamchef Jonathan Wheatley (ein ehemaliger Mitarbeiter von Red Bull ): "Dieses Auto ist die physische Verkörperung von tausenden Stunden harter Arbeit einer enorm talentierten Gruppe von Menschen in unseren Einrichtungen.

"Heute beginnen wir diese Reise mit großem Stolz, aber auch mit Demut. Dies ist nur der erste Tag einer langen Kampagne. Unsere Mission ist es, eine Meisterschafts-DNA in jede Faser dieses Teams einzubetten."

Audi wird zudem eines der wenigen Teams sein, das nicht im Vereinigten Königreich ihren Hauptsitz hat, da das Team in Hinwil, Schweiz, ansässig ist und sich damit zu Anbietern wie Ferrari, Cadillac und Haas (mit Sitz in Italien, den USA und den USA) reiht.

Was hältst du vom R26 und wie schlägt er sich im Vergleich zu den anderen bisher präsentierten Autos?