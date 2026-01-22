Formel 1 2026: Mercedes-AMG präsentiert den W17

HQ

Respekt an die Leute bei Audi und Red Bull: Beide ihrer Formel-1-Autos von 2026 sehen anders aus als die anderen oder anders als frühere Modelle. Das gilt nicht wirklich für Haas oder Racing Bulls, auch nicht für Mercedes-AMG.

Das deutsche Team mit Sitz in Brackley, Vereinigtes Königreich, hat sein neues Auto für die kommende Saison vorgestellt. Diese Version des Silver Arrows soll als W17 bekannt sein, wird von George Russell und Kimi Antonelli gefahren und hat ein Lackierungsdesign mit silbernen Elementen, die jedoch größtenteils aus geschwärztem Kohlefaser bestehen. Ebenso ergänzt das Türkis der Marke Petronas das breitere Design.

Das Auto wird bereits nächste Woche beim frühen Preseason-Testevent in Bahrain auf der Strecke erscheinen, und danach können wir am 2. Februar mit einer offizielleren Vorstellung des Autos rechnen, bei der Fahrer, leitende Mitarbeiter und der W17 selbst der Öffentlichkeit zugänglich sein werden.

Was hältst du von der W17 ?