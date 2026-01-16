Red Bull tut das Undenkbare und präsentiert sein F1-Auto von 2026 mit einer frischen Lackierung

HQ

Während Formula 1 Fans sich zu Beginn des neuen Jahres freuen, weil das bedeutet, dass die verschiedenen Teams bald Einblicke auf ihre Autos für die kommende Saison zeigen werden, Red Bull hatten die Fans nicht wirklich viel Grund zur Freude. Das liegt daran, dass die Autos lange Zeit im GrundeRed Bull von Jahr zu Jahr gleich ausgesehen haben, aber da die Saison 2026 die erste seit einiger Zeit sein wird, in der sich das Team als Motorenpartner von Honda zurückzieht und erneut mit Ford zusammenarbeitet, gab es Hoffnung, dass etwas Einzigartiges bevorstehen könnte.

Und genau das haben wir in den frühen Morgenstunden gesehen, als der RB22 der Welt in Detroit, Michigan, der Heimat von Ford, offenbart wurde. Das Auto von 2026 für Red Bull hat eine Lackierung, die ein wenig an die Ära erinnert, die 2015 mit dem RB11 endete, da er die charakteristische sehr dunkle mattblaue Karosserie mit meist nur gelben und roten Red Bull Akzenten gegen ein eher metallisches Blau mit Red Bull -Logos und weißen Rändern tauscht.

Es ist zweifellos ein Red Bull Auto, aber für alle, die Formula 1 folgen, fühlt sich das wie eine ziemlich bedeutende Änderung im Erscheinungsbild an, ein Schritt, der hoffentlich Ähnliches für die anderen Teams im Sport bedeutet, wenn sie in den kommenden Wochen ihre Autos vorstellen und eine interessante Saison mit zahlreichen Regeländerungen bieten wird.

Was sind Ihre Eindrücke von dem RB22 Auto, das von Max Verstappen und Isack Hadjar gefahren wird?

