Ferrari stellt sein Formel-1-Auto 2026 vor, bekannt als SF-26

HQ

Es war eine arbeitsreiche Woche in der Welt der Formel 1, da verschiedene Teams ihre Autos für die kommende Saison 2026 vorgestellt haben. Wenn Sie daran interessiert sind, was gekommen ist, werfen Sie einen Blick auf die verschiedenen Enthüllungen unten.

Zu diesem Zweck hat sich Ferrari nun dem Feld angeschlossen und seinen neuesten scharlachroten Herausforderer vorgestellt. Das neueste Scuderia-Modell, bekannt als SF-26, wird von Lewis Hamilton und Charles Leclerc gefahren und wird von einem der eigenen Ferrari-Antriebseinheiten angetrieben, wie es in der langen und bewegten Geschichte des Teams immer der Fall war.

Das Auto ist ganz klar ein Ferrari mit der charakteristischen roten Farbe, nur dass dieses Auto durch eine verstärkte Menge Weiß polarisiert ist, um die wachsende Beziehung zwischen Ferrari und HP als Partner zu symbolisieren. Es gibt auch eine beträchtliche Menge geschwärzter Carbonfaser- und gelben Akzente, die die langjährige Shell Partnerschaft widerspiegeln.

Was halten Sie vom Ferrari SF-26?

Ferrari

Ferrari