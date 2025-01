Wann und wie kann man die Finalspiele der Australian Open, Herren und Damen, Einzel und Doppel sehen?

HQ

Die Australian Open, der erste Grand Slam der Saison, gehen an diesem Wochenende zu Ende, wobei alle Finalisten für Herren- und Dameneinzel feststehen. Der letzte, der sich das Ticket für das Finale sicherte, war Titelverteidiger Jannik Sinner, der den 22-jährigen US-Amerikaner Ben Shelton besiegte, der zum zweiten Mal überhaupt ins Halbfinale einzog.

Zu Beginn wurde es kompliziert, der junge Mann aus Florida zwang den Italiener in den Tiebreak, aber in den beiden folgenden Sätzen dominierte Sinner: 7-6(2) 6-2 6-2. Die Nummer 1 der Welt steht zum zweiten Mal im Finale und wird auf Alexander Zverev treffen, der nach dem verletzungsbedingten Ausfall seines Rivalen Novak Djokovic verstarb und damit seinem unglaublichen 10-Titel-Lauf in Melbourne ein bitteres Ende bereitete, vielleicht für immer.

Bei den Damen erreichte Aryna Sabalenka mit einem Sieg über ihre "Seelenverwandte" Paula Badosa ihr drittes AO-Finale in Folge und wird auf die Überraschungsfinalistin Madison Keys treffen, die die Nummer 2 der Welt, Iga Swiatek, besiegte.

Wann finden die Finals der Australian Open im Herren- und Dameneinzel statt?

Wie bei den australischen Wettbewerben üblich, müssen die Fans früh am Morgen kommen, um sie live zu sehen.

Das Finale des Dameneinzels zwischen Sabalenka (Nummer 1 der Welt) und Keys (Nummer 19 der Weltrangliste) findet am Samstag, den 25. Januar, um 9:30 Uhr MEZ und 8:30 Uhr in Großbritannien statt.

Das Finale im Herreneinzel zwischen Sinner (Nummer 1 der Welt) und Zverev (Nummer 2 der Welt) findet am Sonntag, den 26. Januar, um 9:30 Uhr MEZ und 8:30 Uhr in Großbritannien statt.

In Europa wird das Finale in EuroSport zu sehen sein. Die Spiele werden aber auch live auf dem YouTube-Kanal Australian Open TV kostenlos gestreamt... wenn es Ihnen nichts ausmacht, virtuelle Avatare zu sehen.

Das Finale des Doppels der Herren findet am Samstag, den 25. Januar um 10:40 Uhr MEZ und das Finale des Damendoppels am Sonntag, den 26. Januar, statt. Das Finale im gemischten Doppel fand am Freitag statt, mit Olivia Gadecki und John Peers, Kimberly Birrell und John-Patrick Smith, allesamt Australier.