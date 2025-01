Die Australian Open werden kostenlos auf YouTube übertragen, aber alle Spieler sehen aus wie Wii-Charaktere

HQ

Die Australian Open haben sich für einen wirklich bizarren Weg entschieden, um es jedem zu ermöglichen, ihre Spiele kostenlos zu sehen: Sie werden auf YouTube übertragen... Aber mit einer alternativen Besetzung, mit Zeichentrickfiguren. Wenn Sie auf den Kanal Australian Open TV gehen, können Sie jedes Spiel des Turniers live sehen, völlig kostenlos und live aus Australien... Aber mit den Tennisspielern, die in virtuelle Charaktere verwandelt werden, die ihre realen Bewegungen nachahmen (und mit dem Original-Audio und -Kommentar).

Auf diese Weise können Übertragungsrechte umgangen werden, um eine weltweite Welt zu erreichen, da jedes Land seinen eigenen TV- oder Streamer-Betreiber mit exklusiven Rechten an dem Wettbewerb hat. Es ist nichts Neues: NFL und NBA haben es bereits als alternative Fernsehsendungen verwendet, mit Charakteren aus den Simpsons, Disney oder SpongeBob. In diesen Fällen rein aus komödiantischen Gründen, in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit eines jüngeren Publikums zu erregen.

Das sieht etwas rauer aus als das System, das bei NFL-Spielen verwendet wird, wobei die Gliedmaßen der Spieler manchmal abschneiden und in der Regel überhaupt nicht ihren realen Modellen ähneln. Aber es ist kostenlos, es ist live, und bisher scheinen die Fans es zu genießen, wenn auch nur als kleine Ablenkung.

Wichtig: Wenn Sie nicht schauen können und die Meldung "Verbindung fehlgeschlagen" oder Ähnliches erhalten, versuchen Sie, den Inkognito-Modus in Ihrem Browser zu verwenden.