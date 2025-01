Ben Shelton erreicht zum zweiten Mal in Australien das Halbfinale

HQ

Die Halbfinals der Australian Open für das Herreneinzel finden am Freitag statt. Nachdem Djokovic Alcaraz in einem epischen Match besiegt hatte und Zverev das Gleiche mit Tommy Paul tat, erreichte Ben Shelton (22, Florida, US) heute sein zweites Major-Halbfinale.

Shelton, der in dieser Woche im ATP-Ranking vom 20. auf den 14. Platz gesprungen ist, besiegte Lorenzo Sonego mit 6:4, 7:5, 4:6, 7:6(4). Er hat sich in letzter Zeit zu einem der erfolgreichsten amerikanischen Tennisspieler entwickelt, erst der zweite aktive Spieler aus den USA, der mehr als ein Halbfinale erreicht hat. 2023 erreichte er das Halbfinale der US Open.

"Ich bin einfach nur glücklich, dass ich weitergekommen bin, dass ich meinen ersten Sieg in der Rod Laver Arena geholt habe. Vielen Dank an alle, die gekommen sind, es war eines meiner Lieblingsspiele meiner Karriere", sagte er.

Leider wird Shelton am Freitag auf Titelverteidiger Jannik Sinner treffen. Die direkten Statistiken zeigen, dass Shelton nur 1 seiner 5 Begegnungen gewonnen hat, und der Italiener ist in einer unglaublichen Form. Er weiß auch, dass die meisten Leute im Publikum Sinner zujubeln werden, aber das stört ihn nicht. "Ich weiß, dass ich ein paar im Publikum habe, die auch für mich ziehen werden."