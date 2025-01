Wer ist Madison Keys, Überraschungsfinalistin in Australien, die die Nummer 2 der Welt besiegte

HQ

Madison Keys, die Nummer 14 der Weltrangliste, ist eine der größten Überraschungen der Australian Open und erreichte ihr zweites Grand-Slam-Finale überhaupt und das erste seit 2017. Die 29-jährige US-Amerikanerin, die 2016 mit Platz 7 die beste Weltrangliste ihrer Karriere aufstellte, besiegte im Halbfinale die Nummer 2 der Welt, Iga Swiatek, in einem langen Match nach Rückstand mit 5:7 6:1 7:6 (10:8).

Swiatek vergab einen Matchball, doch die Amerikanerin schaffte ein Break und kam von einem 5:6-Rückstand in den Tiebreak. Sie wird am Samstag in einem sehr unausgeglichenen Finale gegen die Nummer 1 der Welt, Aryna Sabalenka, gegen die klare Favoritin aus Weißrussland antreten.

Allerdings hätten nur wenige Menschen die Rose von Madison Keys vorhersehen können, deren letztes besseres Ergebnis bei einem Grand Slam, den US Open 2017, vor acht Jahren erzielt wurde. Außerdem erreichte sie 2018 das Halbfinale von Roland Garros und 2015 und 2023 das Viertelfinale in Wimbledon. Sie hat 9 Einzeltitel gewonnen, darunter Adelaide in diesem Monat Januar 2025, aber noch keinen Grand Slam.

Sabalenka scheint auf einem anderen Niveau zu sein, aber selbst wenn sie verliert, wäre der heutige Sieg immer noch die längste Siegesserie für Keys, 11 Spiele ohne Niederlage. Trotz ihres Alters und der Tatsache, dass sie mehrmals in den Top 10 war und wieder raus war, könnte 2025 ein großes Jahr für Madison Keys werden.