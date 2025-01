Djokovic antwortet auf die Frage, ob er zum letzten Mal an den Australian Open teilgenommen hat

HQ

Novak Djokovic hat bestätigt, dass es "eine Chance" gibt, dass dies seine letzten Australian Open waren. Obwohl er das Halbfinale erreichte, hielt er gegen Zverev nur einen Satz durch, bevor er entschied, dass die Muskelverletzung zu viel für ihn war. "Verletzungen sind der größte Feind eines Profisportlers", sagte er und beklagte, dass er diesmal nicht besser mit der Situation umgehen konnte als vor Jahren, als er das Turnier trotz einer ähnlichen Verletzung gewann.

Djokovic gab zu, dass er das Spiel hätte fortsetzen können, wenn er den ersten Satz gewonnen hätte (er verlor ihn im Tiebreak gegen Zverev mit 7:5), aber ein Satz Rückstand war ein "riesiger Kampf" für viele weitere Stunden und die Schmerzen wurden immer schlimmer. Er wurde natürlich gefragt, ob er davon ausgeht, dass dies seine letzten Australian Open sein werden.

"Ich weiß es nicht. Es gibt eine Chance. Wer weiß? Ich muss sehen, wie die Saison läuft. Ich will weitermachen. Ich komme gerne nach Australien, um zu spielen. Hier habe ich die größten Erfolge meiner Karriere gefeiert. Wenn ich also fit, gesund und motiviert bin, sehe ich keinen Grund, warum ich nicht kommen sollte. Aber es gibt immer eine Chance, ja."

Seine Worte ließen erklingen, dass er für den Fall, dass heute sein letzter Tag bei diesem Wettbewerb war, eine gute Balance aus seiner Karriere machen wollte: "Ich kann nicht all die unglaublichen Erinnerungen, Ergebnisse und Errungenschaften, die ich hier im Laufe der Jahre erreicht habe, wegwerfen, nur weil ich dieses Jahr im Halbfinale ausgeschieden bin. Australien wird immer in meinem Kopf, in meinem Herzen bleiben, als der beste Slam, den ich je gespielt und gespielt habe."

Positiv für die Zukunft sagte er, dass er das Gefühl habe, in diesem Wettbewerb besser gespielt zu haben als in den letzten 12 Monaten, und "es ist ein sehr gutes Ergebnis unter den gegebenen Umständen, aber es ist für mich nicht zufriedenstellend". Er besteht jedoch darauf, dass er "weiter nach weiteren Slams streben" wird, in der Hoffnung, seinen 100. ATP-Titel und, wenn möglich, einen rekordverdächtigen 25. Grand Slam hinzuzufügen.