Aryna Sabalenka steht erneut in einem Finale der Australian Open auf Kosten ihres Seelenverwandten

Aryna Sabalenka ist die erste Finalistin der Australian Open, nachdem sie am Donnerstagmorgen Paula Badosa in zwei Sätzen mit 6:4 6:2 besiegt hatte. Die Weißrussin ist nach wie vor die Nummer 1 der Welt im Einzel und ist besonders Expertin auf dem Rod Laver, wo sie die letzten beiden Finals der Australian Open gewann.

Am Samstag steht Sabalenka zum dritten MalAO in Folge im Finale und in ihrem fünften Grand-Slam-Finale insgesamt (bei den US Open gewann sie eines und verlor ein weiteres). Paula Badosa, die nach ihrer Verletzung, die ihre Karriere fast beendet hätte, als Comeback-Spielerin des Jahres ausgezeichnet wurde, bestritt ihr erstes Halbfinale, aber die Weißrussin ist eindeutig auf einem anderen Niveau.

"Ich hoffe, sie ist immer noch meine Freundin, ich bin mir sicher, dass sie mich in den nächsten ein oder zwei Tagen hassen wird", und bezog sich dabei auf Badosas Freundschaft, die sie in einem früheren Interview als "Seelenverwandte" bezeichnete. "Ich kann damit umgehen, danach denke ich, dass wir wieder zusammen ausgehen werden. Wenn wir einkaufen gehen, bezahle ich, was sie will."

Abseits des Platzes ein Freund, aber Rivale im Profi, obwohl Sabalenka mit diesem Sieg nun 5 der 7 Partien gewonnen hat, die sie bisher bestritten haben. Aber ein paar Augenblicke nach dem Spiel, als Sabalenka kam, um den niedergeschlagenen Badosa anzufeuern, zeigte sich, dass ihre Freundschaft immer noch intakt ist.