The Game Awards 2025: Was wir wissen – und vorhersagen – wird gezeigt
Viele Bestätigungen sind bereits eingetroffen, und es gibt Gerüchte, die in bestimmte Richtungen deuten.
Hier sind wir wieder, Leute. Ein Jahr ist zu Ende gegangen und Geoff Keighley und sein Team sind bereit für das, was eine großartige Show verspricht. Ob es nun "gut" ist oder nicht, es gibt immer sehr, sehr starke Meinungen – sei es die Anzahl der Werbespots, ob Preisträger zu lang oder zu kurz sprechen oder ob die Anzahl und Größe der Enthüllungen neuer und kommender Spiele die erwartete Qualitätsgrenze erreicht.
Wir dachten, es wäre sinnvoll, zu klären, was wir wissen und denken, damit ihr bereit für die heutige Sendung seid, die offiziell um 01:00 Uhr GMT beginnt, mit einer kleineren Vorshow, die 30 Minuten vorher ab 00:30 GMT stattfindet.
Was wir wissen
Okay, es gibt tatsächlich eine Reihe von Enthüllungen, die entweder bereits angedeutet oder direkt enthüllt wurden, und wir können sie hier leichter präsentieren:
- Jonathan Blow, Schöpfer von Braid und The Witness, präsentiert sein neues Spiel
- Saros bekommt offiziell einen Gameplay-Trailer – hat aber bereits ein Veröffentlichungsdatum
- Der Teaser von Geoff Keighley wird voraussichtlich mit Larians Divinity-Reihe zusammenhängen – aber es gibt nichts Konkretes, außer der Bestätigung, dass es nicht offenbar "Original Sin 3" sein wird.
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight bekommt einen neuen Trailer, und es wird voraussichtlich auch ein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben
- SEGA deutet stark an, dass sie etwas für die Game Awards geplant haben, aber wir wissen nicht, was es ist.
- Phantom Blade Zero erhält während der Serie sein Veröffentlichungsdatum
- Ein neues Total War-Spiel wird enthüllt (voraussichtlich Star Wars-bezogen)
- Exodus bekommt einen neuen Gameplay-Trailer (und vielleicht ein Veröffentlichungsdatum?)
- Ein neues Tomb Raider-Spiel wird während der Show offiziell vorgestellt.
Was wir zu wissen glauben
Es ist fast nur natürlich, das zu verlassen, was wir sicher wissen, und das nebulöse Land der Spekulation zu betreten. Aber normalerweise, wenn ein Studio kurz vorher eine Marke anmeldet oder in den Tagen davor Gerüchte kursieren, passiert während der Game Awards etwas.
Deshalb haben wir unten einen kleinen Abschnitt, in dem Sie verfolgen können, was vor der Show passiert ist, damit Sie basierend auf konkreten Beweisen wissen, was vor sich geht.
- Remedy registriert kurz vor der Serie eine neue Marke in "Control Resonant" – könnte das der Name der Fortsetzung sein?
- Resident Evil Requiem bekommt kurz vor der Show neue Artworks, die Leons Anwesenheit bestätigen – wahrscheinlich auch kein Zufall.
- Ubisoft hat kürzlich die Marke für das kommende Remake von Assassin's Creed IV: Black Flag registriert, das noch vor dem 31. März erscheinen soll – vielleicht ist das also eine sichere Wette?
- Ein Insider behauptet, dass wir bald etwas Star-Wars-bezogenes sehen werden, und genauer gesagt bezieht es sich auf "Old Republic" – wir nehmen an, dass dieser Teaser speziell für die Game Awards ist, aber wir wissen nicht, auf welches Spiel es sich handelt. Es könnte das Total War-Spiel sein oder etwas ganz anderes.
Ab hier wird es sofort noch unübersichtlicher und wir können darüber sprechen, welche Studios "bereit sein sollten", etwas Neues zu enthüllen. Square Enix könnte leicht Final Fantasy VII Teil III enthüllen oder sogar mehr über Kingdom Hearts 4 sagen. Auch Xbox wird voraussichtlich gefüllt werden, aber welche Spiele im Rampenlicht stehen, ist schwer zu sagen, wobei starke Kandidaten Forza Horizon 6 und Fable sind. Sony Santa Monica arbeitet schon lange an einem Projekt mit Cory Barlog an der Spitze, und Nintendo hat immer noch eine oder zwei Überraschungen in petto.
Neben Requiem hat Capcom ein vollgepacktes Line-up mit Pragmata, neuen Resident Evil-Remakes und Onimusha: Way of the Sword, und Ubisoft könnte die Bühne problemlos nutzen, um uns mehr aus Beyond Good & Evil 3 zu zeigen.
Aber das alles ist höchst spekulativ, und wir würden lieber von Ihnen hören. Was hoffen Sie sich zu sehen? Was halten Sie für sehr wahrscheinlich? Und was ist völlig ausgeschlossen?