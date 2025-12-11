The Game Awards 2025: Was wir wissen – und vorhersagen – wird gezeigt

HQ

Hier sind wir wieder, Leute. Ein Jahr ist zu Ende gegangen und Geoff Keighley und sein Team sind bereit für das, was eine großartige Show verspricht. Ob es nun "gut" ist oder nicht, es gibt immer sehr, sehr starke Meinungen – sei es die Anzahl der Werbespots, ob Preisträger zu lang oder zu kurz sprechen oder ob die Anzahl und Größe der Enthüllungen neuer und kommender Spiele die erwartete Qualitätsgrenze erreicht.

Wir dachten, es wäre sinnvoll, zu klären, was wir wissen und denken, damit ihr bereit für die heutige Sendung seid, die offiziell um 01:00 Uhr GMT beginnt, mit einer kleineren Vorshow, die 30 Minuten vorher ab 00:30 GMT stattfindet.

Was wir wissen

Okay, es gibt tatsächlich eine Reihe von Enthüllungen, die entweder bereits angedeutet oder direkt enthüllt wurden, und wir können sie hier leichter präsentieren:

Werbung:

Was wir zu wissen glauben

Es ist fast nur natürlich, das zu verlassen, was wir sicher wissen, und das nebulöse Land der Spekulation zu betreten. Aber normalerweise, wenn ein Studio kurz vorher eine Marke anmeldet oder in den Tagen davor Gerüchte kursieren, passiert während der Game Awards etwas.

Deshalb haben wir unten einen kleinen Abschnitt, in dem Sie verfolgen können, was vor der Show passiert ist, damit Sie basierend auf konkreten Beweisen wissen, was vor sich geht.

Werbung:

Ab hier wird es sofort noch unübersichtlicher und wir können darüber sprechen, welche Studios "bereit sein sollten", etwas Neues zu enthüllen. Square Enix könnte leicht Final Fantasy VII Teil III enthüllen oder sogar mehr über Kingdom Hearts 4 sagen. Auch Xbox wird voraussichtlich gefüllt werden, aber welche Spiele im Rampenlicht stehen, ist schwer zu sagen, wobei starke Kandidaten Forza Horizon 6 und Fable sind. Sony Santa Monica arbeitet schon lange an einem Projekt mit Cory Barlog an der Spitze, und Nintendo hat immer noch eine oder zwei Überraschungen in petto.

Neben Requiem hat Capcom ein vollgepacktes Line-up mit Pragmata, neuen Resident Evil-Remakes und Onimusha: Way of the Sword, und Ubisoft könnte die Bühne problemlos nutzen, um uns mehr aus Beyond Good & Evil 3 zu zeigen.

Aber das alles ist höchst spekulativ, und wir würden lieber von Ihnen hören. Was hoffen Sie sich zu sehen? Was halten Sie für sehr wahrscheinlich? Und was ist völlig ausgeschlossen?