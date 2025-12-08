Phantom Blade: Zero wird sein Veröffentlichungsdatum bei The Game Awards bekannt geben

HQ

Während Third-Person-Actionspiele versuchen, sich vom Soulslike-Label zu lösen, das sie in den letzten Jahren festgehalten hat, sehen wir einige spannende Konzepte aus dem Genre. Phantom Blade: Zero hat seit dem ersten Trailer viel Aufmerksamkeit bekommen, und Fans sind gespannt, wann sie das Spiel selbst spielen können.

Wir werden diese Information bald erfahren, denn The Game Awards haben bekannt gegeben, dass Phantom Blade: Zero diese Woche auf der Veranstaltung sein Veröffentlichungsdatum bekannt geben wird. Zur Erinnerung: Die Game Awards beginnen am 12. Dezember um 00:30 GMT/01:30 MEZ. Wir bleiben lange wach, um euch die neuesten Exklusivmeldungen zu geben, einschließlich des Veröffentlichungsdatums Phantom Blade: Zero.

Wir wissen nicht, ob das ein fester Termin oder eher ein Zeitfenster sein wird, aber wir müssen wahrscheinlich bis zur Show selbst warten, um das herauszufinden. Es ist möglich, dass das Spiel sich der wachsenden Reihe von Hits von 2026 anschließt oder ein weiteres Jahr pausiert und 2027 in unseren Händen bleibt. Was denkst du?

Wenn Sie von Phantom Blade: Zero nicht genug bekommen können, schauen Sie sich unbedingt unsere Interviews unten an:

HQ