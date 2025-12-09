Leon S. Kennedy als spielbarer Charakter in Resident Evil Requiem durch ein Leck bestätigt

HQ

Zwischen den offiziellen Bestätigungen und den mysteriösen Teasern der Unternehmen und ihres eigenen Organisators Geoff Keighley hoffen wir, dass wir bei der diesjährigen The Game Awards Gala noch einige große Überraschungen zu sehen haben. Aber es scheint, dass von diesen Ankündigungen, die bis in die frühen Morgenstunden des 12. Dezember (laut europäischer Zeit) geheim gehalten werden sollten, eine bereits ohne Zweifel bestätigt wurde, und das betrifft das bevorstehende Resident Evil Requiem, das bereits als "Vorschau" auf die Veranstaltung angekündigt wurde.

Es stellt sich heraus, dass PlayStation-5-Spieler, die die Standard Edition des Spiels im PlayStation Store vorbestellt haben, überrascht waren, dass das Pre-Download-Icon (das am 24. Februar 2026 aktiviert wird) ein neues Hauptkunstwerk zeigt, das Leon S. Kennedy als Feature-Bild zeigt. Dies bestätigt soher, dass Leon vermutlich eine Hauptfigur oder ein wesentlicher Teil von Resident Evil Requiem sein wird, was viele Gerüchte aus den vergangenen Monaten bestätigt.

Falls du weitere Beweise brauchst, falls die PlayStation Store-Seite des Spiels den Fehler bereits behoben hat, hat der YouTube-Nutzer Bluewav ein aktuelles Video aufgenommen, das du unten ansehen kannst. Also verabschiedet euch von der offiziellen RE Requiem-Hauptkunst, die wir bisher kennen (unter dem Video), denn später in dieser Woche werden wir wahrscheinlich eine neue, definitive haben, mit der wir das Spiel identifizieren können.

Was halten Sie von Leon S. Kennedys Rückkehr zum Resident Evil-Franchise?