Leaker behauptet, die kommende Ankündigung eines Star-Wars-Spiels endet mit The Old Republic

Letzte Woche sorgte der Leaker Kurakasis für Schlagzeilen, als er andeutete, dass eine große Star Wars-Spielankündigung bevorstand, und dass sie nichts mit den zuvor enthüllten Spielen Star Wars: Zero Company oder Star Wars Eclipse zu tun hatte.

Nun hat Kurakasis noch mehr Details zu ihrer Behauptung hinzugefügt. Sie haben auch angedeutet, dass der Titel des Spiels mit The Old Republic enden wird. Das brachte die Fans sofort dazu, an Star Wars: The Old Republic Remake zu denken, aber vielleicht ist es nicht so einfach.

Ja, Sabers Remake des klassischen Rollenspiels wäre sehr interessant, wenn es aus der Asche zurückkehren würde, um uns daran zu erinnern, dass es existiert, aber es gibt auch Möglichkeiten, dass andere Spiele in der Ära der Alten Republik spielen. Einige Fans glauben, dass dies zum Beispiel das nächste große Franchise sein könnte, das Creative Assembly in seiner Total War-Reihe angeht. Da die Game Awards diese Woche bevorstehen, müssen wir abwarten, ob bald noch Star Wars-Enthüllungen auf uns zukommen.